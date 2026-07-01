КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙСКА - вооруженные формирования государств-метрополий, предназначенные для завоевания колоний, удержания господства в них, для подавления национально-освободительного движения (смотри Колониальные войны).
Впервые появились в XVII веке у английских, голландских и французских Ост-Индских и Вест-Индских компаний, получивших от своих правительств широкие полномочия на объявление войны и заключение перемирий с туземными народами, ведение военных действий на захваченных территориях. Впоследствии колониальные войска создавались как составная часть вооружённых сил государств-метрополий. Такая практика получила широкое распространение с конца XIX века по 1950-е годы.
Колониальные войска имели Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Португалия, Япония и некоторые другие государства. Они формировались в метрополиях и колониях путём призыва на основе воинской повинности и привлечения на воен. службу лиц по найму. Командный состав колониальных войск, как правило, комплектовался военнослужащими метрополий; лишь часть низших должностей замещалась представителями коренного населения колоний. Личный состав во многих случаях набирался преимущественно или исключительно из представителей определённых племён и других этнических общностей. Совместно с колониальными войсками нередко использовались иррегулярные отряды местных вождей, формирования местной полиции и жандармерии, а также отряды самообороны европейских поселенцев; при необходимости для поддержки
Колониальные войска привлекались части экспедиционных сил (войск, армии) метрополии, воинские формирования из других колоний, наёмники из иностранных государств. Колониальные войска выполняли жандармские функции; использовались для ведения колониальных войн в других регионах. Действия колониальных войск во многих случаях отличались жестокостью по отношению к коренному населению. По мере ликвидации колониальной системы колониальные войска прекращали своё существование. В мировых войнах колониальные войска назывались также вооружённые формирования из числа коренного населения колоний, которые привлекались для ведения боевых действий на различных ТВД. Они стали основой строительства национальных армий в ряде освободившихся стран.