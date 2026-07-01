КОЛЬМАР

КОЛЬМАР (Colmar) - го­род на вос­то­ке Фран­ции, в ре­гио­не Эль­зас, административный центр департамента Верх­ний Рейн.

Население 64,5 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на реке Луш. Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Аэ­ро­порт (ис­поль­зу­ет­ся де­ло­вой и спор­тив­ной авиа­ци­ей).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как ко­ро­лев­ский до­мен в 823 году под названием Ко­лум­ба­рий (Co­lumbarium). С 1226 года сво­бод­ный им­пер­ский го­род Свя­щен­ной Римской им­пе­рии . В XIV веке вхо­дил в Со­юз 10 го­ро­дов, ко­то­рый объ­е­ди­нял им­пер­ские го­ро­да Эль­за­са. Во вре­мя Гол­ланд­ской вой­ны 1672-1678 годов ок­ку­пи­ро­ван вой­ска­ми французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV (1673 год). По Ним­ве­ген­ским мир­ным до­го­во­рам 1678-1679 годов ото­шёл к Фран­ции, с 1790 года административный центр департамента Верх­ний Рейн. В XVIII-XIX веках центр тек­стиль­ной промышленности, в Кольмаре по­стро­ен вок­зал (1842 год). По ито­гам фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов пе­ре­дан Германской им­пе­рии. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны в 1919 году воз­вра­щён Фран­ции, в 1940 году ок­ку­пи­ро­ван Гер­ма­ни­ей. 2 февраля 1945 года ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. С 1945 года в со­ста­ве Фран­ции.

Сре­ди по­стро­ек ста­ро­го го­ро­да: Ко­иф­хус (1480 год) - та­мож­ня с де­ревянной га­ле­ре­ей, об­ра­зец гражданской ар­хи­тек­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния; го­тическая церковь Святого Мар­ти­на (около 1234 - около 1365 годов); церковь До­ми­ни­кан­цев (XIII-XIV века, в ин­терь­е­ре - «Ма­дон­на в бе­сед­ке из роз» М. Шон­га­уэ­ра); церковь Святого Мат­фея (конец XIII века); улица Де-Мар­шан с ха­рак­тер­ны­ми ре­нес­санс­ны­ми осо­б­ня­ка­ми «Цум Кра­ген» (1588 год) и «Пфи­стер» (1537 год; с де­ревянной га­ле­ре­ей, на­стен­ны­ми рос­пи­ся­ми, по­ли­хром­ны­ми ба­рель­е­фа­ми на эр­ке­ре); жи­во­пис­ный жи­лой средневековый квар­тал Де-Тан­нёр и пё­ст­рые фа­са­ды зда­ний «ма­лой Ве­не­ции» (на­бе­реж­ная Де-ла-Пу­ас­сон­ри). В городском му­зее Ун­тер­лин­ден (ос­но­ван в 1853 году), бывшем до­ми­никан­ском мо­на­сты­ре, хра­нят­ся «Изен­гейм­ский ал­тарь» М. Грю­не­валь­да - ше­девр немецкого Воз­ро­ж­де­ния, а так­же ряд про­из­ве­де­ний средневекового и современного искусства (ра­бо­ты М. Шон­гау­эра, К. Изен­ман­на, Х. Холь­бей­на Млад­ше­го и др.). Му­зей Ф.О. Бар­толь­ди, ав­то­ра ста­туи Сво­бо­ды в Нью-Йор­ке и уро­жен­ца Кольмара, по­свя­щён французской ака­де­мической скульп­ту­ре XIX века.

Еже­год­но про­во­дят­ся Коль­мар­ский ме­ж­ду­народный фес­ти­валь, празд­ник эль­зас­ских вин. Кольмар - центр рай­она ви­но­де­лия. Про­изводство тек­стиль­ных из­де­лий, ча­сов.

Иллюстрации:

Коль­мар. Вид ис­то­ри­че­ской части го­ро­да. Архив БРЭ.

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