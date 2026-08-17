КОЛОМЕНСКОЕ
КОЛОМЕНСКОЕ - архитектруный ансамбль XVI-XVII веков на юго-востоке Москвы, расположен на правом, высоком берегу реки Москва.
Впервые село Коломенское упоминается в 1336 году в духовной грамоте Ивана I Даниловича Калиты; первоначально принадлежало московским князьям; в XVI веке стало крупной великокняжеской, а позднее царской вотчиной, до начала XIX века оставалось одной из резиденций российских монархов (до 1960 года село). При Иване IV Васильевиче Грозном построен первый деревянный дворец. В 1606 году в Коломенском находился лагерь войска И.И. Болотникова. Участниками Болотникова восстания 1606-1607 годов сооружён земляной острог, взятый войсками царя Василия Ивановича Шуйского в декабре 1606 года. В 1662 году Коломенское - резиденция царя Алексея Михайловича – осаждалось участниками Медного бунта 1662 года.
В 1667 году в Коломенском началось строительство (с использованием дворца Ивана Грозного) большого деревянного дворца Алексея Михайловича. Он состоял из множества обособленных объёмов с помещениями, объединёнными переходами, сенями, крыльцами, завершавшихся кровлями разнообразных очертаний. В основном работы закончились в 1670 году (мастера С. Петров, И. Михайлов «с товарищи»), однако и позднее к дворцу добавлялись новые помещения. В дворцовый комплекс входили также служебные постройки, ворота, Казанская церковь. В Коломенском в детстве и юности часто бывал Пётр I, устраивавший в окрестностях села потешные манёвры. С переносом столицы в Санкт-Петербург дворец стал приходить в упадок. В 1722-1724 годах под него подведены белокаменные фундаменты, однако в 1768 году обветшавшее здание после обмеров (1762 год, под руководством И.Ф. Мичурина) было разобрано. Новый дворец, также деревянный, выстроен в 1760-1770-х годах уже на другом месте, ближе к берегу реки. Он сильно пострадал в Отечественную войну 1812 года и несколько лет спустя также был разобран. Последний дворец (1825 год, архитектор Е.Д. Тюрин) разобран в 1878 году, от него сохранился лишь павильон.
Главный архитектурный памятник Коломенского и центральное звено ансамбля - церковь Вознесения (1529-1532 годы), наиболее ранний сохранившийся каменный шатровый храм на Руси. Построена из большемерного кирпича на белокаменном фундаменте, согласно современным исследованиям, итальянскими мастерами. Здание имеет в плане крест, усложнённый угловыми выступами, без апсиды. Общая высота 62 м (один из самых высоких храмов того времени). В поднятое на высокий подклет помещение храма, окружённое галереей, ведут 3 крыльца. С восточной стороны в галерее устроено «царское место» - каменный трон с видом на Москву-реку. Крестообразная нижняя часть переходит в восьмерик посредством ярусов стрельчатых кокошников. Над восьмериком возвышается стройный каменный шатёр, увенчанный небольшим барабаном с низким куполом. Первоначальное внутреннее убранство не сохранилось. Церковь неоднократно реставрировалась с устранением искажений первоначальных форм. Включена в список Всемирного наследия.
К юго-западу от церкви Вознесения в середине 1530-х годов выстроена церковь-колокольня Георгия Победоносца - круглое в плане столпообразное сооружение, также принадлежащее к «итальянизирующей» линии древнерусского зодчества. В 1841 году с запада к ней пристроена трапезная, почти полностью разобранная при реставрациях XX века и восстановленная в 2004 году. Неподалёку от Георгиевской церкви - Водовзводная башня (1670-е годы), внутри которой сохранился белокаменный бассейн с колодцем. Территория дворца Алексея Михайловича ограничена с востока Передними (Красными) воротами с шатровой Часовой башней над ними (1672-1673 годы). С юга к воротам примыкают палаты Сытного двора (1660-е годы, 1766-1767 годы), с севера - Приказные палаты (1672 год). Спасские (Задние) ворота (1670-е годы) увенчаны деревянной надстройкой с «бочками» (восстановлена в 2001-2002 годах). В центре этой территории - Казанская церковь (1644-1670-е годы), бывший домовый храм Алексея Михайловича, соединявшийся первоначально с дворцом переходом. Пятиглавый четверик с двумя одноглавыми приделами и трапезной поставлен на высокий подклет. Пластичный декор характерен для москоского узорочья XVII века. Храм не закрывался и сохранил убранство интерьеров.
Место, где находился несохранившийся дворец, занято парком, в который перевезены в 1927-1959 годах из разных мест уникальные памятники деревянного зодчества: домик Петра I из Архангельска (построен в 1702 году на острове Марков), башня Братского острога (1652 год), надвратная башня Николо-Корельского монастыря (1690-1693 годы), Моховая башня Сумского острога (1680-е годы) и медоварня из села Преображенское (XVIII век). К югу от Коломенского, в бывшем селе Дьяковское (Дьяково), - церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи (предположительно 1560-е годы). Она представляет собой 5 автономных столпообразных объёмов с престолами, объединённых галереей с притвором. Ещё один придел существовал над входом (отмечен снаружи звонницей и двумя главками). Наружная декорация храма своеобразна: помимо «итальянизирующих» деталей в ней присутствуют гигантские «колонки» на центральном барабане, пирамиды треугольных кокошников в основаниях барабанов угловых столпов, треугольные очертания наличников и ниш галереи. В декоре церкви есть общие черты с Покровским собором что на Рву (Василия Блаженного храм). В своде купола дьяковского храма раскрыта первоначальная декоративная роспись из расходящихся от центра спиралей, аналогичная росписи купола Покровского собора. На территории музея-заповедника - Дьяково городище, давшее название дьяковской культуре.
В 1923 году в Коломенском П.Д. Барановским организован музей (ныне Московский государственный объединённый музей-заповедник Коломенское - Измайлово - Лефортово - Люблино). Музейные экспозиции размещены в Коломенском в комплексе Передних ворот, в подклете церкви Вознесения, деревянных постройках (археологические находки, изразцы, предметы вооружения, старопечатные и рукописные книги, иконы, часовые механизмы, выполненная в 1865-1868 годах резчиком Д.А. Смирновым по чертежам деревянных модель дворца в 1/40 настоящей величины, материалы по истории Коломенского и др.). С осени 2007 года на месте бывшего села Дьяково воссоздаётся дворец царя Алексея Михайловича.
Иллюстрация:
Коломенское. Церковь Вознесения. 1529–1532. Фото В.М. Паппе.