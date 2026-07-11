КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА - временные коалиционные вооруженные формирования, создаваемые на период проведения операций по восстановлению и поддержанию мира (ОВПМ) для разъединения враждующих сторон, создания условий для разрешения (урегулирования) вооружённого конфликта политико-дипломатическими средствами.
Главной международно-правовой основой создания и применения КСПМ является Устав ООН (7-я глава). Группировку КСПМ составляют специально подготовленные боевые части (подразделения), выделяемые государствами - участниками ОВПМ. Их состав и численность определяются мандатом на проведение ОВПМ, выданным Советом Безопасности ООН или действующей под эгидой ООН региональной организацией. В состав КСПМ также могут входить военные наблюдатели, эксперты, подразделения полиции (милиции), части материально-технического обеспечения и другие подразделения.
Боевые части (подразделения) оснащаются лёгким вооружением, которое им разрешается применять только в целях самообороны или в случае противодействия вооружённых лиц выполнению приказов командиров. Смотри также Миротворческая деятельность, Миротворческие операции ООН.