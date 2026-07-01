КОЛЛИНГВУД РОБИН ДЖОРДЖ

КОЛЛИНГВУД РОБИН ДЖОРДЖ - британский ис­то­рик, фи­ло­соф, ар­хео­лог.

Окон­чил Окс­форд­ский университет (1912 год), за­тем пре­по­да­вал фи­ло­со­фию и уча­ст­во­вал в ар­хео­ло­гических рас­коп­ках. Круп­ней­ший спе­циа­лист по древ­ней ис­то­рии Бри­та­нии. Ито­гом ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний Коллингвуда ста­ли ис­то­рические тру­ды «Рим­ская Бри­та­ния» («Roman Bri­tain», 1923 год) и «Ар­хео­ло­гия рим­ской Бри­та­нии» («The archaeology of Roman Britain», 1930 год, совместно с Дж. Рич­мон­дом).

Пе­ре­ос­мыс­ляя ис­ход­ные прин­ци­пы нео­ге­гель­ян­ст­ва («ми­ро­вой дух - про­сто ми­фо­ло­гия»), Коллингвуд рас­смат­ри­ва­ет соз­да­вае­мую мыш­ле­ни­ем вос­хо­дя­щую иерар­хию «форм опы­та» (ис­кус­ст­во - ре­ли­гия - нау­ка - ис­то­рия - фи­ло­со­фия), ос­но­ван­ную со­от­вет­ст­вен­но на во­об­ра­же­нии, сим­во­ли­за­ции и аб­ст­рак­ции («Зер­ка­ло ду­ха, или Кар­та зна­ния» - «Spe­culum mentis or the Map of knowledge», 1924 год). Ди­лем­ма ме­ж­ду не­об­хо­ди­мой для фи­ло­со­фии пред­по­сыл­кой аб­со­лют­но­го зна­ния и ис­то­рической из­мен­чи­во­стью вся­ко­го зна­ния об­су­ж­да­лась в ря­де по­сле­дую­щих его со­чи­не­ний. Фи­лософское зна­ние пред­ста­ёт у Коллингвуда как не­пре­кра­щаю­щий­ся про­цесс во­про­сов и от­ве­тов, ко­гда хо­ро­ший от­вет по­зво­ля­ет за­да­вать но­вые во­про­сы и по­лу­чать но­вые от­ве­ты. Прин­ци­пы ме­та­фи­зи­ки – не­яв­ные «аб­со­лют­ные» пред­по­сыл­ки («пре­зумп­ции») на­учные мыш­ле­ния (например, пред­став­ле­ния о при­чин­но­сти, за­ко­нах при­ро­ды и т.п.), к ко­то­рым не­при­ме­ни­мы по­ня­тия ис­тин­но­го и лож­но­го и ко­то­рые осоз­на­ют­ся лишь в про­цес­се ис­то­рического ана­ли­за их из­ме­не­ния и по­яв­ле­ния но­вых «аб­со­лют­ных» пред­по­сы­лок («Опыт ме­та­фи­зи­ки» - «An essasy on metaphysics», 1940 год).

В «Прин­ци­пах ис­кус­ст­ва» («The prin­ciples of art», 1938 год, русский перевод 1999 года) Коллингвуд вслед за Б. Кро­че ус­мат­ри­ва­ет сущ­ность искусства в вы­ра­же­нии: в ка­че­ст­ве дея­тель­но­сти во­об­ра­же­ния искусство объ­ек­ти­ви­ру­ет в той или иной фор­ме не­осоз­нан­ные пе­ре­жи­ва­ния, до­во­дя их тем са­мым до соз­на­ния: ху­дож­ник тре­бу­ет­ся лю­дям, по­то­му что «об­ще­ст­во ни­ко­гда не зна­ет всей сво­ей ду­ши».

Из­дан­ная по­смерт­но «Идея ис­то­рии» («The idea of history», 1946 год, русский перевод 1980 года) со­дер­жит об­шир­ную ис­то­рио­гра­фию фи­лософского ос­мыс­ле­ния ис­то­рии и ме­то­до­ло­гическую кон­цеп­цию са­мо­го Коллингвуда, ис­хо­дя­щую из то­го, что «ис­то­рия в соб­ст­вен­ном смыс­ле сло­ва яв­ля­ет­ся ис­то­ри­ей мыс­ли», ибо лю­бое со­бы­тие «на са­мом де­ле яв­ля­ет­ся дей­ст­ви­ем и вы­ра­жа­ет оп­ре­де­лён­ную мысль (на­ме­ре­ние, цель) субъ­ек­та, его про­из­во­дя­ще­го; де­ло ис­то­ри­ка по­это­му - по­знать эту мысль» («Идея ис­то­рии. Ав­то­био­гра­фия». М., 1980. С. 396).

На­пи­сан­ный во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны «Но­вый Ле­виа­фан» («The new Le­viathan», 1942 год) пред­став­ля­ет со­бой свое­об­раз­ную ак­туа­ли­за­цию тра­диционных идей британского ли­бе­ра­лиз­ма, пре­ж­де все­го Т. Гобб­са и Дж. Лок­ка, в про­ти­во­стоя­нии ир­ра­цио­на­ли­стической идео­ло­гии фа­шиз­ма: вар­вар­ст­ву как осоз­нан­но­му ис­поль­зо­ва­нию гру­бой си­лы Коллингвуд про­ти­во­пос­тав­ля­ет ци­ви­ли­за­цию с ха­рак­тер­ной для неё ра­зум­ной ре­гу­ля­ци­ей по­ли­тических раз­но­гла­сий.

Сочинения:

An essay on philosophical method. Oxf., 1933;

An autobiography. L., 1944;

The idea of nature. Oxf., 1945;

Essays in political philoso­phy / Ed. D. Boucher. Oxf., 1989;

The principles of history. Oxf., 1999;

The philosophy of enchantment / Ed. by D. Boucher a. o. Oxf., 2005.