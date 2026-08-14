КОЛОСОВ ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ

Торговая деятельность

Игнатий Иванович Колосов родился в 1851 г. в купеческой семье. Отец – Иван Сергеевич, ялуторовский купец 1-й гильдии. Сведений об образовании К. не осталось.

Известно, что К. пошел по стопам своего отца и продолжил семейную купеческую традицию. В 1880-х гг. К. записался в ялуторовские купцы 1-й гильдии. Спустя почти десять лет, в середине 1890-х гг. перешел в 1-ю купеческую гильдию Томска.

В 1886 г. К. организовал в Томске оптовую и розничную торговлю. Специализировался на продаже таких товаров, как кожаная и валяная обувь, ковры, шубы, сукно, железо, гвозди, товары для приисков. Сферы влияния К. простирались далеко за пределы Томска. К. сумел организовать торговлю в Санкт-Петербурге и Иркутске, на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Здесь он продавал в основном масло и сало.

Успеху торговой деятельности К. способствовали взятые им ссуды в Государственном, Камско-Волжском и Общественном сибирском банках. Свои склады К. страховал. Страховка составляла порядка 300 тыс. руб. В 1890-х гг. в собственности К. были сально-свечная, салотопенная и мыловаренная компании, овчинный и шубный заводы. В 1895 г. К. приобрел паи товарищества на вере «Технико-промышленное бюро и К°», которое должно было построить городскую электростанцию, а затем заниматься ее обслуживанием. В этот же год учредил Сибирско-Никольскую суконную паровую фабрику на берегу р. Басандайки (большая часть строений сгорела на следующий год).

Общественная деятельность

В 1888 – 1903 гг. – почетный попечитель Алексеевского реального училища в Томске (три срока подряд). Финансировал ремонт корпуса училища и поддерживал учеников из бедных семей. Член-соревнователь Общества взаимного вспоможения приказчиков.

В 1894 – 1897 гг. – гласный Томской городской думы. В 1896 г. побывал на коронации императора Николая II (так же, как и купец А.П. Карнаков).

Семья

Супруга – Ксения Павловна Колосова, почетная попечительница Воскресенского женского начального училища в Томске, попечительница Ялуторовской женской прогимназии. В браке у пары детей не было.