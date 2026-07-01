КОЛОМЫЙКА

КОЛОМЫЙКА - от ко­ло, об­щее наз­ва­ние славянских пе­сен и тан­цев оп­ре­де­лён­ной тек­сто­му­зы­каль­ной струк­ту­ры.

14-слож­но­му сти­ху, со­стоя­ще­му из 2 по­лу­сти­ший (1-е по­лу­сти­шие - 4+4 сло­га, 2-е - 4+2), со­от­вет­ст­ву­ет двух­фра­зо­вая ме­ло­дия (каж­дая фра­за - че­ты­рёх­такт, метр дву­доль­ный; 2 по­след­них сло­га по­этической стро­ки «рас­тя­ги­ва­ют­ся»); сти­хи риф­му­ют­ся по­пар­но, ка­ж­до­му дву­сти­шию со­от­вет­ст­ву­ет 2-строч­ная ме­лодия. Та­кой пе­сен­ный тип ха­рак­те­рен главным образом для фольк­ло­ра Западной Ук­раи­ны (кар­пат­ская коломыйка), но из­ве­стен во всех славянских куль­ту­рах.

Коломыйка бы­ту­ет в раз­ных ва­ри­ан­тах: в ви­де бы­ст­ро­го кру­го­во­го тан­ца, со­про­во­ж­дае­мо­го пес­ней с им­про­ви­зи­ро­ван­ным тек­стом, вы­кри­ка­ми, иг­рой на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах; в ви­де об­ря­до­вых (гу­цуль­ские сва­деб­ные) и не­об­ря­до­вых пе­сен раз­ных жан­ров. Те­ма­ти­ка коломыйки раз­но­об­раз­на. Ко­ло­мы­еч­ный ритм ис­поль­зо­вал М.И. Глин­ка в пес­не «Не ще­бе­чи, со­ло­вей­ку» (сло­ва В. За­би­лы).

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