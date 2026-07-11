КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Коллективный договор - локальный нормативный правовой акт, структура и содержание которого определяются сторонами. Основные положения о порядке заключения коллективного договора, ведения коллективных переговоров, содержании коллективных договоров определяются общим трудовым законодательством или специальным законом о коллективном договоре.
Первые коллективные договора появились в конце XVIII веке в Англии, стране с наиболее развитой тогда промышленностью. В царской России впервые коллективный договор был заключён в 1904 году в результате стачки нефтяников на бакинских промыслах. В советской России коллективные договора заключались с 1918 года на всех предприятиях, регулируя в основном вопросы оплаты труда. С введением в 1932 году централизованной тарифной системы оплаты труда коллективные договора перестали заключаться. Практика подписания коллективных договоров возобновилась с 1947 года.
В российском праве в коллективные договора могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий, компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учётом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей; занятость, переобучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков; улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодёжи; соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества; экологическую безопасность и охрана здоровья работников на производстве; гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровление и отдых работников и членов их семей; частичная или полная оплата питания работников; контроль за выполнением коллективных договоров, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективных договоров; отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективных договоров; другие вопросы, определённые сторонами коллективных договоров, действующие в рамках отрасли, часто называют тарифными соглашениями.
С учётом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
Порядок разработки проекта и заключения коллективных договоров определяется сторонами в соответствии с трудовым законодательством. В Российской Федерации коллективный договор заключается на срок не более 3 лет; стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3 лет. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, заключённого в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения.
Аналогичное регулирование существует в зарубежных странах. Во многих из них коллективные договоры с самого их появления и поныне остаются основном регулятором условий труда. Смотри также Социальное партнёрство.