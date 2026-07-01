КОЛЛУФ

КОЛЛУФ (Κόλλουθος) - ран­не­ви­зан­тий­ский эпи­чес­кий по­эт.

Со­глас­но Су­де, Коллуф жил при императорской Ана­ста­сии I (491-518 годы). В един­ст­вен­ном со­хра­нив­шем­ся про­из­ве­де­нии Коллуфа - по­эме «По­хи­ще­ние Еле­ны» («‘Αρπαγή ‘Ελένης»), близ­кой по жан­ру эл­ли­ни­стическим эпил­ли­ям, в 385 гек­са­мет­рических сти­хах раз­ви­ва­ет­ся го­ме­ров­ский сю­жет о су­де Па­ри­са.

На мет­рическую тех­ни­ку Коллуфа ока­за­ла влия­ние ре­фор­ма гек­са­мет­ра, осу­ще­ст­в­лён­ная Нон­ном Па­но­по­ли­тан­ским . Ру­ко­пись по­эмы бы­ла об­на­ру­же­на Вис­са­рио­ном Ни­кей­ским в Ка­лаб­рии и в 1468 году пе­ре­дана в дар Ве­не­ции, где опуб­ли­ко­ва­на в 1521 году.

Сочинения:

Raub der Helena / Hrsg. O. Schönber­ger. Würzburg, 1993.