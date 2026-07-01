КОЛОА

Колоа — столица вьетского государства Аулак (по разным данным, 257—207 до н. э. или 207—179 до н. э.), развалины которой находятся в совр. уезде Донгань, в 16 км к северо-востоку от Ханоя , самая древняя достоверно локализованная столица в истории вьетнамского государства, с которой связано множество легенд и мифов.

Основателем и единственным правителем Аулака был Ан Зыонг Выонг. Две древнейшие вьетнамские летописи: «Краткая история Вьета» (разные части датируются XII—XIII вв.) и «Полное собрание исторических записок Дайвьета» (составлялась на протяжении XIII—XVII вв.) описывают жизнь и правление Ан Зыонг Выонга и историю созданного им города по-разному: сообщение первой достаточно кратко и стремится к максимальной историчности, во второй этим событиям уделено много внимания и приводятся связанные с ними легенды.

После победы в III в. до н. э. над вьетским государством Ванланг, где правили Хунги, считающиеся во вьетнамской историографии первой династией в истории страны, Ан Зыонг Выонг (личное имя — Тхук Фан) присоединил его территорию к своим владениям и дал стране новое название — Аулак. Тогда же началось строительство новой столицы, окруженной крепостной стеной, закручивавшейся спиралью, подобно раковине улитки. Поэтому город был назван Лоатхань — Раковина-град, или Крепость улитки; также его называли Тылонг. К XV в. развалины города уже были известны как К., но неясно, когда именно появилось это наименование.

В «Полном собрании исторических записок Дайвьета» история строительства города нашла отражение в одном из наиболее известных во Вьетнаме мифов. Согласно ему, каждый раз после возведения крепостные стены рушились. Тогда на помощь Ан Зыонг Выонгу пришла черепаха Ким Куи (досл. — Золотая Черепаха), благодаря которой правитель победил злого духа, портившего стены, после чего строительство было успешно завершено. Черепаха подарила правителю и свой коготь. Ан Зыонг Выонг велел своему помощнику Као Ло, славившемуся необыкновенными талантами, сделать из него спусковое устройство для волшебного арбалета, при одном натягивании тетивы делавшего десять выстрелов, и с его помощью защищал страну.

Столица находилась в районе слияния важнейших рек Сев. Вьетнама и была соединена каналом с Красной рекой, благодаря чему контролировала торговлю, шедшую главным образом по рекам. К. была построена на возвышенной местности и опоясана девятью огромными земляными валами (до нашего времени частично сохранились три из них). Внешний периметр стен составляет 8 км; высота их достигала 4—12 м. В центре возвышалась цитадель правителя, в которой находились его дворец и личная охрана. Административно-бюрократический аппарат, вероятно, располагался между первым и вторым городскими валами, а за третьим валом проживало остальное население столицы.

История гибели Ан Зыонг Выонга и К. отражена в легенде о его дочери Ми Тяу и ее женихе Чонг Тхюи — сыне китайского полководца Чжао То (вьет. Чиеу Да). Сразу после свадьбы в 207 до н. э. Чонг Тхюи попросил показать ему волшебный арбалет и незаметно для Ми Тяу сломал спусковое устройство. Затем он поехал навестить своего отца, который и напал на вьетское государство. Лишившись волшебного оружия, Аулак был разгромлен. Ан Зыонг Выонг, посадив дочь на коня, пустился вместе с ней в бегство, но та гусиными перьями указывала жениху путь к ней. Узнав о проступке дочери (о чем ему сообщила черепаха Ким Куи), Ан Зыонг Выонг отрубил ей голову и сам покончил с собой, войдя в море. Чонг Тхюи же привез тело жены обратно в К., где оно превратилось в яшму, а потом покончил с собой, бросившись в колодец.

На территории К., ныне привлекающей многочисленных туристов (в 2012 получила статус национальной достопримечательности особенного значения), стоят поминальные храмы Ми Тяу, в котором, как считается, находится ее окаменевшее тело, и Ан Зыонг Выонга. Посреди небольшого пруда, символизирующего колодец, в который бросился Чонг Тхюи, находится статуя Ан Зыонг Выонга с волшебным арбалетом в руках.

Лит.: Краткая история Вьета. М., 1980; Полное собрание исторических записок Дайвьета. Т. 1. М., 2002; Деопик Д. В.Аулак, Намвьет и другие вьетские государства в III—II вв. до н. э. // Деопик Д. В. Вьетнам: история, традиции, современность. М., 2002; Taylor K. W. A History of Vietnamese. Cambridge, 2013.