КОЛОКОЛ
КОЛОКОЛ (лат., итал. campana) - музыкальный инструмент, ударный идиофон.
Звучащее тело колокола - трубчатая оболочка переменных диаметра и толщины, замкнутая с узкой стороны. Внутри на петле подвешивается язык колокола. Специфическая разновидность - безъязыковые колокола. Отливается колокола из сплава меди и олова (так называемая колокольная бронза), иногда с незначительной примесью. В качестве сигнального инструмента колокол известен многим народам мира. Значительное место колокола занимают в культуре стран с традициями христианства и буддизма.
Древнейшие традиции изготовления и функционирования колоколов сохраняются в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Колокола здесь бывают овальные, трапециевидные и др. Закрепляются колокола также по-разному: подвешиваются вертикально и наискось, древнекитайкие колокола устанавливались на ножке-подставке (вроде бокала). Преобладают безъязыковые колокола; звук извлекается ударом о корпус снаружи. Большие храмовые и монастырские буддийские колокола Восточной Азии имеют баллонообразную форму; звонят в них, раскачивая висящее отдельно бревно. Среди самых древних экземпляров - найденный в Китае безъязыковый колокол с ручкой (вес 70 кг, высота 70 см; датируется 1300-1030 годами до нашей эры). Колокола - как одиночные, так и в наборах с определённым строем – использовались в храмовых ритуалах и дворцовых церемониях, в древности - и как военные инструменты. Распространены так называемые ветряные колокола, которые подвешиваются под крышами пагод.
Колокола общеевропейской формы (сложилась в Западной Европе в XII-XIV веках в результате поисков наибольшего благозвучия) имеют одинаковый профильный контур - покатые «плечи», ровные «бока», широкие «по́лы»; приспособление для подвешивания - «уши». Внутри на петле закрепляется язык. Колокола подвешивают на колокольнях и кампанилах. Звук зависит от формы колокола, толщины его стенок, состава сплава и приёмов отливки; технология литья сложилась к XII веку. Самые маленькие колокола, входящие в состав «звона» (набор колоколов в православной традиции), карийонов, курантов, весят несколько килограммов и имеют небольшие размеры (высота около 15 см). Подобные колокола были известны ещё в Древнем Риме (висели перед храмами Кибелы, Прозерпины; 2 колокола, найденные при раскопках Геркуланума и Помпей, датируются I веком до нашей эры. Многие колокола принадлежат к высоким образцам литья художественного. Самый большой (по весу) из отливавшихся когда-либо - Царь-колокол [вес свыше 200 тонн, отлит в 1735 году, мастера И.Ф. и М.И. Маторины (Моторины); сохранился в повреждённом виде, находится в Московском Кремле]. Наибольший из целиком сохранившихся колоколов европейского типа - Большой Успенский (вес 64 тонны, отлит в 1819 году, мастер Я. Завьялов; Успенская звонница Московского Кремля). Наиболее благозвучным в Западной Европе признан колокол «Глориоза» в соборе г. Эрфурт (Германия; вес около 11,3 тонн, отлит в 1497 году, мастер Г. Вау), в России - Большой колокол Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде (вес 34 тонны, мастер А. Григорьев; не сохранился).
Звук колокола имеет сложный акустический спектр. Для достижения точной настройки в западноевропейской традиции (например, для карийона) применяется подточка стенки колокола изнутри. Русская ремесленная традиция исключала подточку стенок, точная настройка колокола для России не характерна.
Применение колокола в христианской традиции (сопровождение различных богослужебных чинов, оповещение о начале и наиболее значимых моментах богослужения) восходит к ранним монастырям Египта. В западной традиции колокола вошли в церковный обиход в VI-VII веках, в Византии первые колокола появились во 2-й половине IX века. На Русь колокола пришли предположительно из Западной Европы, первое летописное упоминание относится к 1066 году (3-я Новгородская летопись), первое свидетельство об отливке – к 1259 году. С XIV века колокола широко распространялись по всей Руси, их стали размещать на звонницах (Псков, Новгород) и колокольнях. В середине XVI века начали отливать колокола более тяжёлые, чем на Западе; с увеличением веса раскачивать их становилось всё труднее, что повлекло изменение способа звона: раскачивать стали не колокол, а язык (в западнохристианской традиции по-прежнему раскачивают сам колокол).
Ко 2-й половине XVII века русское колокололитейное искусство достигло расцвета, в конце XIX века работало 25 колокололитейных заводов. В России сложилось развитое искусство колокольных звонов. В 1930 - середине 1980-х годов в СССР церковные колокола не отливались. В конце 1980-х годов возобновлено литьё колоколов, развивается наука, изучающая колокола, – кампанология, в 1989 году образована Ассоциация колокольного искусства при Российском фонде культуры.
Иллюстрации:
Колокол буддийского монастыря в г. Бхактапур (Непал). Фото А.И. Нагаева.