КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА

КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ ПО ПОД­ДЕР­ЖАНИЮ МИРА - вре­мен­ные ко­а­ли­ци­он­ные воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния, соз­да­вае­мые на пе­ри­од про­ве­де­ния опе­ра­ций по вос­ста­нов­ле­нию и под­дер­жа­нию ми­ра (ОВПМ) для разъ­е­ди­не­ния вра­ж­дую­щих сто­рон, соз­да­ния ус­ло­вий для раз­ре­ше­ния (уре­гу­ли­ро­ва­ния) воо­ру­жён­но­го кон­флик­та по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тическими сред­ст­ва­ми.

Главной ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой ос­но­вой соз­да­ния и при­ме­не­ния КСПМ яв­ля­ет­ся Ус­тав ООН (7-я гла­ва). Груп­пи­ров­ку КСПМ со­став­ля­ют спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ные бое­вые час­ти (под­раз­де­ле­ния), вы­де­ляе­мые го­су­дар­ст­ва­ми - уча­ст­ни­ка­ми ОВПМ. Их со­став и чис­лен­ность оп­ре­де­ля­ют­ся ман­да­том на про­ве­де­ние ОВПМ, вы­дан­ным Со­ве­том Без­о­пас­но­сти ООН или дей­ст­вую­щей под эги­дой ООН ре­гио­наль­ной ор­га­ни­за­ци­ей. В со­став КСПМ так­же мо­гут вхо­дить во­енные на­блю­да­те­ли, экс­пер­ты, под­раз­де­ле­ния по­ли­ции (ми­ли­ции), час­ти ма­те­ри­аль­но-тех­нического обес­пе­че­ния и другие под­раз­де­ле­ния.

Бое­вые час­ти (под­раз­де­ле­ния) ос­на­ща­ют­ся лёг­ким воо­ру­же­ни­ем, ко­торое им раз­ре­ша­ет­ся при­ме­нять толь­ко в це­лях са­мо­обо­ро­ны или в слу­чае про­ти­во­дей­ст­вия воо­ружённых лиц вы­пол­не­нию при­ка­зов ко­ман­ди­ров. Смотри так­же Ми­ро­твор­че­ская дея­тель­ность , Ми­ро­твор­че­ские опе­ра­ции ООН .

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