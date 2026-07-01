КОЛОННАДА

КОЛОННАДА (франц. colonnade) - ряд ко­лонн , объ­е­ди­нён­ных го­ри­зон­таль­ным пе­ре­кры­ти­ем (ан­таб­ле­мен­том).

В ви­де пор­ти­ков и га­ле­рей мо­жет оформ­лять фа­сад и внутренние двор зда­ния, свя­зы­вать его с другими по­строй­ка­ми и с ок­ру­же­ни­ем.

Колоннада ис­поль­зу­ет­ся в гра­до­строи­тель­ст­ве для струк­ту­ри­ро­ва­ния от­кры­тых про­ст­ранств (например, ко­лон­на­да площади Святого Пет­ра в Ва­ти­ка­не, 1657-1663 годы, архитектор Дж.Л. Бер­ни­ни; ко­лон­на­да Ка­зан­ско­го со­бо­ра в С.-Пе­тер­бур­ге, 1801-1811 годы, архитектор А.Н. Во­ро­ни­хин), а так­же как са­мо­сто­ятельная по­строй­ка в ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ре (Ко­лон­на­да Апол­ло­на в Пав­лов­ске, 1780-1783 годы, архитектор Ч. Ка­ме­рон , и др.).

В ин­терь­е­рах колонада мо­жет об­рам­лять круп­ные за­лы по пе­ри­мет­ру, свя­зы­вать и раз­де­лять по­ме­ще­ния ме­ж­ду со­бой (Ко­лон­ный зал в зда­нии Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния в Мо­ск­ве, 1784 год, архитектор М.Ф. Ка­за­ков). Смотри так­же Ар­ка­да.

Иллюстрации:

Ко­лон­на­да в Апа­мее (Си­рия). 2-я половина II в.

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