КОЛЛО МАРИ АНН
КОЛЛО МАРИ АНН - французский скульптор, академик Петербургской академии художеств (1767 год).
Ученица (с 1763/1764 годов) и помощница Э.М. Фальконе. Получила раннее признание как талантливая портретистка, создавшая ряд образов в стиле классицизма (русского посла во Франции князя Д.А. Голицына, 1766 год; Д. Дидро, 1766 год; вариант - мрамор, 1772 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург, и др.). В 1766 году сопровождала Фальконе, прибывшего в Россию по приглашению императрицы Екатерины II для работы над памятником Петру I.
За время пребывания в Санкт-Петербурге исполнила многочисленные мраморные портреты- бюсты по заказам Екатерины II (Екатерины II в диадеме, Генриха IV, герцога Сюлли, все около 1769 года; Вольтера, около 1770 года, Э.М. Фальконе, около 1773 года, все - Эрмитаж; великого князя Павла Петровича и его жены, великой княгини Натальи Алексеевны, оба 1775 года, ГРМ) и по частным заказам (Луизы Каткарт, дочери английского посла в России; гипс, 1768 год, Лувр, Париж; мрамор, 1772 год, ГРМ; ранее считался автопортретом Колло; и др.). Исполняла также барельефы-портреты (медальоны), в том числе Петра I и Елизаветы Петровны для Большого зала Китайского дворца в Ораниенбауме (мрамор, 1769 год). В лучших портретах мастерство исполнения сочетается с точностью передачи особенностей модели, психологизмом, живостью характеристик.
Основное произведение Колло петербургского периода - модель головы Петра I (гипс, около 1773 года, ГРМ), исполненная по гипсовой посмертной маске, снятой К.Б. Растрелли, и его скульптурному портрету (1723 год). Портретный образ Петра I, полный спокойного достоинства и державного величия и соответствовавший общему замыслу Э.М. Фальконе, был включён скульптором (после незначительных усовершенствований) в его знаменитый «Медный всадник» на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
В 1777 году Колло вышла замуж за сына Э.М. Фальконе, живописца и графика Пьера Этьенна Фальконе (1741-1791 годы), и в 1778 году вернулась в Париж; в Нидерландах создала мраморные бюсты статхаудера Вильгельма V и его супруги (около 1782 года, Маурицхёйс, Гаага). Впоследствии оставила занятия скульптурой, переселившись в имение в Лотарингии.