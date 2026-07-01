КОЛОМБО
КОЛОМБО, Коламба - город на юго-западе Шри-Ланки, административный центр Западной провинции.
Главный экономический, научный и культурный центр страны; местопребывание правительства и президента. Население 678 тысяч человек (2008 год). Вместе с пригородами образует городскую агломерацию (так называемый Большой Коломбо) с населением около 2,5 миллионов человек; крупнейшие пригороды - Шри-Джаяварденепура-Котте и Маунт-Лавиния. Главный транспортный узел. Порт на побережье Индийского океана, крупнейший в стране (самая большая искусственная гавань в мире, площадь 2,25 миллиона м2); осуществляет более 90% операций с контейнерными грузами (оборот контейнеров 2,5 миллиона ДФЭ, 2007). Международный аэропорт (в 35 км к северу от Коломбо; 3,18 миллиона пассажиров, 2007 год). Город прорезает сеть каналов, один из которых соединяет гавань Коломбо с крупнейшим на Шри-Ланке озером Бейра (расположено в центре города); на севере и северо-востоке административная граница Коломбо проходит по реке Келани.
С VIII века - поселение арабских купцов под названием Каланпу (от сингальского Kola-amba-thota - манговая гавань). Развивался как центр производства специй (корица и др.). С 1593 года под контролем португальцев, переименован в честь Христофора Колумба. В 1656 году захвачен голландцами, столица нидерландской колонии, управлялся Нидерландской Ост-Индской компанией. С 1796 года под властью англичан, с 1815 года столица британской колонии, с 1948 года - доминиона Цейлон. С 1972 года столица независимой Шри-Ланки. В 1983 году официальная столица перенесена в город Шри-Джаяварденепура-Котте.
В северной части города, в районе форта (оборонительные конструкции, в том числе 14 бастионов, приписываются португальскому военному инженеру Ж. Баптисте) - деловой центр Коломбо; его регулярная планировка восходит к XVII-XVIII векам. В духе европейской архитектуры 2-й половины XIX - 1-й четверти XX веков выстроены Национальная государственная ассамблея (неоклассицистический вид здание получило после реконструкции 1948 года, ныне Секретариат президента), Дом президента, почтамт, телеграф, банки, отели («Гранд Ориентал», XIX век, эклектизм) и др. К востоку и северо-востоку от форта - старые районы с одноэтажными домами, буддийскими храмами Дипадуттарамайя, Парамананда-Пурана-Вихарая (оба 1806 года), мечетью Джами уль-альфар (1909 год); к югу и юго-востоку от него - здание Муниципального совета в стиле неоклассицизма (1924-1928 годы), Международный мемориальный конгресс-центр имени С. Бандаранаике (1971-1973 годы, регионализм), парки («Вихара Маха Деви» с мемориальной колонной в память жертв Первой мировой войны, 1923 год, проект Э. Лаченса; парк «Кэмпбелл»), церкви. В центральной части Коломбо - богатые особняки, сады, обширная приморская газонная площадь Галле-Фейс. Среди других достопримечательностей города - старейшее здание Коломбо, церковь Вольвендаль (1749 год), торговый квартал Петтах (каждая из множества пересекающих его улиц специализируется на торговле определённым видом товара). Комплекс представительства Верховного комиссара Великобритании (2001-2002 годы, архитектор Р. Мерфи). Памятник С. Бандаранаике (1976 год, российский скульптор Л.Е. Кербель, архитекторы Т. и С. Викрамасинкхе).
Среди научных учреждений - Королевское азиатское общество (1845 год), Национальный совет научных исследований (1968 год), Национальная АН (1976 год); институты: медицинский (1900 год), сингальской культуры (1954 год), индустриальный технологический (1955 год, современное название с 1998 года), международных отношений (1957 год), «Марга» (1972 год; проблемы развития Шри-Ланки), сельскохозяйственный (1972 год; исследовательский и учебный). Обсерватория (1907 год). Университет (1921 год, современное название и статус с 1978 года), буддийский университет Видьяланкара, Азиатский тихоокеанский институт информац. технологий (1999 год); несколько колледжей, в том числе технический (1893 год), юридический (1900 год), Колледж высшего образования имени Фомы Аквинского (1954 год), физический (1967 год); Институт эстетики (1974 год). Библиотеки: юридическая (1855 год), Национального музея (1877 год), публичная (1925 год); Национальная библиотека и центр документации (1990 год). Департамент национальных архивов (1902 год). Национальный музей Коломбо (комплекс зданий в стиле неоренессанс, 1877 год, архитектор Дж.Дж. Смидер), другие музеи: С. Бандаранаике (1974 год), голландского периода (1982 год), Национальный музей естественных наук (1985 год) и др. Национальная художественная галерея. Театры: «Элфинстон», «Панчи», «Лумбини» и др. На стадионе «Сугатхадаса» (около 25 тысяч мест) проходили Южноазиатские игры (1991, 2006 годы), на стадионе имени Р. Премадаса (около 40 тысяч мест) – матчи Кубка мира по крикету (1996 год).
В Коломбо расположены ведущие финансовые, банковские (в том числе Central Bank of Sri Lanka, Bank of Ceylon, People’s Bank) и страховые учреждения страны, штаб-квартиры большинства компаний (в том числе чайной «Mlesna», текстильной «Brandix Group», по производству изделий из кожи «Ceylon Leather products», машиностроительной «A. Baur & Co.» и др.). В пределах Большого Коломбо сосредоточена большая часть производственных мощностей страны, размещаются пять из шести свободных экономических зон Шри-Ланки (все - к северу от Коломбо: две - близ международного аэропорта, остальные в городах Миригама, Малватте, Ватхупитивала). Ведущие отрасли промышленности - лёгкая (производство изделий из кожи - «Ceylon leather products»; тканей и готовой одежды - «MAS Holdings», «Brandix Group»), химическая [пластмассы - «Nilkamal Easwaren Plastics»; поливинилхлорид, химикаты для промышленности и сельского хозяйства, азотные удобрения - «Chemical Industries (Colombo)»; резина и изделия из неё - «CEAT-Kelani Associated Holdings», «Bensiri Rubber Products»], машиностроение (производство станков и оборудования - «Tajima», «A. Baur & Co.»; судостроение и судоремонт - «Colombo dockyards»). Производство стекла («Ceylon Glass Company»), цемента [«Sri Lanka Cement Corporation», «Holcim (Lanka) Ltd.», и др.], стали (завод мощностью около 50 тысяч тонн в год). В Коломбо проводится один из крупнейших в мире аукционов чая.
К югу от Коломбо, в Маунт-Лавинии, - зоопарк.
Иллюстрация:
Мечеть Джами уль-альфар. 1909. Архив БРЭ.