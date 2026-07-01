КОЛОСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОЛОСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский режиссёр, сценарист, народный артист СССР (1988 год).
Муж Л.И. Касаткиной. В 1952 году окончил ГИТИС. Участник Великой Отечественной войны. В 1948-1951 годах режиссёр-ассистент в ЦТСА; в репертуар театра вошёл его дипломный спектакль «Наследники» С.Л. Львова (1952 год). В 1952-1955 годах режиссёр Московского театра сатиры («Судья в ловушке» Г. Филдинга, 1954 год). С 1955 года на киностудии «Мосфильм», с 1965 года художественный руководитель творческого объединения «Телефильм».
Первый полнометражный фильм – «Солдатское сердце» (1959 год). Колосов поставил первый отечественный многосерийный телефильм «Вызываем огонь на себя» (на ТВ с 1964 года, в прокате с 1965 года) и другие телесериалы («Операция "Трест"», 1968 год; «Диалог», 1978 год; «Раскол», 1993 год). Телефильмы Колосова основаны на подлинных событиях, в них широко использованы такие специфические выразительные средства ТВ, как комментарий, интервью, репортаж. Среди других фильмов: «Укрощение строптивой» (1961 год), «Душечка» (1966 год), «Свеаборг» (1972 год), «Помни имя своё» (1975 год, Государственная премия РСФСР, 1976 год), «Назначение» (1980 год), «Мать Мария» (1982 год), «Дороги Анны Фирлинг» (1985 год), «Маска и душа» (2002 год), «Потерянные в раю» (2006 год). Автор сценариев большинства своих фильмов.
В ЦТРА поставил спектакль «Странная миссис Сэвидж» Дж. Патрика (2001 год). Режиссёр радиоспектаклей: «Саламанская пещера» М. де Сервантеса, «Тулон» по Ж.Р. Блоку, «Полтора месяца из жизни Тамары» Львова, «Северо-западнее Берлина» С.Ф. Гансовского, и др. В 1968-1969 годах преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Москве, в 1970-х годов - на факультете журналистики МГУ, в 1979-1993 годах художественный руководитель творческой мастерской актёрского факультета ГИТИСа (РАТИ) (профессор с 1988 года).
Сочинения:
Документальность легенды: из творческого опыта режиссера. М., 1977.
Иллюстрации:
Кадр из фильма «Укрощение строптивой». Режиссёр С. Н. Колосов. 1961. Архив БРЭ.