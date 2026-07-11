КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - пра­во­вой акт, ре­гу­ли­рую­щий со­ци­аль­но-тру­до­вые от­но­ше­ния в ор­га­ни­за­ции или у ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля и за­клю­чае­мый ра­бот­ни­ка­ми и ра­бо­то­да­те­лем в ли­це их пред­ста­ви­те­лей.

Коллективный договор - ло­каль­ный нор­ма­тив­ный пра­во­вой акт, струк­ту­ра и со­дер­жа­ние ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ют­ся сто­ро­на­ми. Основные по­ло­же­ния о по­ряд­ке за­клю­че­ния коллективного договора, ве­де­ния кол­лек­тив­ных пе­ре­го­во­ров, со­дер­жа­нии коллективных договоров оп­ре­де­ля­ют­ся об­щим тру­до­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом или специальным за­ко­ном о коллективном договоре.

Пер­вые коллективные договора поя­ви­лись в конце XVIII веке в Анг­лии , стра­не с наи­бо­лее раз­ви­той тог­да промышленностью. В цар­ской Рос­сии впер­вые коллективный договор был за­клю­чён в 1904 году в ре­зуль­та­те стач­ки неф­тя­ни­ков на ба­кин­ских про­мыс­лах. В советской Рос­сии коллективные договора за­клю­ча­лись с 1918 года на всех пред­прия­ти­ях, ре­гу­ли­руя в основном воп­ро­сы оп­ла­ты тру­да. С вве­де­ни­ем в 1932 году цент­ра­ли­зованной та­риф­ной си­сте­мы оп­ла­ты тру­да коллективные договора пе­ре­ста­ли за­клю­чать­ся. Прак­ти­ка под­пи­са­ния коллективных договоров во­зоб­но­ви­лась с 1947 года.

В российском пра­ве в коллективные договора мо­гут вклю­чать­ся обя­за­тель­ст­ва ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­ля по сле­дую­щим во­про­сам: фор­мы, сис­те­мы и раз­ме­ры оп­ла­ты тру­да; вы­пла­та по­со­бий, ком­пен­са­ций; ме­ха­низм ре­гу­ли­ро­ва­ния оп­ла­ты тру­да с учё­том рос­та цен, уров­ня ин­фля­ции, вы­пол­не­ния по­ка­за­те­лей; за­ня­тость, пе­ре­обу­че­ние, ус­ло­вия вы­сво­бо­ж­де­ния ра­бот­ни­ков; ра­бо­чее вре­мя и вре­мя от­ды­ха, вклю­чая во­про­сы пре­дос­тав­ле­ния и про­дол­жи­тель­но­сти от­пус­ков; улуч­ше­ние ус­ло­вий и ох­ра­ны тру­да ра­бот­ни­ков, в том числе жен­щин и мо­ло­дё­жи; со­блю­де­ние ин­те­ре­сов ра­бот­ни­ков при при­ва­ти­за­ции государственного и му­ни­ци­паль­но­го иму­ще­ст­ва; эко­ло­гическую безо­пас­ность и ох­ра­на здо­ро­вья ра­бот­ни­ков на про­из­вод­ст­ве; га­ран­тии и льго­ты ра­бот­ни­кам, со­вме­щаю­щим ра­бо­ту с обу­че­ни­ем; оз­до­ров­ле­ние и от­дых ра­бот­ни­ков и чле­нов их се­мей; час­тич­ная или пол­ная оп­ла­та пи­та­ния ра­бот­ни­ков; кон­троль за вы­пол­не­ни­ем коллективных договоров, по­ря­док вне­се­ния в не­го из­ме­не­ний и до­пол­не­ний, от­вет­ст­вен­ность сто­рон, обес­пе­че­ние нор­маль­ных ус­ло­вий дея­тель­но­сти пред­ста­ви­те­лей ра­бот­ни­ков, по­ря­док ин­фор­ми­ро­вания ра­бот­ни­ков о вы­пол­не­нии коллективных договоров; от­каз от за­бас­то­вок при вы­пол­не­нии со­от­вет­ст­вую­щих ус­ло­вий коллективных договоров; другие во­про­сы, оп­ре­де­лён­ные сто­ро­на­ми коллективных договоров, дей­ст­вую­щие в рам­ках от­рас­ли, час­то на­зы­ва­ют та­риф­ны­ми со­гла­ше­ния­ми.

С учё­том фи­нан­со­во-эко­но­мического по­ло­же­ния ра­бо­то­да­те­ля мо­гут ус­та­нав­ли­вать­ся льго­ты и пре­иму­ще­ст­ва для ра­бот­ни­ков, ус­ло­вия тру­да, бо­лее бла­го­при­ят­ные по срав­не­нию с ус­та­нов­лен­ны­ми за­ко­на­ми, ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми, со­гла­ше­ния­ми.

По­ря­док раз­ра­бот­ки про­ек­та и за­клю­че­ния коллективных договоров оп­ре­де­ля­ет­ся сто­ро­на­ми в со­от­вет­ст­вии с тру­до­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом. В Российской Фе­де­ра­ции коллективный договор за­клю­ча­ет­ся на срок не бо­лее 3 лет; сто­ро­ны име­ют пра­во про­дле­вать дей­ст­вие кол­лек­тив­но­го до­го­во­ра на срок не бо­лее 3 лет. Дей­ст­вие коллективного договора рас­про­стра­ня­ет­ся на всех ра­бот­ни­ков ор­га­ни­за­ции, ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, а дей­ст­вие коллективного договора, за­клю­чён­но­го в фи­лиа­ле, пред­ста­ви­тель­ст­ве или ином обо­соб­лен­ном струк­тур­ном под­раз­де­ле­нии ор­га­ни­за­ции, - на всех ра­бот­ни­ков со­от­вет­ст­вую­ще­го под­раз­де­ле­ния.

Ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние су­ще­ст­ву­ет в за­ру­беж­ных стра­нах. Во мно­гих из них коллективные договоры с са­мо­го их по­яв­ле­ния и по­ны­не ос­та­ют­ся основном ре­гу­ля­то­ром ус­ло­вий тру­да. Смотри так­же Со­ци­аль­ное парт­нёр­ст­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)