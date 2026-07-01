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КОЛЛУФ
КОЛЛУФ (Κόλλουθος) - ранневизантийский эпический поэт.
Согласно Суде, Коллуф жил при императорской Анастасии I (491-518 годы). В единственном сохранившемся произведении Коллуфа - поэме «Похищение Елены» («‘Αρπαγή ‘Ελένης»), близкой по жанру эллинистическим эпиллиям, в 385 гексаметрических стихах развивается гомеровский сюжет о суде Париса.
На метрическую технику Коллуфа оказала влияние реформа гексаметра, осуществлённая Нонном Панополитанским. Рукопись поэмы была обнаружена Виссарионом Никейским в Калабрии и в 1468 году передана в дар Венеции, где опубликована в 1521 году.
Сочинения:
Raub der Helena / Hrsg. O. Schönberger. Würzburg, 1993.
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