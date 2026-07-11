КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС
КОЛЛЕЖ ДЕ ФРАНС (Collège de France) - одно из старейших учебных и научно-исследовательских учреждений Франции.
Основано в 1530 году в Париже королём Франциском I по инициативе французских гуманиста Г. Бюде как Коллеж королевских лекторов (с XVII века Королевский коллеж, в период Французской революции XVIII века - Национальный коллеж, при Наполеоне I - Императорский коллеж, с 1870 года - Коллеж де Франс) - в противовес Сорбонне, бывшей в то время центром схоластики. Вначале обучение вели два лектора греческого (П. Данес, Ж. Туссен) и три лектора древнееврейского языка (А. Гидасериус, Ф. Ватабль, П. Паради). Затем были учреждены кафедры математики, латинского красноречия, греческой и латинской философии.
В числе первых слушателей Коллеж де Франс - И. Лойола, Ф. Рабле и Ж. Кальвин. В XVII-XVIII веках королевские лекторы имели свою корпорацию, признанную государством. Коллеж де Франс насчитывал около 20 кафедр по литературе, праву, истории, математике, физике, естественным наукам. Декретом от 24 мая 1911 года определена основная задача Коллеж де Франс - способствовать прогрессу науки своими трудами и исследованиями. Звание профессора Коллеж де Франс считается одним из высших отличий в системе французского высшего образования.
Со дня создания Коллеж де Франс действует как самоуправляемая организация, главным органом которой является общее собрание профессоров. Оно представляет трёх кандидатов, из которых министр выбирает администратора и вице-президента собрания, утверждаемых президентом республики на три года. Эти лица, вместе с секретарём, избираемым общим собранием, составляют правление, главные функции которого - предварительная разработка текущих вопросов и управление хозяйственной деятельностью. Профессора, не связанные учебными планами и программами, свободны в выборе предметов своих курсов, которые могут посещать все желающие, без различия пола, возраста, национальности и без соблюдения каких-либо формальностей.
Коллеж де Франс не проводит экзаменов для слушателей (как правило, лиц с высшим образованием, желающих повысить свой научный уровень), не выдаёт дипломов и не присуждает учёных званий. Находится в ведении Министерства национального образования Франции, финансируется государством; ряд кафедр создан на частные средства. В начале XX века в Коллеж де Франс функционировали около 40 кафедр, в том числе 10 кафедр по естественным наукам, 19 - по филологии и археологии (в том числе кафедра по истории латинской литературы, созданная в 1840 гоу для А. Мицкевича), 7 - по философии и общественным наукам. В 2008 году в структуре Коллеж де Франс: 52 кафедры - математики, физики, химии, биологии, философии, изучения великих цивилизаций, истории, литературы, социальных наук, экономики, археологии, лингвистики и др.; научный архив, библиотека.
Коллеж де Франс издаёт «Ежегодник» («Annuaire»), в котором помещаются краткие резюме каждого из работающих там профессоров, информация об учебном процессе и научных исследованиях, проводимых на всех кафедрах, в научных центрах и лабораториях, а также краткий очерк истории коллежа и сведения о руководителях кафедр с начала XIX века.
В разное время профессорами и слушателями Коллеж де Франс были: математики Ж. Д’Аламбер, Ж. Адамар, О. Коши, Ж. Лере, Ж. Роберваль, Ш. Эрмит и др.; физики А. Ампер, П. Ланжевен, Ф. Жолио-Кюри, В.К. Зворыкин, Л.А. Арцимович, П. Ж. де Жен, Ж.Б. Перрен и др.; естествоиспытатель В.И. Вернадский, астроном Ж.Ж. Лаланд, химик П.Э. М. Бертло, биохимик А.Н. Бах; физиологи К. Бернар, Ш. Броун-Секар; философы А. Бергсон, М. Блондель, П. Гассенди, П. де ла Раме, М. Фуко; философ и правовед А. Франк; историки Ф. Бродель, Ж.Э. Ренан; египтолог Ж.Ф. Шампольон, экономист Ф. Перру, этнограф и социолог К.Леви-Строс; зоологи Э. Жоффруа Сент-Илер, Ж. Кювье; биолог Ж. Моно, генетик Ф. Жакоб; врачи Ж. Корвизар, Р. Лаэннек; этнолог М. Мосс, филолог А. Мазон и др.
Иллюстрации:
Коллеж де Франс. Париж. Архив БРЭ.