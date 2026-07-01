КОЛОНИИ АНТИЧНЫЕ

КОЛОНИИ АНТИЧНЫЕ (лат. colonia, от colo – оби­тать, жить, на­се­лять) - в стра­нах Древ­не­го Вос­то­ка, в Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме по­се­ле­ния, ос­но­вы­вав­шие­ся гра­ж­да­на­ми колониального го­су­дар­ст­ва на чу­жой тер­ри­то­рии. Про­цесс ос­но­ва­ния (или вы­ве­де­ния) ко­ло­ний был вы­зван эко­но­мическими, по­ли­тическими и со­ци­аль­ны­ми при­чи­на­ми.

Древ­не­вос­точ­ная ко­ло­ни­за­ция

В стра­нах Древ­не­го Вос­то­ка в про­цес­се ко­ло­ни­за­ции наи­бо­лее важ­ную роль сыг­ра­ли ас­сирийский город Аш­шур и го­ро­да Фи­ни­кии. В XX веке до нашей эры тор­гов­цы из Аш­шу­ра ос­но­ва­ли в восточной час­ти Ма­лой Азии, в при­го­ро­де ана­то­лий­ско­го города Ка­ниш, ко­ло­нию, став­шую цен­тром ме­ж­ду­народного об­ме­на и кон­тро­ли­ро­вав­шую бо­лее мел­кие тор­го­вые ко­ло­нии. Со­хра­ни­лись таб­лич­ки с «ус­та­вом ас­си­рий­ской тор­го­вой ко­ло­нии», ко­то­рый рег­ла­мен­ти­ру­ет её взаи­мо­от­но­ше­ния с ор­га­на­ми ме­ст­но­го управ­ле­ния. По­ми­мо ас­си­рий­цев и ме­ст­но­го на­се­ле­ния, жи­те­ля­ми этих ко­ло­ний яв­ля­лись тор­гов­цы из си­рий­ских и при­ев­фрат­ских об­лас­тей.

Фи­ни­кий­ская ко­ло­ни­за­ция

В конце II - 1-й половины I тысячелетия до нашей эры колонизация соз­да­ва­ла ус­ло­вия для бла­го­при­ят­но­го раз­ви­тия ре­мес­ла и тор­гов­ли в го­ро­дах Фи­ни­кии, а так­же ре­ша­ла оп­ре­де­лён­ные со­ци­аль­ные за­да­чи (вы­ве­де­ние «из­бы­точ­но­го» на­се­ле­ния в ко­ло­нии). В конце II - начале I тысячелетия до нашей эры наи­бо­лее ак­тив­ной бы­ла ко­ло­ни­за­ция фи­ни­кий­цев из города Тир. Со­глас­но тра­ди­ции, около 1100 года до нашей эры в Северной Аф­ри­ке Тир ос­но­вал ко­ло­нию Ути­ка, на юге Ис­па­нии - Га­дес (Га­дир, ны­не Ка­дис ). Позд­нее фи­ни­кий­ские колонии поя­ви­лись на западном по­бе­ре­жье Си­ци­лии (Мо­тия, Со­лунт, Па­норм), на Сар­ди­нии, Маль­те, Ба­леар­ских островах. В 825 году до нашей эры (или 814 год до нашей эры) вбли­зи Ути­ки был ос­но­ван Кар­фа­ген, став­ший круп­ней­шей фи­ни­кий­ской ко­ло­ни­ей в Западном Сре­ди­зем­но­мо­рье. Кар­фа­ген осу­ще­ст­в­лял собственную ко­ло­ни­за­цию, вы­во­дя по­се­ле­ния на по­бе­ре­жья Северной и Западной Аф­ри­ки (со­вре­мен­ных Ту­ни­са, Ал­жи­ра, Ма­рок­ко, Мав­ри­та­нии). В Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье фи­ни­кий­цы име­ли по­се­ле­ния в основном на острове Кипр. По­сле рас­па­да Тир­ской дер­жа­вы в VI веке до нашей эры кон­троль над фи­ни­кий­ски­ми ко­ло­ния­ми на Си­ци­лии и Сар­ди­нии пе­ре­шёл к Кар­фа­ге­ну. Фи­ни­кий­ские ко­ло­нии яв­ля­лись пре­ж­де все­го важ­ны­ми цен­тра­ми по­сред­нической тор­гов­ли ме­ст­ны­ми сырь­е­вы­ми ре­сур­са­ми и из­де­лия­ми фи­ни­кий­ских ре­мес­лен­ни­ков.

Гре­че­ская ко­ло­ни­за­ция

В Греции колонизация бы­ла свя­за­на пре­ж­де все­го с про­цес­сом ста­нов­ле­ния ан­тич­ной гражданской об­щи­ны (в ко­то­рой од­ним из главных прав гра­ж­да­ни­на явля­лось пра­во на зе­мель­ный уча­сток). Из-за не­зна­чи­тель­но­сти собственных тер­ри­то­рий ан­тич­ные го­су­дар­ст­ва ста­ли при­бе­гать к при­ну­ди­тель­ной эмиг­ра­ции. В Гре­ции этот про­цесс по­лу­чил название «ве­ли­кая греч. ко­ло­ни­за­ция». В VIII-VI веках до нашей эры в греческих по­ли­сах ост­ро ощу­щал­ся не­дос­та­ток зем­ли, что бы­ло свя­за­но, с од­ной сто­ро­ны, с рос­том чис­лен­но­сти на­се­ле­ния, а с дру­гой - с кон­цен­тра­цией зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти в ру­ках зна­ти. Кро­ме то­го, для раз­ви­тия ре­мёсел тре­бо­ва­лось обес­пе­че­ние про­изводства раз­но­об­раз­ным сырь­ём. Ещё од­на при­чи­на ко­ло­ни­за­ции - обо­ст­ре­ние по­ли­тической борь­бы в по­ли­сах, в хо­де ко­то­рой по­тер­пев­шая по­ра­же­ние груп­пи­ров­ка обыч­но пред­по­чи­та­ла по­ки­нуть ро­ди­ну.

Гре­че­ская ко­ло­ни­за­ция раз­ви­ва­лась в трёх на­прав­ле­ни­ях: за­пад­ном, се­ве­ро-вос­точ­ном и юж­ном. На западном на­прав­ле­нии (по­бе­ре­жье Южной Ита­лии и Си­ци­лия) наи­бо­лее ак­тив­но ос­но­вы­ва­ли ко­ло­нии Хал­ки­да на Эв­бее, Ме­га­ра и Ко­ринф. Древ­ней­шей ко­ло­ни­ей счи­та­лась греческая Ки­ма (лат. Ку­мы) в Кам­па­нии, на западном по­бе­ре­жье Ита­лии (середина VIII века до нашей эры). В Южной Ита­лии круп­ны­ми ко­ло­ния­ми бы­ли Ре­гий, Элея, Кро­тон, Си­ба­рис, Ме­та­понт и По­сей­до­ния. Един­ст­вен­ной спар­тан­ской ко­ло­ни­ей был Та­рент. Са­мой круп­ной ко­ло­ни­ей на Си­ци­лии ста­ли Си­ра­ку­зы, ос­но­ван­ные ко­рин­фя­на­ми в 733 году до нашей эры. Тер­ри­то­рии, ос­во­ен­ные гре­ка­ми на Си­ци­лии и в Южной Ита­лии, по­лу­чи­ли название Ве­ли­кая Гре­ция. На восточном по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го моря во 2-й половине VII века до нашей эры пе­ре­се­лен­цы из Ко­рин­фа вы­ве­ли ко­лонии: Лев­ка­да, Анак­то­рий, Ам­бра­кия, Апол­ло­ния и Эпи­дамн (по­след­ние две - совместно с жи­те­ля­ми Кер­ки­ры, ко­то­рые так­же яв­ля­лись ко­ло­ни­ста­ми Ко­рин­фа). В начале VI века до нашей эры фо­кей­цы (из ма­ло­азий­ско­го по­ли­са Фо­кея) ос­но­ва­ли не­да­ле­ко от устья реки Ро­дан ко­ло­нию Мас­са­лия (ны­не Мар­сель ), а за­тем ещё ряд по­се­ле­ний на се­ве­ро-вос­то­ке современной Ис­па­нии.

Северо-восточная греческая ко­ло­ни­за­ция сна­ча­ла бы­ла на­прав­ле­на на ос­вое­ние фра­кий­ско­го по­бе­ре­жья и бе­ре­гов пролива Гел­лес­понт (ны­не Дар­да­нел­лы). По­лу­ост­ров Хал­ки­ди­ка был за­се­лён в основном ко­ло­ни­ста­ми эв­бей­ских го­ро­дов Хал­ки­да и Эрет­рия, хо­тя в ко­ло­ни­за­ции при­нял уча­стие и Ко­ринф, ос­но­вав По­ти­дею. На фра­кий­ском по­бе­ре­жье наи­бо­лее круп­ны­ми ко­ло­ния­ми бы­ли Аб­де­ры и Ма­ро­нея; в зо­не про­ли­вов Ме­га­ра и Ми­лет ос­но­ва­ли Ас­так, Кал­хе­дон, Ви­зан­тий, Ки­зик, Аби­дос и не­ко­то­рые другие.

Пер­вой при­чер­но­мор­ской ко­ло­ни­ей ста­ла Си­но­па на ма­ло­азий­ском по­бе­режье, ко­то­рая за­тем ос­но­ва­ла Тра­пе­зунт. Позд­нее воз­ник­ли но­вые ко­ло­нии - Се­сам, Кром­на, Ки­тор, Амис, вы­ве­ден­ные Ми­ле­том; един­ст­вен­ной ко­ло­ни­ей Ме­га­ры в этом рай­оне бы­ла Ге­рак­лея (середина VI века до нашей эры). На западном по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря боль­шая часть ко­ло­ний бы­ла вы­ве­де­на так­же Ми­ле­том (Ис­т­рия, То­мы, Одесс и Апол­ло­ния). Другие греческие по­ли­сы ос­но­ва­ли ко­ло­нии Кал­ла­тис и Ме­сем­брия.

В ко­ло­ни­за­ции Северного При­чер­но­мо­рья (смотри Ан­тич­ные го­ро­да Се­вер­но­го При­чер­но­мо­рья) ве­ду­щая роль при­над­ле­жа­ла так­же вы­ход­цам из Ми­ле­та. В северо-западной час­ти ре­гио­на воз­ник­ли ко­ло­нии - Оль­вия, Ти­ра, Ни­ко­ний. На крым­ском бе­ре­гу Кер­чен­ско­го пролива был ос­но­ван Пан­ти­ка­пей (ны­не Керчь), а вслед за ним Ти­ри­та­ка, Ним­фей, Ким­ме­рик и др.; даль­ше на за­пад по по­бе­режью Кры­ма поя­ви­лась ещё од­на ко­ло­ния Ми­ле­та - Фео­до­сия. На юго-за­па­де Кры­ма Ге­рак­лея Пон­тий­ская ос­но­ва­ла Хер­со­нес. На восточной сто­ро­не Кер­чен­ско­го пролива воз­ник­ли Фа­на­го­рия, Ке­пы и Гер­мо­нас­са. Не­сколь­ко юж­нее, на зем­ле син­дов, на­хо­ди­лась Синд­ская га­вань, позд­нее пе­ре­име­но­ван­ная в Гор­гип­пию. На восточном по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря наи­бо­лее круп­ны­ми греческими ко­ло­ния­ми бы­ли Пи­ти­унт (ны­не Пи­цун­да), Дио­ску­риа­да (ны­не Су­ху­ми) и Фа­сис (ны­не По­ти).

Осо­бен­ность греческой ко­ло­ни­за­ции в южном и юго-восточном на­прав­ле­нии за­клю­ча­лась в том, что на этих зем­лях гре­кам при­шлось столк­нуть­ся с восточными го­су­дар­ст­ва­ми, по­это­му толь­ко в области Ки­ре­наика, на ли­вий­ском по­бе­ре­жье к за­па­ду от Егип­та, гре­кам уда­лось ос­но­вать пол­но­цен­ную ко­ло­нию Ки­ре­на. В Егип­те в пе­ри­од XXVI Са­ис­ской ди­на­стии в од­ном из западных усть­ев Ни­ла гре­ки ос­но­ва­ли город Нав­кра­тис. Греческие по­се­ле­ния бы­ли так­же в Си­рии (Аль-Ми­на) и Фи­ни­кии (Су­кас).

Ве­ли­кая греческая ко­ло­ни­за­ция, в хо­де ко­то­рой воз­ник­ли сот­ни греческих по­ли­сов от Ис­па­нии до Кав­каз­ско­го по­бе­ре­жья Чёр­но­го моря, от Северного При­чер­но­мо­рья до бе­ре­гов Аф­ри­ки, вы­зва­ла важ­ные пе­ре­ме­ны в греческом ми­ре. Пре­ж­де все­го колонии античные при­ня­ли «из­бы­точ­ное» на­се­ле­ние греческих по­ли­сов, ко­то­рое в ус­ло­ви­ях ог­ра­ни­чен­ных зе­мель­ных ре­сур­сов не мог­ло реа­ли­зо­вать своё пра­во на зем­лю и по­это­му яв­ля­лось со­ци­аль­но опас­ной сре­дой у се­бя на ро­ди­не. Из колоний античных в Гре­цию по­сту­па­ло про­до­воль­ст­вие, пре­ж­де все­го зер­но. По­сто­ян­ное снаб­же­ние зер­ном из ко­ло­ний, осо­бен­но из Северного При­чер­но­мо­рья и Ве­ли­кой Гре­ции, в свою оче­редь, при­ве­ло к струк­тур­ным из­ме­не­ни­ям в сельском хозяйстве са­мой Гре­ции, ко­то­рое по­сте­пен­но те­ря­ло свой на­ту­раль­ный ха­рак­тер и при­об­ре­та­ло чер­ты то­вар­но­го про­изводства. Из колоний античных по­сту­па­ло различное сы­рьё (ме­тал­лы, шку­ры жи­вот­ных и пр.) для ре­мес­лен­но­го про­изводства, что сти­му­ли­рова­ло ус­ко­рен­ное раз­ви­тие го­ро­дов са­мой Гре­ции. В ре­зуль­та­те ве­ли­кой греческой ко­ло­ни­за­ции весь ре­ги­он Сре­ди­зем­но­мо­рья и При­чер­но­мо­рья пре­вра­щал­ся в еди­ную эко­но­мическую мак­ро­сис­те­му, цен­тром ко­то­рой бы­ла Гре­ция. С вар­вар­ской пе­ри­фе­рии в Гре­цию вво­зи­лись де­шё­вые то­ва­ры: зер­но, со­лё­ная ры­ба, ру­ды ме­тал­лов, лес, ко­жи и прочие ви­ды про­до­воль­ст­вия и сы­рья, а так­же ра­бы. Из греческих по­ли­сов в колонии античные (а че­рез них к вар­ва­рам) от­прав­ля­лись до­ро­го­стоя­щие то­ва­ры: олив­ко­вое мас­ло, вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ное ви­но, рас­пис­ная ке­ра­ми­ка, раз­но­об­раз­ное во­ору­же­ние, юве­лир­ные ук­ра­ше­ния, пар­фю­ме­рия и др.

Ко­ло­ни­за­ция зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ла кру­го­зор гре­ков, на­ла­ди­ла кон­так­ты с различными на­ро­да­ми, что спо­соб­ст­во­ва­ло ин­тен­сив­но­му раз­ви­тию греческой куль­ту­ры. Осо­бен­ность греческой ко­ло­ни­за­ции за­клю­ча­лась в том, что вновь ос­но­ван­ная ко­ло­ния (апой­кия) сра­зу же ста­но­ви­лась су­ве­рен­ным по­ли­сом с собственным гра­ж­дан­ст­вом, за­ко­но­да­тель­ст­вом, ор­га­на­ми государственного управ­ле­ния, че­ка­ни­ла свою мо­не­ту. С по­ли­сом, ко­то­рый вы­вел дан­ную ко­ло­нию (мет­ро­по­ли­ей), апой­кия ус­та­нав­ли­ва­ла тес­ные эко­но­мические, ре­лигиозные и куль­тур­ные свя­зи, мог­ла рас­счи­ты­вать на во­енную под­держ­ку. Ино­гда в ос­но­ва­нии од­ной ко­ло­нии при­ни­ма­ли уча­стие несколько по­ли­сов. Не­ко­то­рые колонии античные, в свою оче­редь, ос­но­вы­ва­ли но­вые ко­ло­нии на бли­жай­ших тер­ри­то­ри­ях. При вы­ве­де­нии ко­ло­нии вы­би­рал­ся её «ос­но­ва­тель» (ойкист), ко­то­рый на но­вом мес­те про­водил на­де­ле­ние ко­ло­ни­стов зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми, за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей управ­ле­ния в но­вом по­ли­се. Имя ой­ки­ста поль­зо­ва­лось все­об­щим ува­же­ни­ем, а в даль­ней­шем ме­сто его по­гре­бе­ния рас­по­ла­га­лось в цен­тре го­ро­да, не­ред­ко в его честь вво­дил­ся специальный культ.

Иной ха­рак­тер име­ли афин­ские ко­ло­нии-кле­ру­хии, ко­то­рые ста­ли воз­ни­кать ещё в конце VI века до нашей эры, но наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли в V веке до нашей эры - в пе­ри­од су­ще­ст­во­ва­ния Де­лос­ско­го сою­за (Пер­во­го афин­ско­го морского сою­за). Кле­ру­хии вы­во­ди­лись на за­воё­ван­ные зем­ли или на тер­ри­то­рию со­юз­ни­ков, вы­сту­пав­ших про­тив вла­сти Афин. На­се­ле­ние кле­ру­хий со­хра­ня­ло афин­ское гра­ж­дан­ст­во и под­чи­ня­лось вла­сти Афин­ско­го го­су­дар­ст­ва.

Рим­ская ко­ло­ни­за­ция

Про­цесс вы­ве­де­ния ко­ло­ний ха­рак­те­рен так­же для го­ро­дов древ­ней Ита­лии. Например, го­ро­да Эт­ру­рии (Во­ла­тер­ры, Клу­зий, Пе­ру­зия, Це­ре и др.) вы­во­ди­ли ко­ло­нии в Северной Ита­лию и в Кам­па­нию. В Ри­ме в пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния ан­тич­ной гражданской об­щи­ны и обо­ст­ре­ния борь­бы ме­ж­ду пат­ри­ция­ми и пле­бея­ми, ко­гда осо­бен­но ак­ту­аль­ным был аг­рар­ный во­прос, в V-IV веках до нашей эры римские вла­сти пы­та­лись ре­шить его пу­тём вы­ве­де­ния ко­ло­ний на зем­ли Ита­лии, за­хва­чен­ные в ре­зуль­та­те мно­го­численных войн. В эти ко­ло­нии пе­ре­се­ля­лись пле­беи, ко­то­рые и в са­мом Ри­ме до начала III века до нашей эры не бы­ли пол­но­стью ин­кор­по­ри­ро­ва­ны в со­став гражданского кол­лек­ти­ва. В свя­зи с этим Колонии античные рас­смат­ри­ва­лись как фак­ти­че­ски са­мо­сто­ятельные об­щи­ны, да­же вое­вав­шие с Ри­мом. В то же вре­мя рим­ля­не рас­смат­ри­ва­ли эти ко­ло­нии как со­юз­ные го­су­дар­ст­ва, обя­зан­ные ока­зы­вать Ри­му во­енную по­мощь. В этот пе­ри­од бы­ли вы­ве­де­ны ко­ло­нии в Ве­лит­ры, Нор­бу, Ан­ций, Ар­дею и др. По­сле по­бе­ды во 2-й Ла­тин­ской вой­не и ли­к­ви­да­ции Ла­тин­ско­го сою­за в 338 году до нашей эры ла­ти­ны по­лу­чи­ли пра­во на уча­стие в вы­ве­де­нии ко­ло­ний совместно с рим­ля­на­ми.

С это­го вре­ме­ни су­ще­ст­во­ва­ли колонии античные двух пра­во­вых ста­ту­сов. В ко­ло­ни­ях рим­ско­го пра­ва (Ос­тия, Мин­тур­не, Си­ну­эс­са и др.) для гра­ж­дан со­хра­ня­лись пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва, кро­ме пра­ва уча­стия в ко­ми­ци­ях и пра­ва ис­пол­не­ния ма­ги­ст­ра­тур (так как для это­го на­до бы­ло на­хо­дить­ся в са­мом Ри­ме). Как пра­ви­ло, по­се­лен­цы дан­но­го ти­па ко­ло­ний по­лу­ча­ли не­боль­шой по раз­ме­ру зе­мель­ный на­дел. Ор­га­на­ми вла­сти в этих ко­ло­ни­ях бы­ли ду­ум­ви­ры и со­вет де­ку­рио­нов. Ко­ло­нии ла­тин­ско­го пра­ва (Лу­це­рия, Ари­ми­нум, Бе­не­вент и др.), ос­но­ван­ные рим­ля­на­ми и ла­ти­на­ми, в пра­во­вом от­но­ше­нии бы­ли при­рав­не­ны к латинским са­мо­уп­рав­ляю­щим­ся об­щи­нам. Рим­ля­не в этих ко­ло­ни­ях те­ря­ли пра­во римского гра­ж­дан­ст­ва, но по­лу­ча­ли зна­чительный зе­мель­ный на­дел. Од­на­ко ли­ца, ис­пол­няв­шие ма­ги­стра­ту­ру и од­но­вре­мен­но яв­ляв­шие­ся чле­на­ми городского со­ве­та в этих ко­ло­ни­ях, впо­след­ст­вии мог­ли по­лу­чить пра­ва римского гра­ж­дан­ст­ва.

Римские ко­ло­нии бы­ли во­енно-зем­ле­дельческими по­се­ле­ния­ми, по­зво­ляв­ши­ми Ри­му кон­тро­ли­ро­вать тер­ри­то­рию Ита­лии. Вы­ве­де­ние но­вых ко­ло­ний ини­ции­ро­ва­лось кон­су­ла­ми и пле­бей­ски­ми три­бу­на­ми и санк­цио­ни­ро­ва­лось по­ста­нов­ле­ни­ем се­на­та и народного со­б­ра­ния. Специальная кол­ле­гия три­ум­ви­ров со­став­ля­ла спи­ски ко­ло­ни­стов, ор­га­ни­зо­вы­ва­ла их пе­ре­се­ле­ние на но­вое ме­сто, про­во­ди­ла ме­же­ва­ние зем­ли. С I века до нашей эры по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние ко­ло­нии ве­те­ра­нов ар­мий римских пол­ко­вод­цев (Гая Ма­рия, Лу­ция Кор­не­лия Сул­лы, Гнея Пом­пея, Юлия Це­за­ря) и позд­нее римских им­пе­ра­то­ров. Идея вы­ве­де­ния римских ко­ло­ний в про­вин­ции бы­ла впер­вые сфор­му­ли­ро­ва­на во вре­мя три­бу­на­та Гая Грак­ха (123-122 годы), пред­по­ла­га­лось ос­но­ва­ние ко­ло­нии на мес­те раз­ру­шен­но­го Кар­фа­ге­на. Фак­ти­че­ски в конце II века до нашей эры вне Ита­лии бы­ла толь­ко од­на рим­ская ко­ло­ния - Нар­бон в Гал­лии (118 год до нашей эры). При Це­за­ре ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла прак­ти­ка ос­но­ва­ния римских ко­ло­ний в про­вин­ци­ях (бы­ло вы­ве­де­но около 80 тысяч человек). В эпо­ху Ран­ней им­пе­рии этот про­цесс про­дол­жил­ся. Про­жи­ва­ние в ко­ло­ни­ях римских гра­ж­дан со­вместно с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем со­дей­ст­во­ва­ло ус­вое­нию по­след­ни­ми латинского языка, римской куль­ту­ры, римского об­раза жиз­ни; ко­ло­ни­за­ция про­вин­ций со­дей­ст­во­ва­ла их ро­ма­ни­за­ции. По­сле эдик­та Ка­ра­кал­лы (212 год нашей эры) ста­тус римской ко­ло­нии ут­ра­чи­ва­ет своё зна­че­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)