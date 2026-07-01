КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА
КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА (от лат. collisio - столкновение) - норма, разрешающая коллизию (столкновение) между двумя или более правопорядками.
Входит в нормативный состав международного частного права. Определяет, право какого государства должно быть применено к конкретным частноправовым отношениям, осложнённым иностранным элементом.
Коллизионная норма состоит из двух частей: объёма и привязки. В объёме коллизионная норма указываются те частноправовые отношения, которые подлежат правовому регулированию, а в привязке - право, подлежащее применению. Например, в статье 1205 ГК РФ установлено: «Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое имущество, их осуществление и защита (объём) определяются по праву страны, где это имущество находится (привязка)».
По форме коллизионной привязки различают односторонние и двусторонние коллизионные нормы. Если предусматривается применение только отечественного права, то коллизионная норма односторонняя. Если коллизионная норма содержит правило, применение которого может привести к выбору в качестве компетентного права либо отечественного, либо иностранного (так называемая формула прикрепления), то это двусторонняя коллизионная норма.
По способу регулирования выделяют императивные (содержат категорич. предписание о выборе применимого права), диспозитивные (устанавливают общее правило о выборе права, но оставляют возможность заменить его другим правилом) и альтернативные (устанавливают несколько правил, из которых может быть применено одно) нормы. По сфере действия различаются коллизионные нормы национальные, созданные национальным законодательством разных государств и унифицированные, и международные, создаваемые в рамках международных договоров. В России основные комплексы коллизионных норм содержатся в Гражданском, Семейном кодексах РФ, Кодексе торгового мореплавания РФ.