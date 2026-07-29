КОЛОБОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА

Колобова Ксения Михайловна (25.12.1904[07.01.1905], Ашхабад — 02.02.1977, Ленинград) — русский историк Античности.

Родилась в Ашхабаде в семье служащих. В 1926 закончила историко-филологический факультет Азербайджанского университета в Баку; ее учителем был Вячеслав Иванов, преподававший там в 1920—1924. В 1926 переехала в Ленинград. С 1930 по 1936 — аспирантка, затем научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК). В 1937 получила степень кандидата исторических наук и звание доцента кафедры истории древней Греции и Рима Ленинградского университета, в 1949 стала доктором исторических наук и профессором. В 1949—1951 — декан факультета, в 1956—1971 — заведующая кафедрой истории древней Греции и Рима. В 1971 по болезни ушла на пенсию, умерла в 1977. Первые работы посвятила социально-экономической истории Афин: писала статьи о древней аттической издольщине, древнейшей родовой структуре, реформах Солона ; итогом этих исследований стал общий очерк экономической истории Греции в «Истории Греции» 1937. Затем занялась историей Родоса и защитила по этой теме докторскую диссертацию, опубликованную в 1951 под названием «Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX—VII вв. до н. э.)». В 1961 опубликовала книгу «Древний город Афины и его памятники», написанную с учетом новейших археологических изысканий. Занималась также историей античного Причерноморья: проблемами морского дела и торговли в городах Сев. Причерноморья, вопросами политического положения северо-причерноморских полисов в эллинистическое время и их отношений с Понтийским царством , проблемами положения греческих полисов в составе Боспорского царства . Много переводила с греческого. Активно вела педагогическую работу: ее учениками были известные антиковеды Э. Д. Фролов , И. Ш. Шифман , И. С. Свенцицкая, Ю. В. Андреев, И. А. Шишова, И. Б. Брашинский, В. М. Строгецкий.

Лит.: Фролов Э. Д. Русская наука об античности. СПб., 1999; Селиванов В. В. Вяч. И. Иванов и Н. Я. Марр в жизни и творческой судьбе К. М. Колобовой. Ч. I—III // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 5—7. СПб., 2006—2008.