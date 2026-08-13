КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЛОБОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский ди­ри­жёр, народный артист РСФСР (1983 год).

Окон­чил Ураль­скую консерваторию (Сверд­ловск) по клас­сам хо­ро­во­го (1968 год) и опер­но-им­фо­ни­че­ско­го (1974 год, у М.И. Па­вер­ма­на) ди­ри­жи­ро­ва­ния. В 1974-1981 годах ди­ри­жёр (с 1977 года главный ди­ри­жёр) Сверд­лов­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, ди­ри­жи­ро­вал поста­нов­кой опе­ры «Пётр I» (1978 год), ба­ле­тов «Пуш­кин» (1978 год) и «Со­тво­ре­ние ми­ра» (1979 год) А.П. Пет­ро­ва, ба­ле­та «Ро­мео и Джуль­ет­та» С.С. Про­кофь­е­ва (1981 год) и др. В 1981-1987 годах ди­ри­жёр Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та им. С.М. Ки­ро­ва , в 1988-1989 годах художественный руководитель и главный ди­ри­жёр московского Музыкального те­ат­ра имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко.

Ос­но­ва­тель (1991 год) и художественный руководитель те­ат­ра «Но­вая опе­ра» в Мо­ск­ве (с 2006 года - име­ни Колобова), ди­ри­жёр-по­ста­нов­щик опер «Ма­рия Стю­арт» Г. До­ни­цет­ти (1992 год), «Вал­ли» А. Ка­та­ла­ни (1997 год), «Гам­лет» А. То­ма (2000 год; все - впер­вые в Рос­сии), «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го (1996 год), «Пер­вая лю­бовь» А.И. Го­ло­ви­на (ре­жис­сёр­ский де­бют Колобова, 1997 год), «Тра­виа­та» (1999 год) и «Ри­го­лет­то» (2000 год) Дж. Вер­ди и др. Вы­сту­пал с ор­ке­ст­ра­ми - Российским на­цио­наль­ным, За­слу­жен­ным кол­лек­ти­вом Рос­сии сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Санкт-Пе­тербургской фи­лар­мо­нии и др. Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы, Аме­ри­ки. Много ау­дио­за­пи­сей. Государственная премия РФ (2004 год).

Иллюстрации:

Е.В. Ко­ло­бов. Фото В.Ф. Плотникова.