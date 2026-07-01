КОЛОНИЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2003), ведущий научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Родился 4 февраля 1955 года в Ленинграде. В 1976 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена.

С 1977 по 1983 год работал библиографом, затем старшим редактором Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

С 1977 года преподавал историю в Ленинградском государственном институте культуры имени Н.К. Крупской.

С 1983 по 1986 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Центры буржуазной печатной пропаганды Петрограда и их крушение (март–октябрь 1917 года)».

С 1987 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2003 года – ведущий научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН.

С 1999 года – сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге. В 2009–2015 годах – первый проректор и проректор по науке университета. С 2015 года – университетский профессор ЕУСПб, профессура по изучению истории Российской революции 1917 года.

В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему «Политические символы и борьба за власть в 1917 году».

С 2008 года – член Ученого совета СПбИИ РАН.

В качестве приглашенного профессора преподавал в Иллинойском университете (1999, 2005), Йельском университете (2006), Принстонском университете (2002), Университете Тарту (1992—1995, 2001).

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят история Российской революции 1917 года, Первая мировая война, история российской интеллигенции, историческая память.

Сочинения

Погоны и борьба за власть в 1917 году. СПб., 2001;

Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции. СПб., 2001;

«Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010;

Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. New Haven/London, 1999. (В соавторстве с О.Г.Файджесом.);

100 Jahre und kein Ende: Sowjetische Historiker und der Erste Weltkrieg Osteropa. 2014. 64/ Jahrgang/Heft 2-4|Februar-April;

Взбунтовавшиеся рабы» и «великий гражданин»: Речь А.Ф.Керенского 29 апреля 1917 и ее политическое значение // Journal of modern Russian history and historiography. 2014. № 7. P. 1-51;

«Забытая война»? Политика памяти, российская культура эпохи Первой мировой войны и культурная память // Наше прошлое: Ностальгические воспоминания или угроза будущему? Материалы VIII социологических чтений имени В.Б.Голофаста. 9-11 декабря 2014 г. СПб., 2015. С. 318 – 334;

Керенский // Критический словарь русской революции: 1914–1921 / Сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг, В. Черняев. СПб.: Нестор – История, 2014. С. 128 – 138;

Образ сестры милосердия в российской культуре эпохи Первой мировой войны // Большая война России: Социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на рубеже царской и советской эпох. Сб. статей. М.: НЛО, 2014;

Образы А.Ф.Керенского в газете «Дело народа» (март – октябрь 1917 года) // Судьбы демократического социализма в России: Сб. материалов конференции / Отв. ред. К.Н. Морозов. М., 2014. С. 202 — 221;

Печать и революция // Критический словарь русской революции: 1914 – 1921 / Сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг, В. Черняев. СПб.: Нестор–История, 2014. С. 376–383;

On Studying the 1917 Revolution: Autobiographical Confessions and Historiographical Predictions // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 16, 4 (Fall 2015): 751–768.

War as legitimization of revolution, revolution as justification of war. Political mobilizations in Russia, 1914-1917// The Purpose of the First World War: War Aims and Military Strategies / Ed. Holger Afflerbach. 2015. pp. 61-78.