КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА - воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния го­су­дарств-мет­ро­по­лий, пред­на­зна­чен­ные для за­вое­ва­ния ко­ло­ний, удер­жа­ния гос­под­ства в них, для по­дав­ле­ния национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния (смотри Ко­ло­ни­аль­ные вой­ны ).

Впер­вые поя­ви­лись в XVII веке у английских, голландских и французских Ост-Инд­ских и Вест-Инд­ских ком­па­ний, по­лу­чив­ших от сво­их пра­ви­тельств ши­ро­кие пол­но­мо­чия на объ­яв­ле­ние вой­ны и за­клю­че­ние пе­ре­ми­рий с ту­зем­ны­ми на­ро­да­ми, ве­де­ние во­енных дей­ст­вий на за­хва­чен­ных тер­ри­то­ри­ях. Впо­след­ст­вии колониальные войска соз­да­ва­лись как со­став­ная часть воо­ружённых сил го­су­дарств-мет­ро­по­лий. Та­кая прак­ти­ка по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние с конца XIX века по 1950-е годы.

Колониальные войска име­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, Ни­дер­лан­ды, Бель­гия, Пор­ту­га­лия, Япо­ния и не­ко­то­рые другие го­су­дар­ст­ва. Они фор­ми­ро­ва­лись в мет­ро­по­ли­ях и ко­ло­ни­ях пу­тём при­зы­ва на ос­но­ве во­ин­ской по­вин­но­сти и при­вле­че­ния на во­ен. служ­бу лиц по най­му. Ко­манд­ный со­став колониальных войск, как пра­ви­ло, ком­плек­то­вал­ся во­ен­но­слу­жа­щи­ми мет­ро­по­лий; лишь часть низ­ших долж­но­стей за­ме­ща­лась пред­ста­ви­те­ля­ми ко­рен­но­го на­се­ле­ния ко­ло­ний. Лич­ный со­став во мно­гих слу­ча­ях на­бирал­ся пре­иму­щест­вен­но или ис­клю­чи­тель­но из пред­ста­ви­те­лей оп­ре­де­лён­ных пле­мён и других эт­нических общ­но­стей. Со­вме­ст­но с колониальными войсками не­ред­ко ис­поль­зо­ва­лись ир­ре­гу­ляр­ные от­ря­ды ме­ст­ных во­ж­дей, фор­ми­ро­ва­ния ме­ст­ной по­ли­ции и жан­дар­ме­рии, а так­же от­ря­ды са­мо­обо­ро­ны ев­ропейских по­се­лен­цев; при не­об­хо­ди­мо­сти для под­держ­ки

Колониальные войска при­вле­ка­лись час­ти экс­пе­диционных сил (войск, ар­мии) мет­ро­по­лии, во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния из других ко­ло­ний, на­ём­ни­ки из иностранных го­сударств. Колониальные войска вы­пол­няли жан­дарм­ские функ­ции; ис­поль­зо­вались для ве­де­ния ко­ло­ни­аль­ных войн в других ре­гио­нах. Дей­ст­вия колониальных войск во мно­гих слу­ча­ях от­ли­ча­лись жес­то­ко­стью по от­но­ше­нию к ко­рен­но­му на­се­ле­нию. По ме­ре ли­к­ви­да­ции ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы колониальные войска пре­кра­ща­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние. В ми­ро­вых вой­нах колониальные войска на­зы­ва­лись так­же воо­ружённые фор­ми­ро­ва­ния из чис­ла ко­рен­но­го на­се­ле­ния ко­ло­ний, ко­то­рые при­вле­ка­лись для ве­де­ния бое­вых дей­ст­вий на раз­лич­ных ТВД. Они ста­ли ос­но­вой строи­тель­ст­ва национальных ар­мий в ря­де ос­во­бо­див­ших­ся стран.

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