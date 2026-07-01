КОЛОНИИ АНТИЧНЫЕ
КОЛОНИИ АНТИЧНЫЕ (лат. colonia, от colo – обитать, жить, населять) - в странах Древнего Востока, в Древней Греции и Древнем Риме поселения, основывавшиеся гражданами колониального государства на чужой территории. Процесс основания (или выведения) колоний был вызван экономическими, политическими и социальными причинами.
Древневосточная колонизация
В странах Древнего Востока в процессе колонизации наиболее важную роль сыграли ассирийский город Ашшур и города Финикии. В XX веке до нашей эры торговцы из Ашшура основали в восточной части Малой Азии, в пригороде анатолийского города Каниш, колонию, ставшую центром международного обмена и контролировавшую более мелкие торговые колонии. Сохранились таблички с «уставом ассирийской торговой колонии», который регламентирует её взаимоотношения с органами местного управления. Помимо ассирийцев и местного населения, жителями этих колоний являлись торговцы из сирийских и приевфратских областей.
Финикийская колонизация
В конце II - 1-й половины I тысячелетия до нашей эры колонизация создавала условия для благоприятного развития ремесла и торговли в городах Финикии, а также решала определённые социальные задачи (выведение «избыточного» населения в колонии). В конце II - начале I тысячелетия до нашей эры наиболее активной была колонизация финикийцев из города Тир. Согласно традиции, около 1100 года до нашей эры в Северной Африке Тир основал колонию Утика, на юге Испании - Гадес (Гадир, ныне Кадис). Позднее финикийские колонии появились на западном побережье Сицилии (Мотия, Солунт, Панорм), на Сардинии, Мальте, Балеарских островах. В 825 году до нашей эры (или 814 год до нашей эры) вблизи Утики был основан Карфаген, ставший крупнейшей финикийской колонией в Западном Средиземноморье. Карфаген осуществлял собственную колонизацию, выводя поселения на побережья Северной и Западной Африки (современных Туниса, Алжира, Марокко, Мавритании). В Восточном Средиземноморье финикийцы имели поселения в основном на острове Кипр. После распада Тирской державы в VI веке до нашей эры контроль над финикийскими колониями на Сицилии и Сардинии перешёл к Карфагену. Финикийские колонии являлись прежде всего важными центрами посреднической торговли местными сырьевыми ресурсами и изделиями финикийских ремесленников.
Греческая колонизация
В Греции колонизация была связана прежде всего с процессом становления античной гражданской общины (в которой одним из главных прав гражданина являлось право на земельный участок). Из-за незначительности собственных территорий античные государства стали прибегать к принудительной эмиграции. В Греции этот процесс получил название «великая греч. колонизация». В VIII-VI веках до нашей эры в греческих полисах остро ощущался недостаток земли, что было связано, с одной стороны, с ростом численности населения, а с другой - с концентрацией земельной собственности в руках знати. Кроме того, для развития ремёсел требовалось обеспечение производства разнообразным сырьём. Ещё одна причина колонизации - обострение политической борьбы в полисах, в ходе которой потерпевшая поражение группировка обычно предпочитала покинуть родину.
Греческая колонизация развивалась в трёх направлениях: западном, северо-восточном и южном. На западном направлении (побережье Южной Италии и Сицилия) наиболее активно основывали колонии Халкида на Эвбее, Мегара и Коринф. Древнейшей колонией считалась греческая Кима (лат. Кумы) в Кампании, на западном побережье Италии (середина VIII века до нашей эры). В Южной Италии крупными колониями были Регий, Элея, Кротон, Сибарис, Метапонт и Посейдония. Единственной спартанской колонией был Тарент. Самой крупной колонией на Сицилии стали Сиракузы, основанные коринфянами в 733 году до нашей эры. Территории, освоенные греками на Сицилии и в Южной Италии, получили название Великая Греция. На восточном побережье Адриатического моря во 2-й половине VII века до нашей эры переселенцы из Коринфа вывели колонии: Левкада, Анакторий, Амбракия, Аполлония и Эпидамн (последние две - совместно с жителями Керкиры, которые также являлись колонистами Коринфа). В начале VI века до нашей эры фокейцы (из малоазийского полиса Фокея) основали недалеко от устья реки Родан колонию Массалия (ныне Марсель), а затем ещё ряд поселений на северо-востоке современной Испании.
Северо-восточная греческая колонизация сначала была направлена на освоение фракийского побережья и берегов пролива Геллеспонт (ныне Дарданеллы). Полуостров Халкидика был заселён в основном колонистами эвбейских городов Халкида и Эретрия, хотя в колонизации принял участие и Коринф, основав Потидею. На фракийском побережье наиболее крупными колониями были Абдеры и Маронея; в зоне проливов Мегара и Милет основали Астак, Калхедон, Византий, Кизик, Абидос и некоторые другие.
Первой причерноморской колонией стала Синопа на малоазийском побережье, которая затем основала Трапезунт. Позднее возникли новые колонии - Сесам, Кромна, Китор, Амис, выведенные Милетом; единственной колонией Мегары в этом районе была Гераклея (середина VI века до нашей эры). На западном побережье Чёрного моря большая часть колоний была выведена также Милетом (Истрия, Томы, Одесс и Аполлония). Другие греческие полисы основали колонии Каллатис и Месембрия.
В колонизации Северного Причерноморья (смотри Античные города Северного Причерноморья) ведущая роль принадлежала также выходцам из Милета. В северо-западной части региона возникли колонии - Ольвия, Тира, Никоний. На крымском берегу Керченского пролива был основан Пантикапей (ныне Керчь), а вслед за ним Тиритака, Нимфей, Киммерик и др.; дальше на запад по побережью Крыма появилась ещё одна колония Милета - Феодосия. На юго-западе Крыма Гераклея Понтийская основала Херсонес. На восточной стороне Керченского пролива возникли Фанагория, Кепы и Гермонасса. Несколько южнее, на земле синдов, находилась Синдская гавань, позднее переименованная в Горгиппию. На восточном побережье Чёрного моря наиболее крупными греческими колониями были Питиунт (ныне Пицунда), Диоскуриада (ныне Сухуми) и Фасис (ныне Поти).
Особенность греческой колонизации в южном и юго-восточном направлении заключалась в том, что на этих землях грекам пришлось столкнуться с восточными государствами, поэтому только в области Киренаика, на ливийском побережье к западу от Египта, грекам удалось основать полноценную колонию Кирена. В Египте в период XXVI Саисской династии в одном из западных устьев Нила греки основали город Навкратис. Греческие поселения были также в Сирии (Аль-Мина) и Финикии (Сукас).
Великая греческая колонизация, в ходе которой возникли сотни греческих полисов от Испании до Кавказского побережья Чёрного моря, от Северного Причерноморья до берегов Африки, вызвала важные перемены в греческом мире. Прежде всего колонии античные приняли «избыточное» население греческих полисов, которое в условиях ограниченных земельных ресурсов не могло реализовать своё право на землю и поэтому являлось социально опасной средой у себя на родине. Из колоний античных в Грецию поступало продовольствие, прежде всего зерно. Постоянное снабжение зерном из колоний, особенно из Северного Причерноморья и Великой Греции, в свою очередь, привело к структурным изменениям в сельском хозяйстве самой Греции, которое постепенно теряло свой натуральный характер и приобретало черты товарного производства. Из колоний античных поступало различное сырьё (металлы, шкуры животных и пр.) для ремесленного производства, что стимулировало ускоренное развитие городов самой Греции. В результате великой греческой колонизации весь регион Средиземноморья и Причерноморья превращался в единую экономическую макросистему, центром которой была Греция. С варварской периферии в Грецию ввозились дешёвые товары: зерно, солёная рыба, руды металлов, лес, кожи и прочие виды продовольствия и сырья, а также рабы. Из греческих полисов в колонии античные (а через них к варварам) отправлялись дорогостоящие товары: оливковое масло, высококачественное вино, расписная керамика, разнообразное вооружение, ювелирные украшения, парфюмерия и др.
Колонизация значительно расширила кругозор греков, наладила контакты с различными народами, что способствовало интенсивному развитию греческой культуры. Особенность греческой колонизации заключалась в том, что вновь основанная колония (апойкия) сразу же становилась суверенным полисом с собственным гражданством, законодательством, органами государственного управления, чеканила свою монету. С полисом, который вывел данную колонию (метрополией), апойкия устанавливала тесные экономические, религиозные и культурные связи, могла рассчитывать на военную поддержку. Иногда в основании одной колонии принимали участие несколько полисов. Некоторые колонии античные, в свою очередь, основывали новые колонии на ближайших территориях. При выведении колонии выбирался её «основатель» (ойкист), который на новом месте проводил наделение колонистов земельными участками, занимался организацией управления в новом полисе. Имя ойкиста пользовалось всеобщим уважением, а в дальнейшем место его погребения располагалось в центре города, нередко в его честь вводился специальный культ.
Иной характер имели афинские колонии-клерухии, которые стали возникать ещё в конце VI века до нашей эры, но наибольшее распространение получили в V веке до нашей эры - в период существования Делосского союза (Первого афинского морского союза). Клерухии выводились на завоёванные земли или на территорию союзников, выступавших против власти Афин. Население клерухий сохраняло афинское гражданство и подчинялось власти Афинского государства.
Римская колонизация
Процесс выведения колоний характерен также для городов древней Италии. Например, города Этрурии (Волатерры, Клузий, Перузия, Цере и др.) выводили колонии в Северной Италию и в Кампанию. В Риме в период формирования античной гражданской общины и обострения борьбы между патрициями и плебеями, когда особенно актуальным был аграрный вопрос, в V-IV веках до нашей эры римские власти пытались решить его путём выведения колоний на земли Италии, захваченные в результате многочисленных войн. В эти колонии переселялись плебеи, которые и в самом Риме до начала III века до нашей эры не были полностью инкорпорированы в состав гражданского коллектива. В связи с этим Колонии античные рассматривались как фактически самостоятельные общины, даже воевавшие с Римом. В то же время римляне рассматривали эти колонии как союзные государства, обязанные оказывать Риму военную помощь. В этот период были выведены колонии в Велитры, Норбу, Анций, Ардею и др. После победы во 2-й Латинской войне и ликвидации Латинского союза в 338 году до нашей эры латины получили право на участие в выведении колоний совместно с римлянами.
С этого времени существовали колонии античные двух правовых статусов. В колониях римского права (Остия, Минтурне, Синуэсса и др.) для граждан сохранялись права римского гражданства, кроме права участия в комициях и права исполнения магистратур (так как для этого надо было находиться в самом Риме). Как правило, поселенцы данного типа колоний получали небольшой по размеру земельный надел. Органами власти в этих колониях были дуумвиры и совет декурионов. Колонии латинского права (Луцерия, Ариминум, Беневент и др.), основанные римлянами и латинами, в правовом отношении были приравнены к латинским самоуправляющимся общинам. Римляне в этих колониях теряли право римского гражданства, но получали значительный земельный надел. Однако лица, исполнявшие магистратуру и одновременно являвшиеся членами городского совета в этих колониях, впоследствии могли получить права римского гражданства.
Римские колонии были военно-земледельческими поселениями, позволявшими Риму контролировать территорию Италии. Выведение новых колоний инициировалось консулами и плебейскими трибунами и санкционировалось постановлением сената и народного собрания. Специальная коллегия триумвиров составляла списки колонистов, организовывала их переселение на новое место, проводила межевание земли. С I века до нашей эры получили распространение колонии ветеранов армий римских полководцев (Гая Мария, Луция Корнелия Суллы, Гнея Помпея, Юлия Цезаря) и позднее римских императоров. Идея выведения римских колоний в провинции была впервые сформулирована во время трибуната Гая Гракха (123-122 годы), предполагалось основание колонии на месте разрушенного Карфагена. Фактически в конце II века до нашей эры вне Италии была только одна римская колония - Нарбон в Галлии (118 год до нашей эры). При Цезаре широкое распространение получила практика основания римских колоний в провинциях (было выведено около 80 тысяч человек). В эпоху Ранней империи этот процесс продолжился. Проживание в колониях римских граждан совместно с местным населением содействовало усвоению последними латинского языка, римской культуры, римского образа жизни; колонизация провинций содействовала их романизации. После эдикта Каракаллы (212 год нашей эры) статус римской колонии утрачивает своё значение.