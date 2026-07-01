КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - система университетов штата Колорадо (США), в которую входят: Колорадский университет в Боулдере (1876, один из крупнейших национальных учебных и исследовательских центров), Колорадский университет в Колорадо-Спрингс (1965), Колорадский университет в Денвере (1974, включает университетский городок в Денвере и медицинский научный центр в Ороре).
Среди преподавателей университета лауреаты Нобелевской премии: физики Э. Корнелл, Г. Крёмер, Дж. Холл, биохимик Т. Чек. В структуре Колорадского университета (2008): колледжи - искусств и наук, музыки, инженерных и прикладных наук, архитектуры и планирования; школы - права, бизнеса, образования, журналистики и массовой коммуникации, общественных отношений, зубоврачебная, медицинская, фармакологическая, дипломированных специалистов и др.; институты - арктических и альпийских исследований, искусств и гуманитарных наук, генетики, когнитивных наук, кооперативный институт исследований в области окружающей среды; ряд институтов, изучающих проблемы поведения человека и животных, объединённый институт лабораторной астрофизики; лаборатория физики атмосферы и космического пространства; высокогорная обсерватория, обсерватория Соммерс-Баух; клиника, музей естественной истории, художественный музей и галерея, планетарий и научный центр и др. В библиотеках Колорадского насчитывается около 5 миллионов томов. Обучаются около 40 тысяч студентов.