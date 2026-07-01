КОЛОКОЛ

КОЛОКОЛ (лат., итал. campana) - музыкальный ин­ст­ру­мент, удар­ный идио­фон .

Зву­ча­щее те­ло колокола - труб­ча­тая обо­лоч­ка пе­ре­мен­ных диа­мет­ра и тол­щи­ны, замк­ну­тая с уз­кой сто­ро­ны. Внут­ри на пет­ле под­ве­ши­ва­ет­ся язык колокола. Спе­ци­фическая раз­но­вид­ность - безъ­я­зы­ко­вые колокола. От­ли­ва­ет­ся колокола из спла­ва ме­ди и оло­ва (так называемая ко­ло­коль­ная брон­за), ино­гда с не­зна­чи­тель­ной при­ме­сью. В ка­че­ст­ве сиг­наль­но­го ин­ст­ру­мен­та колокол из­вес­тен многим на­родам ми­ра. Зна­чительное ме­сто колокола за­ни­ма­ют в куль­ту­ре стран с тра­ди­ция­ми хри­сти­ан­ст­ва и буд­диз­ма.

Древ­ней­шие тра­ди­ции из­го­тов­ле­ния и функ­цио­ни­ро­ва­ния колоколов со­хра­ня­ют­ся в стра­нах Восточной и Юго-Восточной Азии. Колокола здесь бы­ва­ют оваль­ные, тра­пе­цие­вид­ные и др. За­кре­п­ля­ют­ся колокола так­же по-раз­но­му: под­ве­ши­ва­ют­ся вер­ти­каль­но и на­ис­кось, древнекитайкие колокола ус­та­нав­ли­ва­лись на нож­ке-под­став­ке (вро­де бо­ка­ла). Пре­об­ла­да­ют безъ­язы­ко­вые колокола; звук из­вле­ка­ет­ся уда­ром о кор­пус сна­ру­жи. Боль­шие хра­мо­вые и мо­на­стыр­ские буд­дий­ские колокола Восточной Азии име­ют бал­ло­но­об­раз­ную фор­му; зво­нят в них, рас­ка­чи­вая ви­ся­щее от­дель­но брев­но. Сре­ди са­мых древ­них эк­зем­п­ля­ров - най­ден­ный в Ки­тае безъ­я­зы­ко­вый колокол с руч­кой (вес 70 кг, высота 70 см; да­ти­ру­ет­ся 1300-1030 годами до нашей эры). Колокола - как оди­ноч­ные, так и в на­бо­рах с оп­ре­де­лён­ным стро­ем – ис­поль­зо­ва­лись в хра­мо­вых ри­туа­лах и двор­цо­вых це­ре­мо­ни­ях, в древ­но­сти - и как во­енные ин­ст­ру­мен­ты. Рас­про­стра­не­ны так называемые вет­ря­ные колокола, ко­то­рые под­ве­ши­ва­ют­ся под кры­ша­ми па­год.

Колокола об­ще­ев­ро­пей­ской фор­мы (сло­жи­лась в Западной Ев­ро­пе в XII-XIV веках в ре­зуль­та­те по­ис­ков наи­боль­ше­го бла­го­зву­чия) име­ют оди­на­ко­вый про­филь­ный кон­тур - по­ка­тые «пле­чи», ров­ные «бо­ка», ши­ро­кие «по́лы»; при­спо­соб­ле­ние для под­ве­ши­ва­ния - «уши». Внут­ри на пет­ле за­кре­п­ля­ет­ся язык. Колокола под­ве­ши­ва­ют на ко­ло­коль­нях и кам­па­ни­лах. Звук за­ви­сит от фор­мы колокола, тол­щи­ны его сте­нок, со­ста­ва спла­ва и приё­мов от­лив­ки; тех­но­ло­гия ли­тья сло­жи­лась к XII веку. Са­мые ма­лень­кие колокола, вхо­дя­щие в со­став «зво­на» (на­бор колоколов в пра­во­слав­ной тра­ди­ции), ка­рий­о­нов, ку­ран­тов, ве­сят несколько ки­ло­граммов и име­ют не­боль­шие раз­ме­ры (высота около 15 см). По­доб­ные колокола бы­ли из­вест­ны ещё в Древ­нем Ри­ме (ви­се­ли пе­ред хра­ма­ми Ки­бе­лы, Про­зер­пи­ны; 2 колокола, най­ден­ные при рас­коп­ках Гер­ку­ла­ну­ма и Пом­пей, да­ти­ру­ют­ся I веком до нашей эры. Многие колокола при­над­ле­жат к вы­со­ким об­раз­цам ли­тья ху­до­же­ст­вен­но­го. Са­мый боль­шой (по ве­су) из от­ли­вав­ших­ся ко­гда-ли­бо - Царь-ко­ло­кол [вес свыше 200 тонн, от­лит в 1735 году, мас­те­ра И.Ф. и М.И. Ма­то­ри­ны (Мо­то­ри­ны); со­хра­нил­ся в по­вре­ж­дён­ном ви­де, на­хо­дит­ся в Мо­с­ков­ском Крем­ле]. Наи­боль­ший из це­ли­ком со­хра­нив­ших­ся колоколов ев­ропейского ти­па - Боль­шой Ус­пен­ский (вес 64 тонны, от­лит в 1819 году, мас­тер Я. За­вья­лов; Ус­пен­ская звон­ни­ца Мо­с­ков­ско­го Крем­ля). Наи­бо­лее бла­го­звуч­ным в Западной Ев­ро­пе при­знан колокол «Гло­рио­за» в со­бо­ре г. Эр­фурт (Гер­ма­ния; вес около 11,3 тонн, от­лит в 1497 году, мас­тер Г. Вау), в Рос­сии - Боль­шой ко­ло­кол Сав­ви­но-Сто­ро­жев­ско­го монастыря в Зве­ни­го­ро­де (вес 34 тонны, мас­тер А. Гри­горь­ев ; не сохранился).

Звук колокола име­ет слож­ный аку­стический спектр. Для дос­ти­же­ния точ­ной на­строй­ки в западноев­ропейской тра­ди­ции (например, для ка­рий­о­на) при­ме­ня­ет­ся под­точ­ка стен­ки колокола из­нут­ри. Русская ре­мес­лен­ная тра­ди­ция ис­клю­ча­ла под­точ­ку сте­нок, точ­ная на­строй­ка колокола для Рос­сии не ха­рак­тер­на.

При­ме­не­ние колокола в хри­сти­ан­ской тра­ди­ции (со­про­вож­де­ние различных бо­го­слу­жеб­ных чи­нов, опо­ве­ще­ние о на­ча­ле и наи­бо­лее зна­чи­мых мо­мен­тах бо­го­слу­же­ния) вос­хо­дит к ран­ним мо­на­сты­рям Егип­та. В западной тра­ди­ции колокола во­шли в цер­ков­ный оби­ход в VI-VII веках, в Ви­зан­тии пер­вые колокола поя­ви­лись во 2-й половине IX века. На Русь колокола при­шли пред­по­ло­жи­тель­но из Западной Ев­ро­пы, пер­вое ле­то­пис­ное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1066 году (3-я Нов­го­род­ская ле­то­пись ), пер­вое сви­де­тель­ст­во об от­лив­ке – к 1259 году. С XIV века колокола ши­ро­ко рас­про­стра­ня­лись по всей Ру­си, их ста­ли раз­ме­щать на звон­ни­цах (Псков, Нов­го­род) и ко­ло­коль­нях. В середине XVI века на­ча­ли от­ли­вать колокола бо­лее тя­жё­лые, чем на За­па­де; с уве­ли­че­ни­ем ве­са рас­ка­чи­вать их ста­но­ви­лось всё труд­нее, что по­влек­ло из­ме­не­ние спо­со­ба зво­на: рас­ка­чи­вать ста­ли не ко­ло­кол, а язык (в за­пад­но­хри­сти­ан­ской тра­ди­ции по-преж­не­му рас­ка­чи­ва­ют сам колокол).

Ко 2-й половине XVII века русское ко­ло­ко­ло­ли­тей­ное искусство дос­тиг­ло рас­цве­та, в конце XIX века ра­бо­та­ло 25 ко­ло­ко­ло­ли­тей­ных за­во­дов. В Рос­сии сло­жи­лось раз­ви­тое искусство ко­ло­коль­ных зво­нов. В 1930 - середине 1980-х годов в СССР цер­ков­ные колокола не от­ли­ва­лись. В конце 1980-х годов во­зоб­нов­ле­но ли­тьё колоколов, раз­ви­ва­ет­ся нау­ка, изу­чаю­щая колокола, – кам­па­но­ло­гия, в 1989 году об­ра­зо­ва­на Ас­со­циа­ция ко­ло­коль­но­го искусства при Российском фон­де куль­ту­ры.

Иллюстрации:

Ко­ло­кол буд­дий­ско­го мо­на­сты­ря в г. Бхак­та­пур (Не­пал). Фото А.И. Нагаева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)