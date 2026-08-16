КОЛЛИ НИКОЛАЙ ДЖЕМСОВИЧ
КОЛЛИ НИКОЛАЙ ДЖЕМСОВИЧ (Яковлевич) - российский архитектор.
В 1912-1922 годах учился в МУЖВЗ - Вхутемасе (с 1918 год) в Москве. В 1913-1915 годах работал под руководством А.В. Щусева над проектом Казанского вокзала в Москве. Автор монумента «Красный клин» (1918 год, не сохранился) для украшения площади Революции в Москве к 1-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Участвовал в работе над комплексом Всероссийской сельскохозяйственной выставки (1923 год) под руководством И.В. Жолтовского, в составе группы архитекторов во главе с В.А. Весниным проектировал плотину Днепрогэс и соцгородок в Запорожье (1927-1932 годы).
В 1928-1932 годах совместно с Ле Корбюзье работал в Париже и в Москве над проектом московского здания Центросоюза (строительство закончено в 1936 году). С 1933 года возглавил архитектурно-проектную мастерскую № 6 Моссовета, где проектировал Центральный стадион СССР в Измайлове (1933 год, не реализован), станции московского метрополитена «Кировская», «Парк культуры» (северный павильон), «Смоленская» (все 1934-1935 годов).
Колли принимал участие в архитектурных конкурсах на проекты комбината газ. «Известия», 2-го дома СНК в Зарядье (оба 1940 года) и др. Во время и после Великой Отечественной войны Колли разрабатывал планы реконструкции городов Калинин (1943-1945 годы; ныне Тверь), Минск (1945 год), Рига (1946 год). Выполнил проекты станции метро «Павелецкая-кольцевая» (1945-1949 годы), жилых домов в Москве (1950-е годы). В 1935-1951 годы возглавлял московское отделение СА. Преподавал в МВТУ (1924-1941 годы) и МАРХИ (1931-1941 годы).
Иллюстрации:
Н.Д. Колли. Северный павильон станции метрополитена «Парк культуры»в Москве. 1934–1935. Фото В. А. Косарева.