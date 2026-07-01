КОЛОРАТУРА

КОЛОРАТУРА (итал. coloratura, букв. - ук­ра­ше­ние, от лат. coloro – кра­сить) - вир­ту­оз­ные, тех­ни­че­ски труд­ные пас­са­жи и ме­лиз­мы в соль­ной во­каль­ной пар­тии.

Си­но­ним колоратуры - ру­ла­да (не­обя­за­тель­но в соль­ной пар­тии). Сход­ный по смыс­лу тер­мин юби­ля­ция упот­реб­ля­ет­ся главным образом по от­но­ше­нию к ме­ло­дическим рас­пе­вам в хо­ро­вой пар­тии. В ев­ропейской му­зы­ке сред­них ве­ков и эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния колоратура при­ме­ня­лась в од­но­го­ло­сии (ал­ли­луйя в различных ло­каль­ных тра­ди­ци­ях гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла) и в мно­го­го­ло­сии как эле­мент им­про­ви­за­ции (мо­те­ты, мад­ри­га­лы, шан­сон и др.). Во­каль­ные и ин­ст­ру­мен­таль­ные ме­ло­дические ук­ра­ше­ния вплоть до XVII века стро­го не раз­ли­ча­лись, на­зы­ва­лись ди­ми­ну­ция­ми (от лат. diminutio - умень­ше­ние, раз­мель­че­ние); другие на­зва­ния - лат. flores (цве­ты), итал. fioretti (цве­точ­ки), исп. glosas (гло­сы). Пев­цы и ин­ст­ру­мен­та­ли­сты по сво­ему ус­мот­ре­нию дро­би­ли (ди­ми­нуи­ро­ва­ли) основные то­ны ме­ло­дии на груп­пы мел­ких нот. Ши­ро­кое при­ме­не­ние колоратуры в мно­го­го­ло­сии за­труд­ня­ло вос­при­ятие му­зы­ки, по­это­му на­чи­ная с XVI века колоратура вво­ди­ли в ка­ж­дом от­рыв­ке пре­имущественно толь­ко в од­ном из го­ло­сов, а в ба­су их чис­ло ог­ра­ни­чи­ва­ли.

Важ­ней­шее зна­че­ние колоратуры при­об­ре­ла в итальянской опе­ре, став уже в середине XVII века со­став­ной ча­стью арии. Колоратура рас­по­ла­га­лась пре­имущественно в кон­це ка­ж­до­го из раз­де­лов арии и со­стоя­ла из тре­лей, пас­са­жей ши­ро­ко­го диа­па­зо­на, скач­ков на ши­ро­кие ин­тер­ва­лы, ме­ло­дических се­к­вен­ций и т.п. Колоратура вклю­ча­лась во все опер­ные пар­тии - от ис­пол­няе­мых пев­ца­ми-ка­ст­ра­та­ми и жен­ски­ми го­ло­са­ми до пар­тий ба­сов-буфф, под влия­ни­ем опе­ры ста­ла ши­ро­ко при­ме­нять­ся в кан­та­те, в но­вом ка­че­ст­ве воз­ро­ди­лась в ду­хов­ных жан­рах (в том числе в ора­то­рии, мес­се, пас­сио­нах, где пре­ду­смат­ри­ва­лись соль­ные арии и ан­самб­ли). Хо­тя в начале XVII века не­ко­то­рые ком­по­зи­то­ры са­ми вы­пи­сы­ва­ли колоратуру в но­тах («Смерть Ор­фея» С. Лан­ди, 1619 год), обыч­но пев­цы им­про­ви­зи­ро­ва­ли колоратуру сверх за­ду­ман­ных ав­то­ром му­зы­ки; колоратура со вре­ме­нем ста­ла ут­ра­чи­вать вы­ра­зительное зна­че­ние, пре­вра­ща­ясь в са­мо­цель, в сред­ст­во де­мон­ст­ра­ции тех­нических воз­мож­но­стей пев­ца.

В луч­ших об­раз­цах итальянской опе­ры (в XIX веке - у Дж. Рос­си­ни, В. Бел­ли­ни, Дж. Вер­ди) ис­поль­зо­ва­ние колоратуры яв­ля­ет­ся внут­рен­не оп­рав­дан­ным, слу­жит ха­рак­те­ри­сти­ке ге­ро­ев. Во французской опе­ре, где му­зы­ка, как пра­ви­ло, бо­лее тес­но свя­за­на с тек­стом, колоратура на­шла ог­ра­ни­чен­ное при­ме­не­ние и ис­поль­зо­ва­лась главным образом для специальных ху­дожественных за­дач (например, в свя­зи с ори­ен­таль­ным ха­рак­те­ром му­зы­ки в опе­ре «Лак­ме» Л. Де­ли­ба ). В немецкой и австрийской опе­ре колоратура при­об­ре­ла су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние лишь в отдельных со­чи­не­ни­ях («По­хи­ще­ние из се­ра­ля», «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та; «Обе­рон» К.М. фон Ве­бе­ра). Под влия­ни­ем ху­дожественной кон­цеп­ции Р. Ваг­не­ра, осу­див­ше­го колоратуру как эле­мент «не­дра­ма­ти­че­ский», ком­по­зи­то­ры XIX века ста­ли из­бе­гать колоратуры. В XX веке колоратура вновь ста­ла важ­ным вы­ра­зительным сред­ст­вом в твор­че­ст­ве Р. Штрау­са, воз­ро­див­ше­го не­ко­то­рые опер­ные фор­мы XVIII века («Ари­ад­на на Нак­со­се»), встре­ча­ет­ся и в опе­рах пред­ста­ви­те­лей но­вой му­зы­ки («Лу­лу» А. Бер­га). Об­раз­цы колоратуры в русской му­зы­ке - в опе­рах «Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», «Зо­ло­той пе­ту­шок» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва.

В свя­зи с прак­ти­кой ко­ло­ра­тур­но­го пе­ния сфор­ми­ро­ва­лось по­ня­тие «ко­ло­ра­тур­ных го­ло­сов», спо­соб­ных лег­ко и сво­бод­но ис­пол­нять ме­ло­дические ук­ра­ше­ния. В XVIII веке в ка­че­ст­ве ис­пол­ни­те­лей ко­ло­ра­тур­ных пар­тий сла­ви­лись итальянские пев­цы-ка­ст­ра­ты Каф­фа­рел­ли и Фа­ри­нел­ли, а так­же пе­ви­ца Ф. Бор­до­ни и др., в XIX веке - А. Пат­ти, с конца XX века - Ч. Бар­то­ли. В Рос­сии из­вест­ность по­лу­чи­ли Н.И. За­бе­ла-Вру­бель, А.В. Не­жда­но­ва , В.В. Бар­со­ва, Е.К. Ка­туль­ская и др.

В клас­сической му­зы­ке Вос­то­ка встре­ча­ют­ся свое­об­раз­ные фор­мы колоратуры (например, у армянских и азербайджанских ашу­гов).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)