КОЛЛИНГВУД РОБИН ДЖОРДЖ
КОЛЛИНГВУД РОБИН ДЖОРДЖ - британский историк, философ, археолог.
Окончил Оксфордский университет (1912 год), затем преподавал философию и участвовал в археологических раскопках. Крупнейший специалист по древней истории Британии. Итогом археологических исследований Коллингвуда стали исторические труды «Римская Британия» («Roman Britain», 1923 год) и «Археология римской Британии» («The archaeology of Roman Britain», 1930 год, совместно с Дж. Ричмондом).
Переосмысляя исходные принципы неогегельянства («мировой дух - просто мифология»), Коллингвуд рассматривает создаваемую мышлением восходящую иерархию «форм опыта» (искусство - религия - наука - история - философия), основанную соответственно на воображении, символизации и абстракции («Зеркало духа, или Карта знания» - «Speculum mentis or the Map of knowledge», 1924 год). Дилемма между необходимой для философии предпосылкой абсолютного знания и исторической изменчивостью всякого знания обсуждалась в ряде последующих его сочинений. Философское знание предстаёт у Коллингвуда как непрекращающийся процесс вопросов и ответов, когда хороший ответ позволяет задавать новые вопросы и получать новые ответы. Принципы метафизики – неявные «абсолютные» предпосылки («презумпции») научные мышления (например, представления о причинности, законах природы и т.п.), к которым неприменимы понятия истинного и ложного и которые осознаются лишь в процессе исторического анализа их изменения и появления новых «абсолютных» предпосылок («Опыт метафизики» - «An essasy on metaphysics», 1940 год).
В «Принципах искусства» («The principles of art», 1938 год, русский перевод 1999 года) Коллингвуд вслед за Б. Кроче усматривает сущность искусства в выражении: в качестве деятельности воображения искусство объективирует в той или иной форме неосознанные переживания, доводя их тем самым до сознания: художник требуется людям, потому что «общество никогда не знает всей своей души».
Изданная посмертно «Идея истории» («The idea of history», 1946 год, русский перевод 1980 года) содержит обширную историографию философского осмысления истории и методологическую концепцию самого Коллингвуда, исходящую из того, что «история в собственном смысле слова является историей мысли», ибо любое событие «на самом деле является действием и выражает определённую мысль (намерение, цель) субъекта, его производящего; дело историка поэтому - познать эту мысль» («Идея истории. Автобиография». М., 1980. С. 396).
Написанный во время Второй мировой войны «Новый Левиафан» («The new Leviathan», 1942 год) представляет собой своеобразную актуализацию традиционных идей британского либерализма, прежде всего Т. Гоббса и Дж. Локка, в противостоянии иррационалистической идеологии фашизма: варварству как осознанному использованию грубой силы Коллингвуд противопоставляет цивилизацию с характерной для неё разумной регуляцией политических разногласий.
Сочинения:
An essay on philosophical method. Oxf., 1933;
An autobiography. L., 1944;
The idea of nature. Oxf., 1945;
Essays in political philosophy / Ed. D. Boucher. Oxf., 1989;
The principles of history. Oxf., 1999;
The philosophy of enchantment / Ed. by D. Boucher a. o. Oxf., 2005.