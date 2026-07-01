КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОЛОРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - сис­те­ма уни­вер­си­те­тов шта­та Ко­ло­ра­до ( США ), в ко­то­рую вхо­дят: Колорадский университет в Бо­ул­де­ре (1876, один из круп­ней­ших национальных учеб­ных и ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров), Колорадский университет в Ко­ло­ра­до-Спрингс (1965), Колорадский университет в Ден­ве­ре (1974, вклю­ча­ет уни­вер­си­тет­ский го­ро­док в Ден­ве­ре и медицинский на­учный центр в Оро­ре).

Сре­ди пре­пода­ва­те­лей университета лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии : фи­зи­ки Э. Кор­нелл, Г. Крё­мер, Дж. Холл, био­хи­мик Т. Чек. В струк­туре Колорадского университета (2008): кол­лед­жи - ис­кусств и на­ук, му­зы­ки, ин­же­нер­ных и при­клад­ных на­ук, ар­хи­тек­ту­ры и пла­ни­ро­ва­ния; шко­лы - пра­ва, биз­не­са, об­ра­зо­ва­ния, жур­на­ли­сти­ки и мас­со­вой ком­му­ни­ка­ции, об­щественных от­но­ше­ний, зу­бо­вра­чеб­ная, медицинская, фар­ма­ко­ло­гическая, ди­пло­ми­ро­ван­ных спе­циа­ли­стов и др.; ин­сти­ту­ты - арк­тических и аль­пий­ских ис­сле­до­ва­ний, ис­кусств и гу­ма­ни­тар­ных на­ук, ге­не­ти­ки, ког­ни­тив­ных на­ук, коо­пе­ра­тив­ный институт ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти ок­ру­жаю­щей сре­ды; ряд институтов, изу­чаю­щих про­бле­мы по­ве­де­ния че­ло­ве­ка и жи­вот­ных, объ­е­ди­нён­ный институт ла­бо­ра­тор­ной ас­т­ро­фи­зи­ки; ла­бо­ра­то­рия фи­зи­ки ат­мо­сфе­ры и кос­мического про­стран­ст­ва; вы­со­ко­гор­ная об­сер­ва­то­рия, об­сер­ва­то­рия Сом­мерс-Ба­ух; кли­ни­ка, му­зей ес­тественной ис­то­рии, ху­дожественный му­зей и га­ле­рея, пла­не­та­рий и на­учный центр и др. В биб­лио­те­ках Колорадского на­счи­ты­ва­ет­ся около 5 миллионов то­мов. Обу­ча­ют­ся около 40 тысяч сту­ден­тов.

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