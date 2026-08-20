КОЛОБОВ Олег Алексеевич

Родился 26.06.1948, с. Бестужево Арзамасского р-на Горьковской обл. Окончил Горьковский государственный университет, историко-филологический факультет в 1972 г.

Кандидатская диссертация : Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.) (Горьковский госуниверситет, 1975).

Докторская диссертация : Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг. (Киевский государственный университет, 1987).

Доктор исторических наук, профессор (1989).

1987–2002 гг. – декан исторического факультета ННГУ,

2002–2012 гг. – декан факультет международных отношений ННГУ,

1997 – н. вр. – директор института стратегических исследований;

1981 – н.вр. – заведующий кафедрой истории и теории международных отношений Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;

Учителя : Е.В. Кузнецов, Г.С. Никитина.

Область интересов : Российская и всеобщая история. Новейшая история. Политическая история, история внешней политики. Американистика.

Сочинения : Фактор Палестины во внешней политике России и США в конце XVIII – нач. XX вв. Правосл. палестинский сб. 31-й (94-й) вып. М.: Изд-во ИППО, 1992;

История Отечества. 1917-1991: Хрестоматия. Н. Новгород, 1994 (отв. ред. и соавт.);

Военная элита Отечества: Справочник. Н. Новгород, 1995 (отв. ред. и соавт.);

Политич. элита Нижегородск. обл. Справ. – Н. Новгород, 1995 (отв. ред. и соавт.);

Демократия в меняющемся мире. В 3 -Ч. 1. Европа, Ч. 2. США, Ч. 3. Россия. Н. Новгород, 1995 (отв. ред. и соавт.);

Проблемы войны и мира в XX в. Хрест. Т, 1. Н. Новгород, 1996 (отв. ред. и соавт.);

Межд. отношения. Избр. труды. Н. Новгород, 1998;

Фундаментальная ист. наука и высшее гуманит. образование в России. Избр. труды. Н. Новгород, 2000.

Модификация приоритетной композиции политики великих держав на Большом Ближнем Востоке Вестник ННГУ, №3, 2011 г.

Технологии контртеррора и особенности их применения правящими кру-гами США в рамках арабо-израильского конфликта (в соавт. Колобов А.О.), Вестник ННГУ №2, 2011 г.

Американские исследования В ННГУ (в соавт. с Рыхтиком М.И.), Амери-канский ежегодник, 2009 г.

Процесс формирования внешней политики великих держав в новое и но-вейшее время (в соавт. с Хохлышевой О.О., Корнилов А.А., Макарычев А.С. И др.), монография, Н. Новгород – Саров, 2009 г.