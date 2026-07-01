КОЛОН (ГОРОД В ПАНАМЕ)

КОЛОН (Colón) - го­род на се­ве­ре центральной час­ти Па­на­мы , административный центр провинции Ко­лон.

Население 85,8 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в бух­те Ли­мон Ка­риб­ско­го мо­ря. Круп­ный морской порт у северного (ат­лан­тического) вхо­да в Па­нам­ский ка­нал. Со­еди­нён с городом Па­на­ма ав­то­мо­биль­ной и же­лез­ной до­ро­га­ми. Аэ­ро­порт (Франс-Филд; внутренние рей­сы).

Ос­но­ван в 1850-1852 годах при строи­тель­ст­ве Па­нам­ской железной дороги (в 1855 году свя­за­ла по­бе­ре­жья Ти­хо­го океана и Ка­риб­ско­го моря). На­зван Ас­пи­ну­олл (Aspinwall) по име­ни У.Г. Ас­пи­ну­ол­ла, од­но­го из управ­ляю­щих ком­па­нии, фи­нан­си­ро­вав­шей стро­ительные ра­бо­ты. Силь­но раз­ру­шен в 1885 году во вре­мя гражданской вой­ны. В 1915 году Колон по­стра­дал от по­жа­ра. В 1890 году пе­ре­име­но­ван в Колон в честь Х. Ко­лум­ба (исп. - Кри­сто­баль - Ко­лон).

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей Колона - на­бе­реж­ная Фронт-Стрит, Епи­ско­паль­ная церковь (1865 год), зда­ние оте­ля «Ва­шинг­тон» (1870 год), по­строй­ки во французском сти­ле конца XIX века, ста­рая железнодорожная стан­ция (1909 год), нео­го­тический со­бор (1929-1934 годы). Па­мят­ник Х. Ко­лум­бу (1866 год, итальянский скульп­тор В. Ве­ла).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - об­слу­жи­ва­ние тран­зит­ных пе­ре­во­зок че­рез Па­намский ка­нал. В Колоне и при­ле­гаю­щих рай­онах провинции Ко­лон соз­дан круп­ный пор­то­вый ком­плекс ме­ж­ду­народного зна­че­ния (вклю­ча­ет гру­зо­вой, кон­тей­нер­ный тер­ми­на­лы и тер­ми­нал для кру­из­ных су­дов, тер­ми­на­лы Ман­са­ни­льо и Кри­сто­баль), че­рез ко­то­рый еже­год­но про­хо­дят свыше 13 тысяч су­дов. В 1948 году в Колоне об­ра­зо­ва­на зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли («Zona Libre de Colón»; ЗСТК), в начале XXI века - круп­ней­шая в Западном по­лу­ша­рии.

В пре­де­лах ЗСТК соз­да­ёт­ся около 10% ВВП Па­на­мы; на площади около 400 гектаров дей­ст­ву­ют свыше 2000 пред­при­ятий (свыше 21 тысячи за­ня­тых), офи­сы свыше 25 национальных и иностранных бан­ков. По объ­ё­му тор­го­во­го обо­ро­та (свыше 11 миллиардов долларов в год, в том числе свыше 20% - оде­ж­да, около 14% - ком­пь­ю­те­ры, те­ле­ком­му­ни­кац. тех­ни­ка, свыше 9% - фар­ма­цев­тическая про­дук­ция, а так­же обувь, пар­фю­ме­рия и кос­ме­ти­ка, ча­сы, зо­ло­тые юве­лир­ные из­де­лия, тек­стиль для до­ма, ал­ко­голь­ные на­пит­ки и та­бач­ные из­де­лия) за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле зо­ны сво­бод­ной тор­гов­ли в Сян­га­не ( Ки­тай ).

Раз­ви­тие ЗСТК спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию Колона в круп­ный центр ту­риз­ма. Еже­год­но Колон по­се­ща­ет около 250 тысяч человек, в основном пас­са­жи­ры кру­из­ных су­дов, сле­дую­щих из пор­тов ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья США и Мек­си­ки (Ака­пуль­ко) в пор­ты ат­лан­тического по­бе­ре­жья (штат Фло­ри­да) и ост­ро­вов Вест-Ин­дии. В 2000 году от­крыт но­вый тер­ми­нал для кру­из­ных су­дов «Ко­лон-2000», при ко­то­ром соз­дан круп­ный тор­го­вый ком­плекс.

Близ Колона - форт Сан-Ло­рен­со (XVI-XVIII века).

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