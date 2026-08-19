КОЛЛИНЗ СЭМЮЭЛ
КОЛЛИНЗ СЭМЮЭЛ (Collins Samuel, Коллинс Самуэль, Коллинс Самуил; Collins Samuel) - лейб-медик царя Алексея Михайловича (1659-1666 годы), мемуарист.
По происхождению англичанин. Обучался в Кембридже и Оксфорде, доктор медицины. В 1659 году приглашён на русскую службу англичанином Дж. Хебдоном, имевшим полномочия русского «комиссариуса и резидента» в европейских странах, прежде всего в Англии. 28 июня (8 июля) 1666 года Коллинз по собственной просьбе получил увольнение от царской службы и с подарками и похвальным аттестатом отбыл в Англию, где начал работу над своей книгой, основанной, вероятно, на записках, которые он вёл в Русском государстве. В 1667 году издал своё сочинение в Лондоне, в последней трети XVII веке оно неоднократно переиздавалось в Англии и Франции, а в 1846 году было полностью издано в России в переводе П.В. Киреевского.
Книга Коллинза содержит ценную и оригинальную информацию о царском дворе, характере и привычках царя Алексея Михайловича, его взаимоотношениях с вельможами, дворцовом обиходе; особый интерес представляют характеристики, данные Б.И. Морозову, И.Д. Милославскому, А.Л. Ордину-Нащокину. Коллинз передаёт ходившие среди русских предания о царе Иване IV Васильевиче Грозном, отражавшие процессы мифологизации той эпохи в массовом сознании и распространение на личность первого русского царя литературных сюжетов, относившихся к валашскому господарю Владу Цепешу (Дракуле) и другим «государям-злодеям». Коллинз даёт также характеристику русского быта, обычаев и обрядов; санитарных условий обыденной жизни, распространения болезней. Особые очерки Коллинз посвятил Сибири, Кавказу, Астрахани, Крыму, подробно описал их флору и фауну, быт и обычаи местных народов.
В историографии Коллинза часто путают с его полными тёзками - лейб-медиком короля Англии и Шотландии Карла II Стюарта, автором труда «А system of anatomy…» Сэмюэлем Коллинзом вторым (1618-1710 годы) и английским врачом Сэмюэлем Коллинзом третьим (1617-1685 годы).
Сочинения:
Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, живущему в Лондоне. Сочинение Самуэля Коллинса, который девять лет провел при дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича / Пер. П. В. Киреевского. М., 1846;
Нынешнее состояние России // Утверждение династии. М., 1997.