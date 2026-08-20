КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ
КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ - сигнальные либо музыкально осмысленные звуки церковного колокола или колоколов.
В России искусство колокольных звонов достигло высокого уровня и развилось в самостоятельную ветвь православной культуры, время её расцвета - 2-я половина XVII - начало XX века. Акустические особенности русских колоколов (сложный спектр с гармоническими и негармоническими обертонами, неравномерное затухание обертонов и др.) и способ звонить (раскачивая язык) позволяют звонарям достигать необычайного разнообразия в выполнении колокольного звона. Виды звона регламентированы церковным уставом и местными традициями. Праздничные колокольные звоны нередко представляют собой высокохудожественные музыкальные композиции.
Правила колокольных звонов содержатся в Типиконе. Традиционно колокольня или звонница оснащена тремя группами колоколов разной величины: благовестники (самые тяжёлые), подзвонные (средние), зазвонные (малые). Различают несколько видов каноничных колокольных звонов, которые могут применяться отдельно или в комбинациях. Благовест (мерные удары в большой колокол-благовестник) сообщает верующим о начале богослужения; в зависимости от дня церковного года используются разные колокола - праздничный, воскресный, полиелейный, вседневный. Перебор (медленные удары в каждый колокол начиная с самого малого и удар «во вся») совершается перед отпеванием и во время выноса гроба из храма. Трезвон (звон во все колокола; по форме не регламентирован) совершается в праздничные дни, в торжественных местах богослужения, во время крестных ходов и т.д. Перезвон (поочерёдно во все колокола начиная с самого большого) совершается на вечерне Великой пятницы (на Страстной седмице), во время выноса плащаницы на утрене Великой субботы, во время крестного хода с крестом в день Воздвижения Креста Господня, во время выноса креста в третье воскресенье Великого поста (на Крестопоклонной неделе); частый перезвон (по несколько ударов в каждый колокол) совершается перед малым освящением воды, архиерейским рукоположением и в других торжественных случаях. На основе канонических звонов формировались традиции каждого храма или монастыря; своими колокольными звонами славились звонницы Ростовского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Саввино-Сторожевского монастырь в Звенигороде.
Неофициальный запрет на колокольный звон в СССР, сопровождавшийся массовым разрушением колоколов, последовал в конце 1920-х годов, традиция звона сохранялась лишь в некоторых храмах и монастырях. В 1970-1980-х годах пробудился общественный интерес к искусству русского колокольного звона. В 1989 году под эгидой Фонда культуры образовалась Ассоциация колокольного искусства России. В 1995 году основан Московский колокольный центр для обучения церковных звонарей, открыты школы в разных городах России (одна из первых - в Архангельске, 1975 год). Проводятся фестивали и концерты колокольной музыки. Смотри также статью Колокольные звоны в разделе Музыка в томе «Россия».
В католической традиции колокольные звоны сопровождают евхаристической процессии, молитву Ангел Господень, обряд погребения, подчёркивают наиболее значимые моменты Евхаристии и т.д. После мессы Великого четверга колокольные звоны прекращаются до навечерия Пасхи. Характерны настройка колоколов на определённую высоту и иной, чем в православной традиции, способ звона: раскачивается колокол (а не язык). Наборы «западных» колоколов используются в карийоне, курантах.
Кроме богослужебного употребления, звон с церковных колоколен в России и странах Европы служил как сторожевой, набатный, путевой и др. Колокольный звон производился и по случаю разных торжеств светского характера. По народным представлениям, колокольный звон обладает силой «отводить» зло (непогоду, эпидемию).