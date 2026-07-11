КОЛЛЕЖ
КОЛЛЕЖ (от франц. collège) - учебное заведение во Франции, Бельгии, французских кантонах Швейцарии и ряде стран Африки и Азии, ранее относившихся к французским колониям.
Во Франции первые коллежи возникли в средние века при университетах; давали среднее образование. В XV веке стали открываться коллежи, не связанные с университетами, большинство из них в XVI веке находились в ведении ордена иезуитов (смотри Коллегии). В период Французской революции XVIII века все коллежи были закрыты. В 1808 году наименование «коллеж» было присвоено средним школам, находившимся на бюджете местных властей либо принадлежавшим частным лицам (государственные средние школы назывались лицеями).
До конца 1950-х годов французский коллеж - полная средняя школа, аналогичная лицею по срокам обучения, структуре, содержанию образования и социальным функциям. Обучались в основном дети из состоятельных семей. В результате реформ системы образования 1960-1970-х годов коллеж стал неполной средней школой (4 года обучения на базе 5-летней начальной школы), обучение в которой обязательно для детей 11-15 лет. Выпускники коллежей поступают либо в старшие классы лицея, либо в специальные учебные заведения. В Бельгии коллежами называют женские средние школы. Коллежи в странах Африки и Азии являются, как правило, неполными средними школами.