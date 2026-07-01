КОЛОМБО

КОЛОМБО, Ко­лам­ба - го­род на юго-за­па­де Шри-Лан­ки, административный центр За­пад­ной про­вин­ции.

Глав­ный эко­но­мический, на­уч­ный и куль­тур­ный центр стра­ны; ме­сто­пре­бы­ва­ние пра­ви­тель­ст­ва и пре­зи­ден­та. Население 678 тысяч человек (2008 год). Вме­сте с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (так называемый Боль­шой Ко­лом­бо) с населением около 2,5 миллионов человек; круп­ней­шие при­го­ро­ды - Шри-Джая­вар­де­не­пу­ра-Кот­те и Ма­унт-Ла­ви­ния. Глав­ный транс­порт­ный узел. Порт на по­бе­ре­жье Ин­дий­ско­го океана, круп­ней­ший в стра­не (са­мая боль­шая ис­кус­ст­вен­ная га­вань в ми­ре, площадь 2,25 миллиона м2); осу­ще­ст­в­ля­ет бо­лее 90% опе­ра­ций с кон­тей­нер­ны­ми гру­за­ми (обо­рот кон­тей­не­ров 2,5 миллиона ДФЭ, 2007). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 35 км к се­ве­ру от Коломбо; 3,18 миллиона пас­са­жи­ров, 2007 год). Го­род про­ре­за­ет сеть ка­на­лов, один из ко­то­рых со­еди­ня­ет га­вань Коломбо с круп­ней­шим на Шри-Лан­ке озером Бей­ра (рас­по­ло­же­но в цен­тре го­ро­да); на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке административная гра­ни­ца Коломбо про­хо­дит по реке Ке­ла­ни.

С VIII века - по­се­ле­ние арабских куп­цов под названием Ка­лан­пу (от син­галь­ско­го Kola-am­ba-thota - ман­го­вая га­вань). Раз­ви­вал­ся как центр про­изводства спе­ций (ко­ри­ца и др.). С 1593 года под кон­тро­лем пор­ту­галь­цев, пе­ре­име­но­ван в честь Хри­сто­фо­ра Ко­лум­ба . В 1656 году за­хва­чен гол­ланд­ца­ми, сто­ли­ца ни­дерландской ко­ло­нии, управ­лял­ся Ни­дерландской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей. С 1796 года под вла­стью анг­ли­чан, с 1815 года сто­ли­ца британской ко­ло­нии, с 1948 года - до­ми­нио­на Цей­лон. С 1972 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Шри-Лан­ки. В 1983 году официальная сто­ли­ца пе­ре­не­се­на в город Шри-Джа­я­вар­де­не­пу­ра-Кот­те.

В северной час­ти го­ро­да, в рай­оне фор­та (обо­ро­нительные кон­ст­рук­ции, в том числе 14 бас­тио­нов, при­пи­сы­ва­ют­ся пор­тугальскому во­енному инженеру Ж. Бап­ти­сте) - де­ло­вой центр Коломбо; его ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка вос­хо­дит к XVII-XVIII векам. В ду­хе ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков вы­строе­ны Национальная государственная ас­самб­лея (не­оклас­си­ци­стический вид зда­ние по­лу­чи­ло по­сле ре­кон­ст­рук­ции 1948 года, ны­не Сек­ре­та­ри­ат пре­зи­ден­та), Дом пре­зи­ден­та, поч­тамт, те­ле­граф, бан­ки, оте­ли («Гранд Ори­ен­тал», XIX век, эк­лек­тизм ) и др. К вос­то­ку и се­ве­ро-вос­то­ку от фор­та - ста­рые рай­оны с од­но­этаж­ны­ми до­ма­ми, буд­дий­ски­ми хра­ма­ми Ди­па­дут­та­ра­майя, Па­ра­ма­нан­да-Пу­ра­на-Ви­ха­рая (оба 1806 года), ме­че­тью Джа­ми уль-аль­фар (1909 год); к югу и юго-вос­то­ку от не­го - зда­ние Му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1924-1928 годы), Ме­ж­ду­народный ме­мо­ри­аль­ный кон­гресс-центр имени С. Бан­да­ра­на­ике (1971-1973 годы, ре­гио­на­лизм), пар­ки («Ви­ха­ра Ма­ха Де­ви» с ме­мо­ри­аль­ной ко­лон­ной в па­мять жертв Первой ми­ро­вой вой­ны, 1923 год, про­ект Э. Ла­чен­са; парк «Кэмп­белл»), церк­ви. В центральной час­ти Коломбо - бо­га­тые особ­ня­ки, са­ды, об­шир­ная при­мор­ская га­зон­ная площадь Гал­ле-Фейс. Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей го­ро­да - ста­рей­шее зда­ние Коломбо, цер­ковь Воль­вен­даль (1749 год), тор­го­вый квар­тал Пет­тах (ка­ж­дая из мно­же­ст­ва пе­ре­се­каю­щих его улиц спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на тор­гов­ле оп­ре­де­лён­ным ви­дом то­ва­ра). Комп­лекс пред­ста­ви­тель­ст­ва Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра Ве­ли­ко­бри­та­нии (2001-2002 годы, архитектор Р. Мер­фи). Па­мят­ник С. Бан­да­ра­наи­ке (1976 год, российский скульп­тор Л.Е. Кер­бель , ар­хи­тек­то­ры Т. и С. Ви­кра­ма­синк­хе).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ко­ро­лев­ское ази­атское общество (1845 год), Национальный со­вет научных ис­сле­до­ва­ний (1968 год), Национальная АН (1976 год); ин­сти­ту­ты: медицинский (1900 год), син­галь­ской куль­ту­ры (1954 год), ин­ду­ст­ри­аль­ный тех­но­ло­ги­че­ский (1955 год, современное название с 1998 года), меж­ду­народных от­но­ше­ний (1957 год), «Мар­га» (1972 год; про­бле­мы раз­ви­тия Шри-Лан­ки), сельскохозяйственный (1972 год; ис­сле­до­ва­тель­ский и учеб­ный). Об­сер­ва­то­рия (1907 год). Университет (1921 год, современное название и ста­тус с 1978 года), буд­дий­ский университет Видь­я­лан­ка­ра, Ази­атский ти­хо­оке­ан­ский институт ин­фор­мац. тех­но­ло­гий (1999 год); несколько кол­лед­жей, в том числе тех­ни­че­ский (1893 год), юри­ди­чес­кий (1900 год), Кол­ледж выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния имени Фо­мы Ак­вин­ско­го (1954 год), фи­зи­чес­кий (1967 год); Институт эс­те­ти­ки (1974 год). Биб­лио­те­ки: юри­ди­чес­кая (1855 год), Национального му­зея (1877 год), пуб­лич­ная (1925 год); Национальная библиотека и центр до­ку­мен­та­ции (1990 год). Департамент национальных ар­хи­вов (1902 год). Национальный му­зей Коломбо (ком­плекс зда­ний в сти­ле не­о­ре­нес­санс, 1877 год, архитектор Дж.Дж. Сми­дер), другие му­зеи: С. Бан­да­ра­наи­ке (1974 год), голландского пе­рио­да (1982 год), Национальный му­зей ес­тественных на­ук (1985 год) и др. Национальная ху­дожественная га­ле­рея. Те­ат­ры: «Эл­фин­стон», «Пан­чи», «Лум­би­ни» и др. На ста­дио­не «Су­гат­ха­да­са» (около 25 тысяч мест) про­хо­ди­ли Юж­но­ази­ат­ские иг­ры (1991, 2006 годы), на ста­дио­не имени Р. Пре­ма­да­са (около 40 тысяч мест) – мат­чи Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту (1996 год).

В Коломбо рас­по­ло­же­ны ве­ду­щие фи­нан­совые, бан­ков­ские (в том числе Central Bank of Sri Lanka, Bank of Ceylon, People’s Bank) и стра­хо­вые уч­ре­ж­де­ния стра­ны, штаб-квар­ти­ры боль­шин­ст­ва ком­па­ний (в том числе чай­ной «Mlesna», тек­стиль­ной «Brandix Group», по про­изводству из­де­лий из ко­жи «Ceylon Leather products», ма­ши­но­строи­тель­ной «A. Baur & Co.» и др.). В пре­де­лах Боль­шо­го Ко­лом­бо со­сре­до­то­че­на большая часть про­из­водственных мощ­но­стей стра­ны, раз­ме­ща­ют­ся пять из шес­ти сво­бод­ных эко­но­мических зон Шри-Лан­ки (все - к се­ве­ру от Коломбо: две - близ ме­ж­ду­народного аэро­пор­та, ос­таль­ные в го­ро­дах Ми­ри­га­ма, Мал­ват­те, Ват­ху­пи­ти­ва­ла). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - лёг­кая (про­изводство из­де­лий из ко­жи - «Ceylon leather pro­ducts»; тка­ней и го­то­вой оде­ж­ды - «MAS Holdings», «Brandix Group»), хи­ми­че­ская [пла­ст­мас­сы - «Nilkamal Easwaren Plas­tics»; по­ли­ви­нил­хло­рид, хи­ми­ка­ты для промышленности и сельского хозяйства, азот­ные удоб­ре­ния - «Chemical In­dustries (Colombo)»; ре­зина и из­де­лия из неё - «CEAT-Kela­ni Associated Holdings», «Bensiri Rubber Products»], ма­ши­но­строе­ние (про­изводство стан­ков и обо­ру­до­ва­ния - «Tajima», «A. Baur & Co.»; су­до­строе­ние и су­до­ре­монт - «Colombo dockyards»). Про­изводство стек­ла («Ceylon Glass Compa­ny»), це­мен­та [«Sri Lanka Cement Corpo­ration», «Holcim (Lanka) Ltd.», и др.], ста­ли (за­вод мощ­но­стью около 50 тысяч тонн в год). В Коломбо про­во­дит­ся один из круп­ней­ших в ми­ре аук­ци­онов чая.

К югу от Коломбо, в Ма­унт-Ла­ви­нии, - зоо­парк.

Иллюстрация:

Ме­четь Джа­ми уль-аль­фар. 1909. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)