КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ - сиг­наль­ные ли­бо му­зы­каль­но ос­мыс­лен­ные зву­ки цер­ков­но­го ко­ло­ко­ла или ко­ло­ко­лов.

В Рос­сии искусство колокольных звонов дос­тиг­ло вы­со­ко­го уров­ня и раз­ви­лось в са­мо­сто­ятельную ветвь пра­во­слав­ной куль­ту­ры, вре­мя её рас­цве­та - 2-я половина XVII - начало XX века. Аку­стические осо­бен­но­сти русских ко­ло­ко­лов (слож­ный спектр с гар­мо­ни­че­ски­ми и не­гар­мо­ни­че­ски­ми обер­то­на­ми, не­рав­но­мер­ное за­ту­ха­ние обер­то­нов и др.) и спо­соб зво­нить (рас­ка­чи­вая язык) по­зво­ля­ют зво­на­рям дос­ти­гать не­обы­чай­но­го раз­но­об­ра­зия в вы­пол­не­нии колокольного звона. Ви­ды зво­на рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны цер­ков­ным ус­та­вом и ме­ст­ны­ми тра­ди­ция­ми. Празд­нич­ные колокольные звоны не­ред­ко пред­став­ля­ют со­бой вы­соко­ху­до­же­ст­вен­ные музыкальные ком­по­зи­ции.

Пра­ви­ла колокольных звонов со­дер­жат­ся в Ти­пи­ко­не. Тра­ди­ци­он­но ко­ло­коль­ня или звон­ни­ца ос­на­ще­на тре­мя груп­па­ми ко­ло­ко­лов раз­ной ве­ли­чи­ны: бла­го­ве­ст­ни­ки (са­мые тя­жё­лые), под­звон­ные (сред­ние), за­звон­ные (ма­лые). Раз­ли­ча­ют несколько ви­дов ка­но­ничных колокольных звонов, ко­то­рые мо­гут при­ме­нять­ся от­дель­но или в ком­би­на­ци­ях. Бла­го­вест (мер­ные уда­ры в боль­шой ко­ло­кол-бла­го­ве­ст­ник) со­об­ща­ет ве­рую­щим о на­ча­ле бо­го­слу­же­ния; в за­ви­си­мо­сти от дня цер­ков­но­го го­да ис­поль­зу­ют­ся раз­ные ко­ло­ко­ла - празд­нич­ный, вос­крес­ный, по­ли­елей­ный, все­днев­ный. Пе­ре­бор (мед­лен­ные уда­ры в ка­ж­дый ко­ло­кол на­чи­ная с са­мо­го ма­ло­го и удар «во вся») со­вер­ша­ет­ся пе­ред от­пе­ва­ни­ем и во вре­мя вы­но­са гро­ба из хра­ма. Трез­вон (звон во все ко­ло­ко­ла; по фор­ме не рег­ла­мен­ти­ро­ван) со­вер­ша­ет­ся в празд­нич­ные дни, в тор­жественных мес­тах бо­го­слу­же­ния, во вре­мя кре­ст­ных хо­дов и т.д. Пе­ре­звон (по­оче­рёд­но во все ко­ло­ко­ла на­чи­ная с са­мо­го боль­шо­го) со­вер­ша­ет­ся на ве­чер­не Ве­ли­кой пят­ни­цы (на Стра­ст­ной сед­ми­це), во вре­мя вы­но­са пла­ща­ни­цы на ут­ре­не Ве­ли­кой суб­бо­ты, во вре­мя кре­ст­но­го хо­да с кре­стом в день Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня, во вре­мя вы­но­са кре­ста в третье вос­кре­се­нье Ве­ли­ко­го по­ста (на Кре­сто­по­клон­ной не­де­ле); час­тый пе­ре­звон (по несколько уда­ров в ка­ж­дый ко­ло­кол) со­вер­ша­ет­ся пе­ред ма­лым ос­вя­ще­ни­ем во­ды, ар­хие­рей­ским ру­ко­по­ло­же­ни­ем и в других тор­жест­вен­ных слу­ча­ях. На ос­но­ве ка­но­нических зво­нов фор­ми­ро­ва­лись тра­ди­ции ка­ж­до­го хра­ма или мо­на­сты­ря; свои­ми колокольными звонами сла­ви­лись звон­ни­цы Рос­тов­ско­го крем­ля, Свя­то-Ус­пен­ско­го Пско­во-Пе­чер­ско­го монастыря, Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастырь в Зве­ни­го­ро­де.

Не­офи­ци­аль­ный за­прет на колокольный звон в СССР , со­про­во­ж­дав­ший­ся мас­со­вым раз­ру­ше­ни­ем ко­ло­ко­лов, по­сле­до­вал в конце 1920-х годов, тра­ди­ция зво­на со­хра­ня­лась лишь в не­ко­то­рых хра­мах и мо­на­сты­рях. В 1970-1980-х годах про­бу­дил­ся об­щественный ин­те­рес к искусству русского колокольного звона. В 1989 году под эги­дой Фон­да куль­ту­ры об­ра­зо­ва­лась Ас­со­циа­ция ко­ло­коль­но­го искусства Рос­сии. В 1995 году ос­но­ван Московский ко­ло­коль­ный центр для обу­че­ния цер­ков­ных зво­на­рей, от­кры­ты шко­лы в раз­ных го­ро­дах Рос­сии (од­на из пер­вых - в Ар­хан­гель­ске, 1975 год). Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли и кон­цер­ты ко­ло­коль­ной му­зы­ки. Смотри так­же статью Ко­ло­коль­ные зво­ны в раз­де­ле Му­зы­ка в то­ме «Рос­сия».

В ка­то­ли­че­ской тра­ди­ции колокольные звоны со­про­во­ж­да­ют ев­ха­ри­стической про­цес­сии, мо­лит­ву Ан­гел Гос­по­день, об­ряд по­гре­бе­ния, под­чёр­ки­ва­ют наи­бо­лее зна­чи­мые мо­мен­ты Ев­ха­ри­стии и т.д. По­сле мес­сы Ве­ли­ко­го чет­вер­га колокольные звоны пре­кра­ща­ют­ся до на­ве­че­рия Пас­хи . Ха­рак­тер­ны на­строй­ка ко­ло­ко­лов на оп­ре­де­лён­ную вы­со­ту и иной, чем в пра­во­слав­ной тра­ди­ции, спо­соб зво­на: рас­ка­чи­ва­ет­ся ко­ло­кол (а не язык). На­бо­ры «за­пад­ных» ко­ло­ко­лов ис­поль­зу­ют­ся в ка­рий­о­не, ку­ран­тах.

Кро­ме бо­го­слу­жеб­но­го упот­реб­ле­ния, звон с цер­ков­ных ко­ло­ко­лен в Рос­сии и стра­нах Ев­ро­пы слу­жил как сто­ро­же­вой, на­бат­ный, пу­те­вой и др. Колокольный звон про­из­во­дил­ся и по слу­чаю раз­ных тор­жеств свет­ско­го ха­рак­те­ра. По народным пред­став­ле­ни­ям, колокольный звон об­ла­да­ет си­лой «от­во­дить» зло (не­по­го­ду, эпи­де­мию).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)