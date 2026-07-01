КОЛЬМАР
КОЛЬМАР (Colmar) - город на востоке Франции, в регионе Эльзас, административный центр департамента Верхний Рейн.
Население 64,5 тысяч человек (2008 год). Расположен на реке Луш. Железнодорожная станция. Узел автодорог. Аэропорт (используется деловой и спортивной авиацией).
Впервые упоминается как королевский домен в 823 году под названием Колумбарий (Columbarium). С 1226 года свободный имперский город Священной Римской империи. В XIV веке входил в Союз 10 городов, который объединял имперские города Эльзаса. Во время Голландской войны 1672-1678 годов оккупирован войсками французского короля Людовика XIV (1673 год). По Нимвегенским мирным договорам 1678-1679 годов отошёл к Франции, с 1790 года административный центр департамента Верхний Рейн. В XVIII-XIX веках центр текстильной промышленности, в Кольмаре построен вокзал (1842 год). По итогам франко-прусской войны 1870-1871 годов передан Германской империи. После Первой мировой войны в 1919 году возвращён Франции, в 1940 году оккупирован Германией. 2 февраля 1945 года освобождён войсками союзников по антигитлеровской коалиции. С 1945 года в составе Франции.
Среди построек старого города: Коифхус (1480 год) - таможня с деревянной галереей, образец гражданской архитектуры Возрождения; готическая церковь Святого Мартина (около 1234 - около 1365 годов); церковь Доминиканцев (XIII-XIV века, в интерьере - «Мадонна в беседке из роз» М. Шонгауэра); церковь Святого Матфея (конец XIII века); улица Де-Маршан с характерными ренессансными особняками «Цум Краген» (1588 год) и «Пфистер» (1537 год; с деревянной галереей, настенными росписями, полихромными барельефами на эркере); живописный жилой средневековый квартал Де-Таннёр и пёстрые фасады зданий «малой Венеции» (набережная Де-ла-Пуассонри). В городском музее Унтерлинден (основан в 1853 году), бывшем доминиканском монастыре, хранятся «Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда - шедевр немецкого Возрождения, а также ряд произведений средневекового и современного искусства (работы М. Шонгауэра, К. Изенманна, Х. Хольбейна Младшего и др.). Музей Ф.О. Бартольди, автора статуи Свободы в Нью-Йорке и уроженца Кольмара, посвящён французской академической скульптуре XIX века.
Ежегодно проводятся Кольмарский международный фестиваль, праздник эльзасских вин. Кольмар - центр района виноделия. Производство текстильных изделий, часов.
Иллюстрации:
Кольмар. Вид исторической части города. Архив БРЭ.