КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ - ус­лов­ное на­име­но­ва­ние по­стро­ек ев­ропейского об­раз­ца (с XVI века) различных сти­лей на тер­ри­то­ри­ях за­мор­ских ко­ло­ний Ис­па­нии , Пор­ту­га­лии, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дов, Фран­ции и других стран.

Как пра­ви­ло, колониальный стиль про­яв­ля­ет­ся в со­ору­же­ни­ях функ­цио­наль­ных ти­пов, не имев­ших ана­ло­гов в тра­ди­ци­он­ной для ко­лони­зи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий ар­хи­тек­ту­ре, - зда­ни­ях церк­вей, школ, во­кза­лов, фаб­рик и прочего, а так­же в административных по­строй­ках ко­ло­ни­аль­ных пра­ви­тельств (гу­бер­на­тор­ские ре­зи­ден­ции, ра­ту­ши , су­ды и т.п.), пред­ста­ви­тель­ст­вах различных ком­мерческих ком­па­ний, бан­ков, до­мах ев­ропейских по­се­лен­цев и ме­стной зна­ти.

В то же вре­мя в по­строй­ках колониального стиля не­ред­ко при­сут­ст­ву­ют отдельные осо­бен­но­сти ар­хи­тек­ту­ры тех ре­гио­нов, где они рас­по­ло­же­ны; рас­по­ло­же­ны; фор­мы зда­ний мог­ли быть осоз­нан­но под­ра­жа­тель­ны­ми (что осо­бен­но ха­рак­тер­но для стран с раз­ви­той ар­хитектурной тра­ди­ци­ей, например Ин­дии ); в зод­че­ст­ве учи­ты­ва­лись как спе­ци­фи­ка ме­ст­ных стро­ительных ре­сур­сов, так и иные, по срав­не­нию с мет­ро­по­ли­ей, кли­ма­тические ус­ло­вия.

Яр­кий при­мер колониального стиля - ар­хи­тек­ту­ра ко­лоний Пор­ту­га­лии и Ис­па­нии в Центральной и Южной Аме­ри­ке XVI-XVIII веков, пред­став­ляю­щая со­бой смесь го­тических и ре­нес­санс­ных эле­мен­тов с ба­рок­ко, позд­нее - с чур­ри­ге­ре­ско; сов­па­дая по сти­лю с современными по­строй­ка­ми на Пи­ре­ней­ском полуострове, она, как пра­ви­ло, от­ли­ча­ет­ся боль­шей пыш­но­стью де­ко­ра. К чис­лу позд­них при­ме­ров ар­хи­тек­ту­ры колониального стиля от­но­сят­ся по­строй­ки 1-й половины XX века в итальянских ко­ло­ни­ях в Северной Аф­ри­ке (Эрит­рея, Ли­вия) в рус­ле ар де­ко и мо­дер­низ­ма («Со­вре­мен­но­го дви­же­ния»), а так­же - в британских ко­ло­ни­ях на Ин­дий­ском суб­кон­ти­нен­те.

На­ря­ду с ар­хи­тек­ту­рой, тер­мин «колониальный стиль» ис­поль­зу­ет­ся для опи­са­ния про­из­ве­де­ний де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства (ме­бе­ли). В за­ру­беж­ной литературе тер­мин «колониальный стиль» обычно упот­реб­ля­ет­ся при­ме­ни­тель­но к по­строй­кам (в пе­ри­од до 1776 года) в британских ко­ло­ни­ях в Северной Аме­ри­ке.

Иллюстрация:

Ко­ло­ни­аль­ный стиль. Зда­ние Му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та в Ко­лом­бо (Шри-Лан­ка). 1924–1928. Архив БРЭ.

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