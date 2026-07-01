КОЛОРАТУРА
КОЛОРАТУРА (итал. coloratura, букв. - украшение, от лат. coloro – красить) - виртуозные, технически трудные пассажи и мелизмы в сольной вокальной партии.
Синоним колоратуры - рулада (необязательно в сольной партии). Сходный по смыслу термин юбиляция употребляется главным образом по отношению к мелодическим распевам в хоровой партии. В европейской музыке средних веков и эпохи Возрождения колоратура применялась в одноголосии (аллилуйя в различных локальных традициях григорианского хорала) и в многоголосии как элемент импровизации (мотеты, мадригалы, шансон и др.). Вокальные и инструментальные мелодические украшения вплоть до XVII века строго не различались, назывались диминуциями (от лат. diminutio - уменьшение, размельчение); другие названия - лат. flores (цветы), итал. fioretti (цветочки), исп. glosas (глосы). Певцы и инструменталисты по своему усмотрению дробили (диминуировали) основные тоны мелодии на группы мелких нот. Широкое применение колоратуры в многоголосии затрудняло восприятие музыки, поэтому начиная с XVI века колоратура вводили в каждом отрывке преимущественно только в одном из голосов, а в басу их число ограничивали.
Важнейшее значение колоратуры приобрела в итальянской опере, став уже в середине XVII века составной частью арии. Колоратура располагалась преимущественно в конце каждого из разделов арии и состояла из трелей, пассажей широкого диапазона, скачков на широкие интервалы, мелодических секвенций и т.п. Колоратура включалась во все оперные партии - от исполняемых певцами-кастратами и женскими голосами до партий басов-буфф, под влиянием оперы стала широко применяться в кантате, в новом качестве возродилась в духовных жанрах (в том числе в оратории, мессе, пассионах, где предусматривались сольные арии и ансамбли). Хотя в начале XVII века некоторые композиторы сами выписывали колоратуру в нотах («Смерть Орфея» С. Ланди, 1619 год), обычно певцы импровизировали колоратуру сверх задуманных автором музыки; колоратура со временем стала утрачивать выразительное значение, превращаясь в самоцель, в средство демонстрации технических возможностей певца.
В лучших образцах итальянской оперы (в XIX веке - у Дж. Россини, В. Беллини, Дж. Верди) использование колоратуры является внутренне оправданным, служит характеристике героев. Во французской опере, где музыка, как правило, более тесно связана с текстом, колоратура нашла ограниченное применение и использовалась главным образом для специальных художественных задач (например, в связи с ориентальным характером музыки в опере «Лакме» Л. Делиба). В немецкой и австрийской опере колоратура приобрела существенное значение лишь в отдельных сочинениях («Похищение из сераля», «Волшебная флейта» В.А. Моцарта; «Оберон» К.М. фон Вебера). Под влиянием художественной концепции Р. Вагнера, осудившего колоратуру как элемент «недраматический», композиторы XIX века стали избегать колоратуры. В XX веке колоратура вновь стала важным выразительным средством в творчестве Р. Штрауса, возродившего некоторые оперные формы XVIII века («Ариадна на Наксосе»), встречается и в операх представителей новой музыки («Лулу» А. Берга). Образцы колоратуры в русской музыке - в операх «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова.
В связи с практикой колоратурного пения сформировалось понятие «колоратурных голосов», способных легко и свободно исполнять мелодические украшения. В XVIII веке в качестве исполнителей колоратурных партий славились итальянские певцы-кастраты Каффарелли и Фаринелли, а также певица Ф. Бордони и др., в XIX веке - А. Патти, с конца XX века - Ч. Бартоли. В России известность получили Н.И. Забела-Врубель, А.В. Нежданова, В.В. Барсова, Е.К. Катульская и др.
В классической музыке Востока встречаются своеобразные формы колоратуры (например, у армянских и азербайджанских ашугов).