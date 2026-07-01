КОЛОМЫЙКА
КОЛОМЫЙКА - от коло, общее название славянских песен и танцев определённой текстомузыкальной структуры.
14-сложному стиху, состоящему из 2 полустиший (1-е полустишие - 4+4 слога, 2-е - 4+2), соответствует двухфразовая мелодия (каждая фраза - четырёхтакт, метр двудольный; 2 последних слога поэтической строки «растягиваются»); стихи рифмуются попарно, каждому двустишию соответствует 2-строчная мелодия. Такой песенный тип характерен главным образом для фольклора Западной Украины (карпатская коломыйка), но известен во всех славянских культурах.
Коломыйка бытует в разных вариантах: в виде быстрого кругового танца, сопровождаемого песней с импровизированным текстом, выкриками, игрой на музыкальных инструментах; в виде обрядовых (гуцульские свадебные) и необрядовых песен разных жанров. Тематика коломыйки разнообразна. Коломыечный ритм использовал М.И. Глинка в песне «Не щебечи, соловейку» (слова В. Забилы).