КОЛОМЕЙЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Сын отставного поручика, из потомственных дворян Херсонской губернии. В 1884 г. зачислен на действительную службу. 29.9.1887 окончил Морское училище и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот. 3.10.1887 зачислен в 4-й флотский экипаж. 1.6.1890 назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Белого моря. 1.9.1891 поступил в минный офицерский класс. 12.10.1891 отчислен от должности производителя работ с зачислением в 12-й флотский экипаж. 19.9.1892 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 28.9.1892 назначен минным офицером броненосца береговой обороны «Адмирал Спиридов». 17.11.1892 переведен в 10-й флотский экипаж с назначением минным офицером минного крейсера «Лейтенант Ильин». 31.3.1893 назначен и. д. ревизора команды миноносцев 2-й флотской дивизии. 11.4.1893 назначен вахтенным начальником миноносца «Кроншлот». 14.6.1893 назначен на пароход «Лейтенант Овцын». 3.7.1893 убыл на нем в экспедицию по изучению устьев рек Енисей, Обь и части Карского моря. 13.12.1893 произведен в лейтенанты за отличие по службе. 7.2.1894 по возвращении из экспедиции назначен минным офицером минного крейсера «Лейтенант Ильин». 7.3.1894 назначен вахтенным начальником миноносца «Сестрорецк». 10.9.1894 назначен старшим штурманским офицером минного крейсера «Гайдамак». 16.9.1894 переведен в 14-й флотский экипаж. 19.8.1895 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Отважный» с переводом в 4-й флотский экипаж. 17.4.1896 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 29.9.1897 зачислен в запас флота. Служил на судах Добровольного флота, совершая рейсы из портов Европейской России во Владивосток и обратно. 26.4.1899 определен на действительную службу (со старшинством с 10.7.1895) с зачислением в 9-й флотский экипаж. 1.6.1899 назначен минным офицером крейсера I ранга «Варяг». 10.6.1899 переведен в 15-й флотский экипаж. 21.10.1899 назначен командиром яхты «Заря» в составе Русской полярной экспедиции под руководством барона Э.В. Толля. Занимался переоборудованием судна в Норвегии, затем перевел его из Балтийского моря в Карское. В экспедиции выполнял гидрографические работы. Во время зимовки 1900–1901 гг. совершил несколько санных поездок в малоисследованные районы. 8.4.1902 назначен командиром ледокола «Ермак». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.. 12.7.1904 назначен командиром миноносца «Буйный», на котором участвовал в походе 2-й эскадры флота Тихого океана и в Цусимском сражении 14–15.5.1905. 6.12.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. После сражения взят в плен японцами. 4.12.1905 прибыл из плена во Владивосток. 16.10.1906 поступил на военно-морское отделение Николаевской морской академии. 4.11.1906 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Андрей Первозванный». 12.1.1907 переведен в 5-й флотский экипаж. 14.1.1908 назначен командиром посыльного судна «Алмаз». 7.4.1908 окончил академию. 1.10.1908 переведен в 1 Балт. флотск. экипаж. 6.12.1909 произведен в капитаны 1 ранга за отличие по службе. 15.11.1910 назначен командиром линейного корабля «Слава». 18.11.1913 отчислен от должности. 10.12.1913 назначен в распоряжение начальника Главного Морского штаба. 6.4.1914 произведен в контр-адмиралы на основании статута орден Св. Георгия (со старшинством с 6.12.1913). 12.5.1914 назначен начальником бригады крейсеров эскадры Балтийского моря. Участник Первой мировой войны. 24.12.1914 был отчислен от должности. 16.9.1915 назначен начальником Чудской озерной флотилии. 31.3.1917 отчислен от должности с зачислением в резерв чинов Морского министерства и арестован по обвинению в контрреволюционности и склонности к рукоприкладству, но вскоре освобожден. 6.10.1917 произведен в вице-адмиралы с увольнением со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. В феврале 1918 г. арестован в качестве заложника и помещен в тюрьму Кресты. В конце 1918 г. был освобожден и бежал в Финляндию. Проживал в Англии, затем переехал во Францию. Член Совета старейшин Всезарубежного объединения русских морских организаций. Вице-председатель Союза Георгиевских кавалеров во Франции. Сотрудничал в зарубежных морских издательствах. Погиб в дорожно-транспортном происшествии, при переходе улицы был сбит американским военн. грузовиком.

Именем Коломейцова названы острова в архипелаге Норденшельда, бухта в Карском море, река на полуострове Таймыр, гора на о. Расторгуева в Пясинском заливе и пролив в шхерах Минина (Карское море), а также построенное в 1972 г. в СССР гидрографическое судно.

Жена (с 12.7.1909): Нина Дмитриевна (урожденная Набокова, в первом браке Рауш фон Траубенберг) (14.10.1860, Санкт-Петербург–28.9.1944, Париж).