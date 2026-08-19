КОЛЛОНТАЙ ГУГО

КОЛЛОНТАЙ ГУГО - польский об­щественный и по­ли­тический дея­тель, свя­щен­ник, учё­ный, пуб­ли­цист.

Один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей польского Про­све­ще­ния. Из се­мьи мел­ко­го шлях­ти­ча. Окон­чил Кра­ков­скую ака­де­мию, где ему бы­ла при­свое­на сте­пень доктора фи­ло­со­фии (1768 год), за­тем учил­ся в Ве­не и Ри­ме, по­лу­чил учё­ные сте­пе­ни доктора пра­ва и тео­ло­гии (1770 год). В 1776-1786 годах ак­тив­ный дея­тель Эду­ка­ци­он­ной ко­мис­сии (польское ве­дом­ст­во про­све­ще­ния), в 1780 году про­вёл ре­фор­му Кра­ков­ской ака­де­мии (впо­след­ст­вии Кра­ков­ский уни­вер­си­тет), в 1783-1786 годах её рек­тор.

Воз­глав­лял груп­пу про­грес­сив­ных дея­те­лей (так называемая Кол­лон­та­ев­ская куз­ни­ца), вы­сту­пав­ших за ре­фор­ми­ро­ва­ние по­ли­тического строя Ре­чи По­спо­ли­той , раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты ре­форм (уве­ли­че­ние ар­мии до 100 тысяч человек, ос­во­бож­де­ние от Рос­сии, лик­ви­да­ция По­сто­ян­но­го со­ве­та, eiberum veto и сво­бод­ных вы­бо­ров ко­ро­лей). В 1788-1792 годах уча­ст­во­вал в ра­бо­те Че­ты­рёх­лет­не­го сей­ма и в раз­ра­бот­ке Кон­сти­ту­ции 3 мая 1791 года, главный ор­га­ни­за­тор Общества дру­зей пра­ви­тельственного за­ко­на. В 1791-1792 годах под­канц­лер ко­рон­ный. По­сле не­удач­ной по­пыт­ки при­сое­ди­нить­ся к Тар­го­виц­кой кон­фе­де­ра­ции эмиг­ри­ро­вал в Сак­со­нию.

Вер­нул­ся в Поль­шу в на­ча­ле Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года , один из ак­тив­ных спо­д­виж­ни­ков Т. Кос­тюш­ко, ли­дер ра­ди­каль­но­го те­че­ния польских яко­бин­цев. Воз­глав­лял фи­нан­со­вый от­дел Выс­ше­го национального со­ве­та, со­ав­тор Ма­ни­фе­ста 24 мар­та, По­ла­нец­ко­го уни­вер­са­ла и других ак­тов. В 1794-1802 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в австрийской кре­по­сти Оло­мо­уц. С 1802 года про­жи­вал на Во­лы­ни, ор­га­ни­зо­вал ли­цей в городе Кре­ме­нец. В 1807 году ин­тер­ни­ро­ван российским пра­ви­тель­ст­вом, до 1808 года на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве . По воз­вра­ще­нии в Вар­шав­ское княжество не до­пус­кал­ся к по­ли­тической дея­тель­но­сти. В 1809-1810 годах про­вёл вто­рую ре­фор­му Кра­ков­ской ака­де­мии.

Сочинения:

Wybór pism politycznych. Wrocław, 1952;

Wybór pism naukowych. Warsz., 1953.