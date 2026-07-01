КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА (от лат. col­li­sio - столк­но­ве­ние) - нор­ма, раз­ре­шаю­щая кол­ли­зию (столк­но­ве­ние) ме­жду дву­мя или бо­лее пра­во­по­ряд­ка­ми.

Вхо­дит в нор­ма­тив­ный со­став меж­ду­на­род­но­го ча­ст­но­го пра­ва. Оп­ре­де­ля­ет, пра­во ка­ко­го го­су­дар­ст­ва долж­но быть при­ме­не­но к кон­крет­ным ча­ст­нопра­во­вым от­но­ше­ни­ям, ос­лож­нён­ным ино­стран­ным эле­мен­том.

Коллизионная норма со­сто­ит из двух ча­стей: объ­ё­ма и при­вяз­ки. В объ­ё­ме коллизионная норма ука­зы­ва­ют­ся те ча­ст­нопра­во­вые от­но­ше­ния, ко­то­рые под­ле­жат пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию , а в при­вяз­ке - пра­во, под­ле­жа­щее при­ме­не­нию. Например, в статье 1205 ГК РФ ус­та­нов­ле­но: «Со­дер­жа­ние пра­ва соб­ст­вен­но­сти и иных вещ­ных прав на не­дви­жимое и дви­жи­мое иму­ще­ст­во, их осу­ще­ст­в­ле­ние и за­щи­та (объ­ём) оп­ре­де­ля­ют­ся по пра­ву стра­ны, где это иму­ще­ст­во на­хо­дит­ся (при­вяз­ка)».

По фор­ме кол­ли­зи­он­ной при­вяз­ки раз­ли­ча­ют од­но­сто­рон­ние и дву­сто­рон­ние коллизионные нормы. Ес­ли пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся при­ме­не­ние толь­ко отечественного пра­ва, то коллизионная норма од­но­сто­рон­няя. Ес­ли коллизионная норма со­дер­жит пра­ви­ло, при­ме­не­ние ко­то­ро­го мо­жет при­вес­ти к вы­бо­ру в ка­че­ст­ве ком­пе­тент­но­го пра­ва ли­бо оте­че­ст­вен­но­го, ли­бо ино­стран­но­го (так называемая фор­му­ла при­кре­п­ле­ния), то это дву­сто­рон­няя коллизионная норма.

По спо­со­бу ре­гу­ли­ро­ва­ния вы­де­ля­ют им­пе­ра­тив­ные (со­дер­жат ка­те­го­рич. пред­пи­са­ние о вы­бо­ре при­ме­ни­мо­го пра­ва), дис­по­зи­тив­ные (ус­та­нав­ли­ва­ют об­щее пра­ви­ло о вы­бо­ре пра­ва, но ос­тав­ля­ют воз­мож­ность за­ме­нить его другим пра­ви­лом) и аль­тер­на­тив­ные (ус­та­нав­ли­ва­ют несколько пра­вил, из ко­то­рых мо­жет быть при­ме­не­но од­но) нор­мы. По сфе­ре дей­ст­вия раз­ли­ча­ют­ся коллизионные нормы на­цио­наль­ные, соз­дан­ные национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом раз­ных го­су­дарств и уни­фи­ци­ро­ван­ные, и ме­ж­ду­на­род­ные, соз­да­вае­мые в рам­ках ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. В Рос­сии основные ком­плек­сы коллизионных норм со­дер­жат­ся в Гра­ж­дан­ском , Се­мей­ном ко­дек­сах РФ, Ко­дек­се тор­го­во­го мо­ре­пла­ва­ния РФ.

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