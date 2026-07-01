КОЛОСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КОЛОСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, сце­на­рист, народный артист СССР (1988 год).

Муж Л.И. Ка­сат­ки­ной. В 1952 году окон­чил ГИТИС. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . В 1948-1951 годах ре­жис­сёр-ас­си­стент в ЦТСА; в ре­пер­ту­ар те­ат­ра во­шёл его ди­плом­ный спек­такль «На­след­ни­ки» С.Л. Льво­ва (1952 год). В 1952-1955 годах ре­жис­сёр Московского те­ат­ра са­ти­ры («Су­дья в ло­вуш­ке» Г. Фил­дин­га, 1954 год). С 1955 года на ки­но­сту­дии «Мос­фильм», с 1965 года художественный руководитель творческого объ­е­ди­не­ния «Те­ле­фильм».

Пер­вый пол­но­мет­раж­ный фильм – «Сол­дат­ское серд­це» (1959 год). Колосов по­ста­вил пер­вый отечественный мно­го­се­рий­ный те­ле­фильм «Вы­зы­ва­ем огонь на се­бя» (на ТВ с 1964 года, в про­ка­те с 1965 года) и другие те­ле­се­риа­лы («Опе­ра­ция "Трест"», 1968 год; «Диа­лог», 1978 год; «Рас­кол», 1993 год). Те­ле­филь­мы Колосова ос­но­ва­ны на под­лин­ных со­бы­ти­ях, в них ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны та­кие спе­ци­фические вы­ра­зительные сред­ст­ва ТВ, как ком­мен­та­рий, ин­тер­вью, ре­пор­таж. Сре­ди других филь­мов: «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой» (1961 год), «Ду­шеч­ка» (1966 год), «Свеа­борг» (1972 год), «Пом­ни имя своё» (1975 год, Государственная премия РСФСР, 1976 год), «На­зна­че­ние» (1980 год), «Мать Ма­рия» (1982 год), «До­ро­ги Ан­ны Фир­линг» (1985 год), «Мас­ка и ду­ша» (2002 год), «По­те­рян­ные в раю» (2006 год). Ав­тор сце­на­ри­ев боль­шин­ст­ва сво­их филь­мов.

В ЦТРА по­ста­вил спек­такль «Стран­ная мис­сис Сэ­видж» Дж. Пат­ри­ка (2001 год). Ре­жис­сёр ра­дио­спек­так­лей: «Са­ла­ман­ская пе­ще­ра» М. де Сер­ван­те­са, «Ту­лон» по Ж.Р. Бло­ку, «Пол­то­ра ме­ся­ца из жиз­ни Та­ма­ры» Льво­ва, «Се­ве­ро-за­пад­нее Бер­ли­на» С.Ф. Ган­сов­ско­го, и др. В 1968-1969 годах пре­по­да­вал на Выс­ших кур­сах сцена­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве, в 1970-х годов - на факультете жур­на­ли­сти­ки МГУ, в 1979-1993 годах художественный руководитель творческой мас­тер­ской ак­тёр­ско­го факультета ГИТИСа (РАТИ) (профессор с 1988 года).

Сочинения:

До­ку­мен­таль­ность ле­ген­ды: из твор­че­ско­го опы­та ре­жис­се­ра. М., 1977.

Иллюстрации:

Кадр из филь­ма «Ук­ро­ще­ние строп­ти­вой». Ре­жис­сёр С. Н. Ко­ло­сов. 1961. Архив БРЭ.