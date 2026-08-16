КОЛЛЕОНИ БАРТОЛОМЕО

Коллеони (ит. Colleoni), Бартоломео (1395/1400, Сольца — 02.11.1475, Мальпага) — кондотьер , служивший Венеции и прославленный установленным там памятником ему по проекту Андреа Вероккьо.

К. родился близ Бергамо в семье местных сеньоров, захвативших замок Треццо. На родовом гербе, который кондотьер носил с гордостью, были изображены три пары тестикул (coglioni), источник семейного прозвища. К. начал службу в юношеском возрасте, сражаясь на юге под началом Якопо Кальдоры. Затем он принимал участие в многочисленных войнах главных соперников на севере Италии: Милана и Венеции. В отличие от прочих кондотьеров, переходивших из одного лагеря в другой, он никогда не воевал против Венеции, хотя иногда, будучи свободным от обязательств, заключал контракты с другими нанимателями. Однако венецианцы всегда с недоверием относились к своим полководцам, и К. стал главнокомандующим их войск только после 25 лет службы. В 1431 он находился под началом Карманьолы, вскоре казненного за измену, затем в 1438—1441 Гаттамелаты, позднее Франческо Сфорцы, который стал герцогом Миланским в 1450. К этому времени К. успел послужить и его предшественнику Филиппо Марии Висконти и просидеть год в его тюрьме. В 1453 К. окончательно вернулся на службу Венеции на очень почетных и выгодных условиях. В этот период он участвовал в военных проектах, направленных против Флоренции, когда им впервые была применена полевая артиллерия (в сражении при Молинелле 25 июля 1467); против арагонского Неаполя; против Милана на стороне герцога Бургундского Карла Смелого . Два последних проекта, прерванные в самом начале, обогатили герб К. анжуйскими и бургундскими эмблемами. Не был также осуществлен план папы Павла II по организации крестового похода во главе с К. Последние годы он провел в построенном им в 1465 замке Мальпага, занимаясь делами благотворительности и прокладкой каналов в окрестностях Бергамо для орошения своих земель. У К. не было наследников мужского пола (зато имелось 8 дочерей), и значительная часть богатств К. и пожалованных ему венецианцами владений вернулась после его смерти к Светлейшей республике. К. завещал ей 100 тыс. дукатов для организации похода против турок при условии, что ему будет воздвигнут памятник на площади Сан-Марко, но вышеупомянутая статуя была установлена не перед Дворцом дожей, а рядом со Скуолой Сан-Марко и собором Дзаниполо, в стороне от городского центра. Капеллу К. и его гробницу также с конной статуей начали строить в Бергамо еще при жизни полководца, в 1472 по проекту Джованни Антонио Амадео. С 1468 в свите К. находился Антонио Корнаццано, нанятый им автор его жизнеописания.

Лит.: Bartolomeo Colleoni. I luoghi del condottiero. Bergamo, Flash, 2000; Belotti B. La vita di Bartolomeo Colleoni. Bergamo. 1923, 1933, 1951; Cornazzano A. De vita et gestis Bartholomaei Colei... Lugduni Batavorum, 1723; Idem. Vita di Bartolomeo Colleoni, a c. di Giuliana Crevatin. Manziana, 1990; Cristini L. S., Radaelli M. Bartolomeo Colleoni e le compagnie di ventura nel XV secolo. Zanica, 2014; Paravicini W., Bittmann K. Colleoni und Karl der Kühne. Berlin, 2014.