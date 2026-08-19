КОЛЛИНЗ СЭМЮЭЛ

КОЛЛИНЗ СЭМЮЭЛ (Collins Samuel, Кол­линс Са­му­эль, Кол­линс Са­му­ил; Collins Samuel) - лейб-ме­дик ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1659-1666 годы), ме­муа­рист.

По про­ис­хо­ж­де­нию анг­ли­ча­нин. Обу­чал­ся в Кем­брид­же и Окс­фор­де, доктор ме­ди­ци­ны. В 1659 году при­гла­шён на русскую служ­бу анг­ли­ча­ни­ном Дж. Хеб­до­ном, имев­шим пол­но­мо­чия русского «ко­мис­са­риу­са и ре­зиден­та» в ев­ропейских стра­нах, пре­ж­де все­го в Анг­лии. 28 июня (8 июля) 1666 года Коллинз по собственной прось­бе по­лу­чил уволь­не­ние от цар­ской служ­бы и с по­дар­ка­ми и по­хваль­ным ат­те­ста­том от­был в Анг­лию, где на­чал ра­бо­ту над сво­ей кни­гой, ос­но­ван­ной, ве­ро­ят­но, на за­пис­ках, ко­то­рые он вёл в Русском государстве. В 1667 году из­дал своё со­чи­не­ние в Лон­до­не, в по­след­ней тре­ти XVII веке оно не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лось в Анг­лии и Фран­ции, а в 1846 году бы­ло пол­но­стью из­да­но в Рос­сии в пе­ре­во­де П.В. Ки­ре­ев­ско­го .

Кни­га Коллинза со­дер­жит цен­ную и ори­ги­наль­ную ин­фор­ма­цию о цар­ском дво­ре, ха­рак­те­ре и при­выч­ках ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча, его взаи­мо­от­но­ше­ни­ях с вель­мо­жа­ми, двор­цо­вом оби­хо­де; осо­бый ин­те­рес пред­став­ля­ют ха­рак­те­ри­сти­ки, дан­ные Б.И. Мо­ро­зо­ву, И.Д. Ми­ло­слав­ско­му , А.Л. Ор­ди­ну-На­що­ки­ну. Коллинз пе­ре­да­ёт хо­див­шие сре­ди рус­ских пре­да­ния о ца­ре Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном, от­ра­жав­шие про­цес­сы ми­фо­ло­ги­за­ции той эпо­хи в мас­со­вом соз­на­нии и рас­про­стра­не­ние на лич­ность пер­во­го русского ца­ря литературных сю­же­тов, от­но­сив­ших­ся к ва­лаш­ско­му гос­по­да­рю Вла­ду Це­пе­шу (Дра­ку­ле) и другим «го­су­да­рям-зло­де­ям». Коллинз да­ёт так­же ха­рак­те­ри­сти­ку русского бы­та, обы­ча­ев и об­ря­дов; са­ни­тар­ных ус­ло­вий обы­ден­ной жиз­ни, рас­про­стра­не­ния бо­лез­ней. Осо­бые очер­ки Коллинз по­свя­тил Си­би­ри, Кав­ка­зу, Ас­т­ра­ха­ни, Кры­му, под­роб­но опи­сал их фло­ру и фау­ну, быт и обы­чаи ме­стных на­ро­дов.

В ис­то­рио­гра­фии Коллинза час­то пу­та­ют с его пол­ны­ми тёз­ка­ми - лейб-ме­ди­ком ко­ро­ля Анг­лии и Шот­лан­дии Кар­ла II Стю­ар­та, ав­то­ром тру­да «А system of ana­tomy…» Сэ­мю­элем Кол­лин­зом вто­рым (1618-1710 годы) и английским вра­чом Сэ­мю­элем Кол­лин­зом треть­им (1617-1685 годы).

Сочинения:

Ны­неш­нее со­стоя­ние Рос­сии, из­ло­жен­ное в пись­ме к дру­гу, жи­ву­ще­му в Лон­до­не. Со­чи­не­ние Са­му­эля Кол­лин­са, ко­то­рый де­вять лет про­вел при дво­ре мо­с­ков­ском и был вра­чом ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча / Пер. П. В. Ки­ре­ев­ско­го. М., 1846;

Ны­неш­нее со­стоя­ние Рос­сии // Ут­вер­жде­ние ди­на­стии. М., 1997.