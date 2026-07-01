КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ - условное наименование построек европейского образца (с XVI века) различных стилей на территориях заморских колоний Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Франции и других стран.
Как правило, колониальный стиль проявляется в сооружениях функциональных типов, не имевших аналогов в традиционной для колонизированных территорий архитектуре, - зданиях церквей, школ, вокзалов, фабрик и прочего, а также в административных постройках колониальных правительств (губернаторские резиденции, ратуши, суды и т.п.), представительствах различных коммерческих компаний, банков, домах европейских поселенцев и местной знати.
В то же время в постройках колониального стиля нередко присутствуют отдельные особенности архитектуры тех регионов, где они расположены; расположены; формы зданий могли быть осознанно подражательными (что особенно характерно для стран с развитой архитектурной традицией, например Индии); в зодчестве учитывались как специфика местных строительных ресурсов, так и иные, по сравнению с метрополией, климатические условия.
Яркий пример колониального стиля - архитектура колоний Португалии и Испании в Центральной и Южной Америке XVI-XVIII веков, представляющая собой смесь готических и ренессансных элементов с барокко, позднее - с чурригереско; совпадая по стилю с современными постройками на Пиренейском полуострове, она, как правило, отличается большей пышностью декора. К числу поздних примеров архитектуры колониального стиля относятся постройки 1-й половины XX века в итальянских колониях в Северной Африке (Эритрея, Ливия) в русле ар деко и модернизма («Современного движения»), а также - в британских колониях на Индийском субконтиненте.
Наряду с архитектурой, термин «колониальный стиль» используется для описания произведений декоративно-прикладного искусства (мебели). В зарубежной литературе термин «колониальный стиль» обычно употребляется применительно к постройкам (в период до 1776 года) в британских колониях в Северной Америке.
Иллюстрация:
Колониальный стиль. Здание Муниципального совета в Коломбо (Шри-Ланка). 1924–1928. Архив БРЭ.