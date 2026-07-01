КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА
КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА - структурная часть коллизионной нормы, содержащая указание на право, подлежащее применению к частноправовым отношениям, осложнённым иностранным элементом.
Привязка односторонней коллизионной нормы содержит прямое предписание о применении права своего государства. Привязка двусторонней нормы указывает на применимое право с помощью формулы прикрепления - общего правила, основанного на абстрактных признаках (коллизионных принципах), позволяющих в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела определить, право какой страны компетентно регулировать частноправовые отношения. Так, если наследственные отношения определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства (статья 1224 ГК РФ), то в зависимости от фактических обстоятельств - место жительства наследодателя в момент смерти в России или за рубежом - будет применяться российское или иностранное право конкретного государства.
Среди формул прикрепления наиболее известны следующие. Личный закон физического лица (lex personalis) применяется при регулировании правоотношений с участием граждан государства, иностранцев, лиц без гражданства. В зависимости от формы связи лица с государством имеет две разновидности: закон гражданства (lex patriae, lex nationalis), означающий применение права государства, гражданином которого является это лицо, и закон места жительства (lex domicilii), требующий применения права государства, на территории которого лицо проживает (в России применяются обе формы). Личный закон юридического лица (lex societatis) означает применение права государства по одному из 3 критериев либо по их совокупности: места учреждения (регистрации), места нахождения административного центра, места основной хозяйственной деятельности (в России в гражданско-правовой сфере применяется право страны, где учреждено юридическое лицо). Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) устанавливает, что решающим для определения правового положения как недвижимого, так и движимого имущества является право страны, на территории которой находится вещь, являющаяся объектом частноправовых отношений.
Закон места совершения акта (lex loci actus) имеет различия в зависимости от вида акта: закон места совершения договора (lex loci contractus) означает применение права страны, где совершён этот договор; закон места совершения брака (lex loci celebrationis) требует применения права страны, где заключён брак; закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) предписывает применение права страны, где причинён вред, и др. Автономия воли (lex voluntatis) допускает применение права, которое выберут стороны - участники частноправового отношения. Закон страны продавца (lex loci venditoris) означает применение права страны, с которой связаны (по критерию места жительства или основные места деятельности) продавец в договоре купли-продажи или сторона другого договора, чьё исполнение по договору является решающим, определяющим его специфику (например, арендодатель в договоре аренды, перевозчик в договоре перевозки и пр.).
Смотри также Международное частное право.