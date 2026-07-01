КОЛОННАДА
КОЛОННАДА (франц. colonnade) - ряд колонн, объединённых горизонтальным перекрытием (антаблементом).
В виде портиков и галерей может оформлять фасад и внутренние двор здания, связывать его с другими постройками и с окружением.
Колоннада используется в градостроительстве для структурирования открытых пространств (например, колоннада площади Святого Петра в Ватикане, 1657-1663 годы, архитектор Дж.Л. Бернини; колоннада Казанского собора в С.-Петербурге, 1801-1811 годы, архитектор А.Н. Воронихин), а также как самостоятельная постройка в ландшафтной архитектуре (Колоннада Аполлона в Павловске, 1780-1783 годы, архитектор Ч. Камерон, и др.).
В интерьерах колонада может обрамлять крупные залы по периметру, связывать и разделять помещения между собой (Колонный зал в здании Дворянского собрания в Москве, 1784 год, архитектор М.Ф. Казаков). Смотри также Аркада.
Иллюстрации:
Колоннада в Апамее (Сирия). 2-я половина II в.