КОЛЛИ НИКОЛАЙ ДЖЕМСОВИЧ

КОЛЛИ НИКОЛАЙ ДЖЕМСОВИЧ (Яковлевич) - российский ар­хи­тек­тор.

В 1912-1922 годах учил­ся в МУЖВЗ - Вху­те­ма­се (с 1918 год) в Мо­ск­ве. В 1913-1915 годах ра­бо­тал под руководством А.В. Щу­се­ва над про­ек­том Ка­зан­ско­го во­кза­ла в Мо­ск­ве. Ав­тор мо­ну­мен­та «Крас­ный клин» (1918 год, не сохранился) для ук­ра­ше­ния площади Ре­во­лю­ции в Мо­ск­ве к 1-й го­дов­щине Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года . Уча­ст­во­вал в ра­бо­те над ком­плек­сом Все­российской сельскохозяйственной вы­став­ки (1923 год) под руководством И.В. Жол­тов­ско­го , в со­ста­ве груп­пы ар­хи­тек­то­ров во гла­ве с В.А. Вес­ни­ным про­ек­ти­ро­вал пло­ти­ну Днеп­ро­гэс и соц­го­ро­док в За­по­ро­жье (1927-1932 годы).

В 1928-1932 годах совместно с Ле Кор­бю­зье ра­бо­тал в Па­ри­же и в Мо­ск­ве над про­ек­том московского зда­ния Цен­тро­сою­за (строи­тель­ст­во за­кон­че­но в 1936 году). С 1933 года воз­гла­вил ар­хитектурно-про­ект­ную мас­тер­скую № 6 Мос­со­ве­та, где про­ек­ти­ро­вал Центральный ста­ди­он СССР в Из­май­ло­ве (1933 год, не реа­ли­зо­ван), стан­ции московского мет­ро­по­ли­те­на «Ки­ров­ская», «Парк куль­ту­ры» (северный па­виль­он), «Смо­лен­ская» (все 1934-1935 годов).

Колли при­ни­мал уча­стие в ар­хитектурных кон­кур­сах на про­ек­ты ком­би­на­та газ. «Из­вес­тия», 2-го до­ма СНК в За­ря­дье (оба 1940 года) и др. Во вре­мя и по­сле Великой Отечественной вой­ны Колли раз­ра­ба­ты­вал пла­ны ре­кон­ст­рук­ции го­ро­дов Ка­ли­нин (1943-1945 годы; ны­не Тверь), Минск (1945 год), Ри­га (1946 год). Вы­пол­нил про­ек­ты стан­ции мет­ро «Па­ве­лец­кая-коль­це­вая» (1945-1949 годы), жи­лых до­мов в Мо­ск­ве (1950-е годы). В 1935-1951 годы воз­глав­лял московское от­де­ле­ние СА. Пре­по­да­вал в МВТУ (1924-1941 годы) и МАРХИ (1931-1941 годы).

Иллюстрации:

Н.Д. Кол­ли. Се­вер­ный па­виль­он стан­ции мет­ро­по­ли­те­на «Парк куль­ту­ры»в Мо­ск­ве. 1934–1935. Фото В. А. Косарева.