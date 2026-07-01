КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ - войны за захват стран и территорий в целях превращения их в колонии и удержания в них господства, а также за передел колоний.
Колониальные войны - важнейший элемент формирования мировой капиталистической системы. Они возникли в период Великих географических открытий, когда неизвестные дотоле земли стали объектом вооружённых захватов европейских государств и началось становление колониальных империй. Колониальные войны развёртывались, как правило, на заморских территориях, для их ведения первостепенное значение приобретало наличие крупных ВМС.
В 1-й половине XVI века испанцы поработили значительную часть Центральной и Южной Америки, португальцы овладели обширной территорией в Азии и Африке; сложились испанские и португальские колониальные империи. С конца XVI века Нидерланды, заняв господствующее положение на мировом рынке, овладели большинством португальских колоний, но, в свою очередь, лишились колониальной гегемонии в результате англо-голландских войн XVII-XVIII веков. В XVIII веке основная борьба за колонии развернулась между Великобританией и Францией (смотри Семилетняя война 1756-1763 годов). В XIX веке шёл интенсивный захват ещё остававшихся свободными стран и территорий. Великобритания вела колониальные войны в Южной Азии и других районах. Франция завоевала значительную часть Индокитая и Восточной Африки. Колониальные войны в Африке развернули во 2-й половине XIX века Германия и Италия. Некоторые черты колониальных войн имели Кавказская война 1817-1864 годов, Кокандские походы, Хивинские походы и ряд других войн Российской империи.
Для ведения колониальных войн использовались армии государств-метрополий, создавались колониальные войска, которые, как правило, имели решающее превосходство в вооружении и на завоёвываемых территориях нередко вели войну на истребление целых народов. По привлекаемым силам и средствам, потерям личного состава для завоевателей колониальные войны считались «малыми войнами».
К концу XIX века сложилась колониальная система, охватившая 54,9% территории и 35,2% населения Земли. Колониальные войны стали средством сохранения и перераспределения колониальных территорий и сфер влияния империалистических держав (смотри Испано-американская война 1898 года, Англо-бурская война 1899-1902 годов и др.). В XX веке продолжалась колонизация отдельных стран [например, итало-эфиопская война 1935-1936 годов (смотри Итало-эфиопские войны); испано-рифская война в Марокко 1921-1924 годов, франко-испано-рифская война 1925-1926 годов]. Колониальные войны велись в целях приобретения новых источников сырья и рынков сбыта, расширения сферы приложения капиталов. Во многом этими причинами были вызваны Первая мировая война 1914-1918 годов и Вторая мировая война 1939-1945 годов.
После Второй мировой войны усилилась национально-освободительная борьба народов, начался распад колониальной системы. В этот период государства-метрополии вели колониальные войны за сохранение своих колоний (Франция - в Алжире, Камеруне, Марокко, Тунисе, на Мадагаскаре; Великобритания - в Бирме, Малайе и Кении; Португалия - в Анголе, Гвинее-Бисау, Мозамбике; ЮАР - в Намибии и др.) или для восстановления колониального режима в молодых национальных государствах (Франция - в странах Индокитая, Нидерланды - в Индонезии). С ликвидацией колониальной системы к концу XX века возникло свыше 90 независимых национальных государств. При их активном участии были выработаны международно-правовые нормы, осуждающие и запрещающие колониальных войн. Тем не менее с крушением традиционного колониализма бывшие метрополии и другие развитые страны и в конце XX века в рамках политики неоколониализма не раз прибегали к вооружённому вмешательству для установления в освободившихся государствах угодного им политического режима, для обеспечения своего господства над ещё сохранившимися зависимыми территориями (например, агрессия США против Гренады в 1983 году).