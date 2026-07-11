КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС

КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС (Collège de France) - од­но из ста­рей­ших учеб­ных и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских уч­ре­ж­де­ний Фран­ции.

Ос­но­ва­но в 1530 году в Па­ри­же ко­ро­лём Фран­ци­ском I по ини­циа­ти­ве французских гу­ма­ни­ста Г. Бю­де как Кол­леж ко­ро­лев­ских лек­то­ров (с XVII века Ко­ро­лев­ский кол­леж, в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века - На­цио­наль­ный кол­леж, при На­по­ле­о­не I - Им­пе­ра­тор­ский кол­леж, с 1870 года - Коллеж де Франс) - в про­ти­во­вес Сор­бон­не, быв­шей в то вре­мя цен­тром схо­ла­сти­ки. Вна­ча­ле об­уче­ние ве­ли два лек­то­ра гре­че­ско­го (П. Да­нес, Ж. Тус­сен) и три лек­то­ра древнееврейского язы­ка (А. Ги­да­се­ри­ус, Ф. Ва­табль, П. Па­ра­ди). За­тем бы­ли уч­ре­ж­де­ны ка­фед­ры ма­те­ма­ти­ки, латинского крас­но­ре­чия, греческой и латинской фи­ло­со­фии.

В чис­ле пер­вых слу­ша­те­лей Коллеж де Франс - И. Лой­о­ла, Ф. Раб­ле и Ж. Каль­вин. В XVII-XVIII веках ко­ро­лев­ские лек­то­ры име­ли свою кор­по­ра­цию, при­знан­ную го­су­дар­ст­вом. Коллеж де Франс на­счи­ты­вал около 20 ка­федр по литературе, пра­ву, ис­то­рии, ма­те­мати­ке, фи­зи­ке, ес­тественным нау­кам. Дек­ре­том от 24 мая 1911 года оп­ре­де­ле­на основная за­да­ча Коллеж де Франс - спо­соб­ст­во­вать про­грес­су нау­ки свои­ми тру­да­ми и ис­сле­до­ва­ния­ми. Зва­ние про­фес­со­ра Коллеж де Франс счи­та­ет­ся од­ним из выс­ших от­ли­чий в сис­те­ме французского выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния.

Со дня соз­да­ния Коллеж де Франс дей­ст­ву­ет как са­мо­управ­ляе­мая ор­га­ни­за­ция, главным ор­га­ном ко­то­рой яв­ля­ет­ся об­щее со­б­ра­ние про­фес­со­ров. Оно пред­став­ля­ет трёх кан­ди­да­тов, из ко­то­рых ми­нистр вы­би­ра­ет ад­ми­ни­ст­ра­то­ра и ви­це-пре­зи­ден­та со­б­ра­ния, ут­вер­ждае­мых пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки на три го­да. Эти ли­ца, вме­сте с сек­ре­та­рём, из­би­рае­мым об­щим со­б­ра­ни­ем, со­став­ля­ют прав­ле­ние, главные функ­ции ко­то­ро­го - пред­ва­рительная раз­ра­бот­ка те­ку­щих во­про­сов и управ­ле­ние хо­зяйственной дея­тель­но­стью. Про­фес­со­ра, не свя­зан­ные учеб­ны­ми пла­на­ми и про­грам­ма­ми, сво­бод­ны в вы­бо­ре пред­ме­тов сво­их кур­сов, ко­то­рые мо­гут по­се­щать все же­лаю­щие, без раз­ли­чия по­ла, воз­рас­та, на­цио­наль­но­сти и без со­блю­де­ния каких-либо фор­маль­но­стей.

Коллеж де Франс не про­во­дит эк­за­ме­нов для слу­ша­те­лей (как пра­ви­ло, лиц с выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем, же­лаю­щих по­вы­сить свой на­учный уро­вень), не вы­да­ёт ди­пло­мов и не при­су­ж­да­ет учё­ных зва­ний. На­хо­дит­ся в ве­де­нии Министерства национального об­ра­зо­ва­ния Фран­ции, фи­нан­си­ру­ет­ся го­су­дар­ст­вом; ряд ка­федр соз­дан на ча­ст­ные сред­ст­ва. В начале XX века в Коллеж де Франс функ­цио­ни­ро­ва­ли около 40 ка­федр, в том числе 10 ка­федр по ес­тественным нау­кам, 19 - по фи­ло­ло­гии и ар­хео­ло­гии (в том числе ка­фед­ра по ис­то­рии латинской литературы, соз­дан­ная в 1840 гоу для А. Миц­ке­ви­ча), 7 - по фи­ло­со­фии и об­щественным нау­кам. В 2008 году в струк­ту­ре Коллеж де Франс: 52 ка­фед­ры - ма­те­ма­ти­ки, фи­зи­ки, хи­мии, био­ло­гии, фи­ло­со­фии, изу­че­ния ве­ли­ких ци­ви­ли­за­ций, ис­то­рии, литературы, со­ци­аль­ных на­ук, эко­но­ми­ки, ар­хео­ло­гии, лин­гвис­ти­ки и др.; на­учный ар­хив, биб­лио­те­ка.

Коллеж де Франс из­да­ёт «Еже­год­ник» («An­nuaire»), в ко­то­ром по­ме­ща­ют­ся крат­кие ре­зю­ме ка­ж­до­го из ра­бо­таю­щих там про­фес­со­ров, ин­фор­ма­ция об учеб­ном про­цес­се и на­учных ис­сле­до­ва­ни­ях, про­во­ди­мых на всех ка­фед­рах, в на­учных цен­трах и ла­бо­ра­то­ри­ях, а так­же крат­кий очерк ис­то­рии кол­ле­жа и све­де­ния о ру­ко­во­ди­те­лях ка­федр с начала XIX века.

В раз­ное вре­мя про­фес­со­ра­ми и слу­ша­те­ля­ми Коллеж де Франс бы­ли: ма­те­ма­ти­ки Ж. Д’Аламбер, Ж. Ада­мар, О. Ко­ши, Ж. Ле­ре, Ж. Ро­бер­валь, Ш. Эр­мит и др.; фи­зи­ки А. Ам­пер, П. Лан­же­вен, Ф. Жо­лио-Кю­ри, В.К. Зво­ры­кин, Л.А. Ар­ци­мо­вич, П. Ж. де Жен, Ж.Б. Пер­рен и др.; ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель В.И. Вер­над­ский, ас­тро­ном Ж.Ж. Ла­ланд, хи­мик П.Э. М. Берт­ло, био­хи­мик А.Н. Бах; фи­зио­ло­ги К. Бер­нар, Ш. Бро­ун-Се­кар; фи­ло­со­фы А. Берг­сон, М. Блон­дель, П. Гас­сен­ди, П. де ла Ра­ме, М. Фу­ко; фи­лософ и пра­во­вед А. Франк; ис­то­ри­ки Ф. Бро­дель, Ж.Э. Ре­нан; егип­то­лог Ж.Ф. Шам­поль­он, эко­но­мист Ф. Пер­ру, эт­но­граф и со­цио­лог К.Ле­ви-Строс; зоо­ло­ги Э. Жоф­фруа Сент-Илер, Ж. Кю­вье; био­лог Ж. Мо­но, ге­не­тик Ф. Жа­коб; вра­чи Ж. Кор­ви­зар, Р. Ла­эн­нек; эт­но­лог М. Мосс, фи­ло­лог А. Ма­зон и др.

Иллюстрации:

Кол­леж де Франс. Па­риж. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)