КОЛОКОЛЬНЯ
КОЛОКОЛЬНЯ - башня с открытым ярусом для колоколов.
Может быть частью церкви или самостоят. постройкой рядом с ней. Как архитектурный тип появилась в средние века. Западные фасады храмов в романском стиле и в готике, а также эпохи барокко были, как правило, оформлены двумя (реже - одной) квадратными или 8-угольными в плане колокольнями. Средневековые колокольни имели несколько ярусов и часто увенчивались шпилями; они могли достигать значительной высоты (колокольни собора в Страсбуре, высота 142 м; XV век). Итальянские колокольни эпохи средних веков и Возрождения назывались кампанилами. В городах Западной Европы и Северной Америки колокольни могут входить в комплексы светских построек: ратуш и учебных заведений.
В древнерусской архитектуре колокольни, круглые и многоугольные в плане, строились отдельно от церквей или соединялись с ними трапезной. С XVII-XVIII веков появляются многоярусные колокольни, служащие вертикальной доминантой застройки монастырей и городов (колокольня Троице-Сергиевой лавры, 1741-1769 годы, архитекторы И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский). Такие колокольни могли также располагаться над въездными воротами монастырей. Смотри также Звонница.
Фото В.М. Паппе. Колокольня. Соборная площадь Коломенского кремля. В центре - шатровая колокольня (1682-1692 годы), справа - ампирная колокольня Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря (1825 год).