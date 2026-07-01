КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА

КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА - струк­тур­ная часть кол­ли­зи­он­ной нор­мы , со­дер­жа­щая ука­за­ние на пра­во, под­ле­жа­щее при­ме­не­нию к ча­ст­но­пра­во­вым от­но­ше­ни­ям, ос­лож­нён­ным ино­стран­ным эле­мен­том.

При­вяз­ка од­но­сто­рон­ней кол­ли­зи­он­ной нор­мы со­дер­жит пря­мое пред­пи­са­ние о при­ме­не­нии пра­ва сво­его го­су­дар­ст­ва. При­вяз­ка дву­сто­рон­ней нор­мы ука­зы­ва­ет на при­ме­ни­мое пра­во с по­мо­щью фор­му­лы при­кре­п­ле­ния - об­ще­го пра­ви­ла, ос­но­ван­но­го на аб­ст­ракт­ных при­зна­ках (кол­ли­зи­он­ных прин­ци­пах), по­зво­ляю­щих в за­ви­си­мо­сти от фак­тических об­стоя­тельств кон­крет­но­го де­ла оп­ре­де­лить, пра­во ка­кой стра­ны ком­пе­тент­но ре­гу­ли­ро­вать ча­ст­но­пра­во­вые от­но­ше­ния. Так, ес­ли на­след­ст­вен­ные от­но­ше­ния оп­ре­де­ля­ют­ся по пра­ву стра­ны, где на­сле­до­да­тель имел по­след­нее ме­сто жи­тель­ст­ва (статья 1224 ГК РФ), то в за­ви­си­мо­сти от фак­тических об­стоя­тельств - ме­сто жи­тель­ст­ва на­сле­до­да­те­ля в мо­мент смер­ти в Рос­сии или за ру­бе­жом - бу­дет при­ме­нять­ся российское или иностранное пра­во кон­крет­но­го го­су­дар­ст­ва.

Сре­ди фор­мул при­кре­п­ле­ния наи­бо­лее из­вест­ны сле­дую­щие. Лич­ный за­кон фи­зи­че­ско­го ли­ца (lex personalis) при­ме­ня­ет­ся при ре­гу­ли­ро­ва­нии пра­во­от­но­ше­ний с уча­сти­ем гра­ж­дан го­су­дар­ст­ва, ино­стран­цев, лиц без гра­ж­дан­ст­ва. В за­ви­си­мо­сти от фор­мы свя­зи ли­ца с го­су­дар­ст­вом име­ет две раз­но­вид­но­сти: за­кон гра­ж­дан­ст­ва (lex patriae, lex nationalis), оз­на­чаю­щий при­ме­не­ние пра­ва го­су­дар­ст­ва, гра­ж­да­ни­ном ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся это ли­цо, и за­кон мес­та жи­тель­ст­ва (lex domicilii), тре­бую­щий при­ме­не­ния пра­ва го­су­дар­ст­ва, на тер­ри­то­рии ко­то­ро­го ли­цо про­жи­ва­ет (в Рос­сии при­ме­ня­ют­ся обе фор­мы). Лич­ный за­кон юри­ди­че­ско­го ли­ца (lex societatis) оз­на­ча­ет при­ме­не­ние пра­ва го­су­дар­ст­ва по од­но­му из 3 кри­те­ри­ев ли­бо по их со­во­куп­но­сти: мес­та уч­ре­ж­де­ния (ре­ги­ст­ра­ции), мес­та на­хо­ж­де­ния административного цен­тра, мес­та основной хозяйственной дея­тель­но­сти (в Рос­сии в гра­ж­дан­ско-пра­во­вой сфе­ре при­ме­ня­ет­ся пра­во стра­ны, где уч­ре­ж­де­но юри­дическое ли­цо). За­кон мес­та на­хо­ж­де­ния ве­щи (lex rei sitae) ус­та­нав­ли­ва­ет, что ре­шаю­щим для оп­ре­де­ле­ния пра­во­во­го по­ло­же­ния как не­дви­жи­мо­го, так и дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва яв­ля­ет­ся пра­во стра­ны, на тер­ри­то­рии ко­то­рой на­хо­дит­ся вещь, яв­ляю­щая­ся объ­ек­том ча­ст­но­пра­во­вых от­но­ше­ний.

За­кон мес­та со­вер­ше­ния ак­та (lex loci actus) име­ет раз­ли­чия в за­ви­си­мо­сти от ви­да ак­та: за­кон мес­та со­вер­ше­ния до­го­во­ра (lex loci contractus) оз­на­ча­ет при­ме­не­ние пра­ва стра­ны, где со­вер­шён этот до­го­вор; за­кон мес­та со­вер­ше­ния бра­ка (lex loci celebrationis) тре­бу­ет при­ме­не­ния пра­ва стра­ны, где за­клю­чён брак; за­кон мес­та при­чи­не­ния вре­да (lex loci delicti com­missi) пред­пи­сы­ва­ет при­ме­не­ние пра­ва стра­ны, где при­чи­нён вред, и др. Ав­то­но­мия во­ли (lex voluntatis) до­пус­ка­ет при­ме­не­ние пра­ва, ко­то­рое вы­бе­рут сто­ро­ны - уча­ст­ни­ки ча­ст­но­пра­во­во­го от­но­ше­ния. За­кон стра­ны про­дав­ца (lex loci venditoris) оз­на­ча­ет при­ме­не­ние пра­ва стра­ны, с ко­то­рой свя­за­ны (по кри­те­рию мес­та жи­тель­ст­ва или основные мес­та дея­тель­но­сти) про­да­вец в до­го­во­ре ку­п­ли-про­да­жи или сто­ро­на другого до­го­во­ра, чьё ис­пол­не­ние по до­го­во­ру яв­ля­ет­ся ре­шаю­щим, оп­ре­де­ляю­щим его спе­ци­фи­ку (например, арен­до­да­тель в до­го­во­ре арен­ды, пе­ре­воз­чик в до­го­во­ре пе­ре­воз­ки и пр.).

Смотри так­же Ме­ж­ду­на­род­ное ча­ст­ное пра­во .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)