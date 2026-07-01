КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ - вой­ны за за­хват стран и тер­ри­то­рий в це­лях пре­враще­ния их в ко­ло­нии и удер­жа­ния в них гос­под­ства, а так­же за пе­ре­дел ко­ло­ний.

Колониальные войны - важ­ней­ший эле­мент фор­ми­ро­ва­ния ми­ро­вой ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы. Они воз­ник­ли в пе­ри­од Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий, ко­гда не­из­вест­ные до­то­ле зем­ли ста­ли объ­ек­том воо­ружённых за­хва­тов ев­ропейских го­су­дарств и на­ча­лось ста­нов­ле­ние ко­ло­ни­аль­ных им­пе­рий. Колониальные войны раз­вёр­ты­ва­лись, как пра­ви­ло, на за­мор­ских тер­ри­то­ри­ях, для их ве­де­ния пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние при­об­ре­та­ло на­ли­чие круп­ных ВМС.

В 1-й половине XVI века ис­пан­цы по­ра­бо­ти­ли зна­чительную часть Центральной и Южной Аме­ри­ки, пор­ту­галь­цы ов­ла­де­ли об­шир­ной тер­ри­то­ри­ей в Азии и Аф­ри­ке; сло­жи­лись испанские и пор­тугальские ко­ло­ни­аль­ные им­пе­рии. С конца XVI века Ни­дер­лан­ды , за­няв гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние на ми­ро­вом рын­ке, ов­ла­де­ли боль­шин­ст­вом пор­тугальских ко­ло­ний, но, в свою оче­редь, ли­ши­лись ко­ло­ни­аль­ной ге­ге­мо­нии в ре­зуль­та­те анг­ло-гол­ланд­ских войн XVII-XVIII веков. В XVIII веке основная борь­ба за ко­ло­нии раз­вер­ну­лась ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей (смотри Се­ми­лет­няя вой­на 1756-1763 годов). В XIX веке шёл ин­тен­сив­ный за­хват ещё ос­та­вав­ших­ся сво­бод­ны­ми стран и тер­ри­то­рий. Ве­ли­ко­бри­та­ния ве­ла колониальные войны в Южной Азии и других рай­онах. Фран­ция за­вое­ва­ла зна­чительную часть Ин­до­ки­тая и Восточной Аф­ри­ки. Колониальные войны в Аф­ри­ке раз­вер­ну­ли во 2-й половине XIX века Гер­ма­ния и Ита­лия. Не­ко­то­рые чер­ты колониальных войн име­ли Кав­каз­ская вой­на 1817-1864 годов, Ко­канд­ские по­хо­ды, Хи­вин­ские по­хо­ды и ряд других войн Российской им­пе­рии.

Для ве­де­ния колониальных войн ис­поль­зо­ва­лись ар­мии го­су­дарств-мет­ро­по­лий, соз­да­ва­лись ко­ло­ни­аль­ные вой­ска, ко­то­рые, как пра­ви­ло, име­ли ре­шаю­щее пре­вос­ход­ст­во в воо­ру­же­нии и на за­воё­вы­вае­мых тер­ри­то­ри­ях не­ред­ко ве­ли вой­ну на ис­треб­ле­ние це­лых на­ро­дов. По при­вле­кае­мым си­лам и сред­ст­вам, по­те­рям лич­но­го со­ста­ва для за­вое­ва­те­лей колониальные войны счи­та­лись «ма­лы­ми вой­на­ми».

К концу XIX века сло­жи­лась ко­ло­ни­аль­ная сис­те­ма, ох­ва­тив­шая 54,9% тер­ри­то­рии и 35,2% на­се­ле­ния Зем­ли. Колониальные войны ста­ли сред­ст­вом со­хра­не­ния и пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ко­ло­ни­аль­ных тер­ри­то­рий и сфер влия­ния им­пе­риа­ли­стических дер­жав (смотри Ис­па­но-аме­ри­кан­ская вой­на 1898 года, Анг­ло-бур­ская вой­на 1899-1902 годов и др.). В XX веке про­дол­жа­лась ко­ло­ни­за­ция отдельных стран [например, ита­ло-эфи­оп­ская вой­на 1935-1936 годов (смотри Ита­ло-эфи­оп­ские вой­ны ); ис­па­но-риф­ская вой­на в Ма­рок­ко 1921-1924 годов, фран­ко-ис­па­но-риф­ская вой­на 1925-1926 годов]. Колониальные войны ве­лись в це­лях при­об­ре­те­ния но­вых ис­точ­ни­ков сы­рья и рын­ков сбы­та, рас­ши­ре­ния сфе­ры при­ло­же­ния ка­пи­та­лов. Во мно­гом эти­ми при­чи­на­ми бы­ли вы­зва­ны Пер­вая ми­ро­вая вой­на 1914-1918 годов и Вто­рая ми­ро­вая вой­на 1939-1945 годов.

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны уси­ли­лась национально-ос­во­бо­дительная борь­ба на­ро­дов, на­чал­ся рас­пад ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы. В этот пе­ри­од го­су­дар­ст­ва-мет­ро­по­лии ве­ли колониальные войны за со­хра­не­ние сво­их ко­ло­ний (Фран­ция - в Ал­жи­ре, Ка­ме­ру­не, Ма­рок­ко, Ту­ни­се, на Ма­да­га­ска­ре; Ве­ли­ко­бри­та­ния - в Бир­ме, Ма­лайе и Ке­нии; Пор­ту­га­лия - в Ан­го­ле, Гви­нее-Би­сау, Мо­зам­би­ке; ЮАР - в На­ми­бии и др.) или для вос­ста­нов­ле­ния ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма в мо­ло­дых национальных го­су­дар­ст­вах (Фран­ция - в стра­нах Ин­до­ки­тая, Ни­дер­лан­ды - в Ин­до­не­зии). С ли­к­ви­да­ци­ей ко­ло­ни­аль­ной сис­те­мы к концу XX века воз­ник­ло свыше 90 не­за­ви­си­мых национальных го­су­дарств. При их ак­тив­ном уча­стии бы­ли вы­ра­бо­та­ны ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вые нор­мы, осу­ж­даю­щие и за­пре­щаю­щие колониальных войн. Тем не ме­нее с кру­ше­ни­ем тра­диционного ко­ло­ниа­лиз­ма бывшие мет­ро­по­лии и другие раз­ви­тые стра­ны и в конце XX века в рам­ках по­ли­ти­ки нео­ко­ло­ниа­лиз­ма не раз при­бе­га­ли к воо­ружённому вме­ша­тель­ст­ву для ус­та­нов­ле­ния в ос­во­бо­див­ших­ся го­су­дар­ст­вах угод­но­го им по­ли­тического ре­жи­ма, для обес­пе­че­ния сво­его гос­под­ства над ещё со­хра­нив­ши­ми­ся за­ви­си­мы­ми тер­ри­то­рия­ми (например, аг­рес­сия США про­тив Гре­на­ды в 1983 году).

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