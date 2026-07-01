КОЛОКОЛЬНЯ

КОЛОКОЛЬНЯ - баш­ня с от­кры­тым яру­сом для ко­ло­ко­лов .

Мо­жет быть ча­стью церк­ви или са­мо­сто­ят. по­строй­кой ря­дом с ней. Как ар­хитектурный тип поя­ви­лась в сред­ние ве­ка. Западные фа­са­ды хра­мов в ро­ман­ском сти­ле и в го­ти­ке, а так­же эпо­хи ба­рок­ко бы­ли, как пра­ви­ло, оформ­ле­ны дву­мя (ре­же - од­ной) квад­рат­ны­ми или 8-уголь­ны­ми в пла­не ко­ло­коль­ня­ми. Средневековые колокольни име­ли несколько яру­сов и час­то увен­чи­ва­лись шпи­ля­ми; они мог­ли дос­ти­гать зна­чительной вы­со­ты (колокольни со­бо­ра в Страс­бу­ре, высота 142 м; XV век). Итальянские колокольни эпо­хи сред­них ве­ков и Воз­ро­ж­де­ния на­зы­ва­лись кам­па­ни­ла­ми. В го­ро­дах Западной Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки ко­ло­коль­ни мо­гут вхо­дить в ком­плек­сы свет­ских по­стро­ек: ра­туш и учеб­ных за­ве­де­ний.

В древнерусской ар­хи­тек­ту­ре колокольни, круг­лые и мно­го­уголь­ные в пла­не, строи­лись от­дель­но от церк­вей или со­еди­ня­лись с ни­ми тра­пез­ной. С XVII-XVIII веков по­яв­ля­ют­ся мно­го­ярус­ные колокольни, слу­жа­щие вер­ти­каль­ной до­ми­нан­той за­строй­ки мо­на­сты­рей и го­ро­дов (ко­ло­коль­ня Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, 1741-1769 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Ф. Ми­чу­рин , Д.В. Ух­том­ский). Та­кие колокольни мог­ли так­же рас­по­ла­гать­ся над въезд­ны­ми во­ро­та­ми мо­на­сты­рей. Смотри так­же Звон­ни­ца.

Фото В.М. Паппе. Ко­ло­коль­ня. Со­бор­ная пло­щадь Ко­ло­мен­ско­го крем­ля. В цент­ре - шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (1682-1692 годы), спра­ва - ам­пир­ная ко­ло­коль­ня Свя­то-Тро­иц­ко­го Но­во-Го­лут­ви­на мо­на­сты­ря (1825 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)