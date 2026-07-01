КОЛОН (ГОРОД В ПАНАМЕ)
КОЛОН (Colón) - город на севере центральной части Панамы, административный центр провинции Колон.
Население 85,8 тысяч человек (2008 год). Расположен в бухте Лимон Карибского моря. Крупный морской порт у северного (атлантического) входа в Панамский канал. Соединён с городом Панама автомобильной и железной дорогами. Аэропорт (Франс-Филд; внутренние рейсы).
Основан в 1850-1852 годах при строительстве Панамской железной дороги (в 1855 году связала побережья Тихого океана и Карибского моря). Назван Аспинуолл (Aspinwall) по имени У.Г. Аспинуолла, одного из управляющих компании, финансировавшей строительные работы. Сильно разрушен в 1885 году во время гражданской войны. В 1915 году Колон пострадал от пожара. В 1890 году переименован в Колон в честь Х. Колумба (исп. - Кристобаль - Колон).
Среди достопримечательностей Колона - набережная Фронт-Стрит, Епископальная церковь (1865 год), здание отеля «Вашингтон» (1870 год), постройки во французском стиле конца XIX века, старая железнодорожная станция (1909 год), неоготический собор (1929-1934 годы). Памятник Х. Колумбу (1866 год, итальянский скульптор В. Вела).
Основа городской экономики - обслуживание транзитных перевозок через Панамский канал. В Колоне и прилегающих районах провинции Колон создан крупный портовый комплекс международного значения (включает грузовой, контейнерный терминалы и терминал для круизных судов, терминалы Мансанильо и Кристобаль), через который ежегодно проходят свыше 13 тысяч судов. В 1948 году в Колоне образована зона свободной торговли («Zona Libre de Colón»; ЗСТК), в начале XXI века - крупнейшая в Западном полушарии.
В пределах ЗСТК создаётся около 10% ВВП Панамы; на площади около 400 гектаров действуют свыше 2000 предприятий (свыше 21 тысячи занятых), офисы свыше 25 национальных и иностранных банков. По объёму торгового оборота (свыше 11 миллиардов долларов в год, в том числе свыше 20% - одежда, около 14% - компьютеры, телекоммуникац. техника, свыше 9% - фармацевтическая продукция, а также обувь, парфюмерия и косметика, часы, золотые ювелирные изделия, текстиль для дома, алкогольные напитки и табачные изделия) занимает 2-е место в мире после зоны свободной торговли в Сянгане (Китай).
Развитие ЗСТК способствовало превращению Колона в крупный центр туризма. Ежегодно Колон посещает около 250 тысяч человек, в основном пассажиры круизных судов, следующих из портов тихоокеанского побережья США и Мексики (Акапулько) в порты атлантического побережья (штат Флорида) и островов Вест-Индии. В 2000 году открыт новый терминал для круизных судов «Колон-2000», при котором создан крупный торговый комплекс.
Близ Колона - форт Сан-Лоренсо (XVI-XVIII века).