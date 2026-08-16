КОЛОКОТРОНИС ТЕОДОРИС
КОЛОКОТРОНИС (Κολοϰοτρώνης) ТЕОДОРОС - шреческий военачальник периода Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.
Происходил из семьи клефтов Пелопоннеса. С юности участвовал в стычках с турками. Служил в звании майора в греческих подразделениях, созданных на Ионических островах русскими и англичанами. В 1818 году вступил в тайное греческое революционное общество «Филики Этерия». В январе 1821 года принял участие в подготовке антитурецкого восстания на Пелопоннесе.
Военный талант и личная отвага, сочетавшиеся с хорошей выучкой, тесные связи с крестьянством сделали Колокотрониса одним из наиболее видных руководителей греческих сил. Под его руководством греки одержали при Валтеци (24 мая 1821 года) первую крупную победу. 8 октября 1821 года войска Колокотрониса овладели Триполисом - центром турецкой администрации на Пелопоннесе, летом 1822 года разгромили турецкую армию Махмуда-паши Драмали, вторгшуюся на Пелопоннес. После этой победы Колокотронис назначен главнокомандующим греческими войсками на Пелопоннесе.
Правительство Г. Кондуриотиса, одержавшее верх над своими противниками, в январе 1825 года подвергло Колокотрониса тюремному заключению, из которого он был освобождён под давлением общественного мнения в связи с вторжением на Пелопоннес египетских войск Ибрахима-паши. Назначенный снова главнокомандующим, Колокотронис с успехом применил тактику партизанской войны против превосходящих сил египетского полководца. В дальнейшем Колокотронис принял активное участие в обострившейся в Греции внутренней борьбе в качестве приверженца И.А. Каподистрии, а после его смерти в 1831 году как глава так называемой русской партии.
В 1834 году арестован по ложному обвинению в подготовке антиправительственного заговора, в мае 1834 года приговорён к смертной казни. Ввиду огромной популярности Колокотрониса приговор не был приведён в исполнение. В 1835 году помилован королём Оттоном (1832-1862 годы), назначен членом Государственного совета (состоял в нём до конца жизни).