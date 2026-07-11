КОЛЛЕЖ

КОЛЛЕЖ (от франц. collège) - учеб­ное за­ве­де­ние во Фран­ции, Бель­гии, французских кан­то­нах Швей­ца­рии и ря­де стран Аф­ри­ки и Азии, ра­нее от­но­сив­ших­ся к французским ко­ло­ни­ям.

Во Фран­ции пер­вые коллежи воз­ник­ли в сред­ние ве­ка при университетах; да­ва­ли сред­нее об­ра­зо­ва­ние. В XV веке ста­ли от­кры­вать­ся коллежи, не свя­зан­ные с университета­ми, боль­шин­ст­во из них в XVI веке на­хо­ди­лись в ве­де­нии ор­де­на ие­зуи­тов (смотри Кол­ле­гии). В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века все коллежи бы­ли за­кры­ты. В 1808 году на­име­но­ва­ние «коллеж» бы­ло при­свое­но сред­ним шко­лам, на­хо­див­шим­ся на бюд­же­те ме­ст­ных вла­стей ли­бо при­над­ле­жав­шим ча­ст­ным ли­цам (государственные сред­ние шко­лы на­зы­ва­лись ли­це­ями ).

До конца 1950-х годов французский коллеж - пол­ная сред­няя шко­ла, ана­ло­гич­ная ли­цею по сро­кам обу­че­ния, струк­ту­ре, со­дер­жа­нию об­ра­зо­ва­ния и со­ци­аль­ным функ­ци­ям. Обу­ча­лись в основном де­ти из со­сто­ятельных се­мей. В ре­зуль­та­те ре­форм сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния 1960-1970-х годов коллеж стал не­пол­ной сред­ней шко­лой (4 го­да обу­че­ния на ба­зе 5-лет­ней на­чаль­ной шко­лы), обу­че­ние в ко­то­рой обя­за­тель­но для де­тей 11-15 лет. Вы­пу­ск­ни­ки коллежей по­сту­па­ют ли­бо в стар­шие клас­сы ли­цея, ли­бо в специальные учеб­ные за­ве­де­ния. В Бель­гии коллежами на­зы­ва­ют жен­ские сред­ние шко­лы. Коллежи в стра­нах Аф­ри­ки и Азии яв­ля­ют­ся, как пра­ви­ло, не­пол­ны­ми сред­ни­ми шко­ла­ми.

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