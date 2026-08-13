КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский дирижёр, народный артист РСФСР (1983 год).
Окончил Уральскую консерваторию (Свердловск) по классам хорового (1968 год) и оперно-имфонического (1974 год, у М.И. Павермана) дирижирования. В 1974-1981 годах дирижёр (с 1977 года главный дирижёр) Свердловского театра оперы и балета, дирижировал постановкой оперы «Пётр I» (1978 год), балетов «Пушкин» (1978 год) и «Сотворение мира» (1979 год) А.П. Петрова, балета «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева (1981 год) и др. В 1981-1987 годах дирижёр Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова, в 1988-1989 годах художественный руководитель и главный дирижёр московского Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Основатель (1991 год) и художественный руководитель театра «Новая опера» в Москве (с 2006 года - имени Колобова), дирижёр-постановщик опер «Мария Стюарт» Г. Доницетти (1992 год), «Валли» А. Каталани (1997 год), «Гамлет» А. Тома (2000 год; все - впервые в России), «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (1996 год), «Первая любовь» А.И. Головина (режиссёрский дебют Колобова, 1997 год), «Травиата» (1999 год) и «Риголетто» (2000 год) Дж. Верди и др. Выступал с оркестрами - Российским национальным, Заслуженным коллективом России симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии и др. Гастролировал в странах Европы, Америки. Много аудиозаписей. Государственная премия РФ (2004 год).
Иллюстрации:
Е.В. Колобов. Фото В.Ф. Плотникова.