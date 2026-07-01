КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Политика сдерживания агрессии, прежде всего германской, проводившаяся СССР и Францией в 30-е гг. ХХ в.

Сторонниками этой политики были министры иностранных дел Франции Л. Барту и СССР М. Литвинов . По их замыслу в Восточной Европе следовало создать Восточный пакт, гарантирующий нерушимость границ, образовавшихся после Первой мировой войны. Поскольку Германия во главе с А. Гитлером стремилась к пересмотру этих границ в свою пользу, в случае её отказа от вступления в этот пакт предусматривалось окружение очага агрессии союзом государств, поддерживавших коллективную безопасность. Это означало, что СССР отказывался от конфронтации с государствами бывшей Антанты и возвращался к политике союза с Францией. 18 сентября 1934 г. СССР вступил в Лигу наций , которую прежде обличал как организацию империалистов. Но переговоры о Восточном пакте кончились неудачей. Германия не согласилась гарантировать свои восточные границы. Это несло угрозу Польше, Румынии и Чехословакии. Но Польша и Румыния имели территориальные споры с СССР и отказались вступить с ним в союз. При этом министр иностранных дел Польши Ю. Бек предпочитал политике коллективной безопасности сближение с Германией, 11 января 1934 г. был заключен польско-германский пакт о ненападении. 9 октября 1934 г. Л. Барту был убит, и новый министр иностранных дел Франции П. Лаваль проводил политику своего предшественника с меньшей последовательностью. 2 и 16 мая 1935 г. были заключены договоры о взаимопомощи между СССР и Францией, СССР и Чехословакией. Однако советско-чехословацкий договор вступал в силу только в том случае, если помощь жертве агрессии окажет также и Франция, которая имела с Чехословакией соглашение о взаимопомощи. СССР не имел общей границы с Чехословакией. Во время Судетского кризиса 1938 г. Франция под давлением Великобритании стала проводить политику «умиротворения» агрессора, в итоге отказала в помощи Чехословакии, договорилась с Гитлером и Б. Муссолини . Чехословакия не решилась обратиться за помощью к СССР и была разделена. Последняя попытка вернуться к политике коллективной безопасности была предпринята во время англо-франко-советских переговоров 1939 г., которые закончились неудачей. Общая неудача политики коллективной безопасности облегчила расширение гитлеровской агрессии и начало Второй мировой войны в Европе.

Исторические источники:

Вестник Архива Президента Российской Федерации: СССР-Германия. 1933-1941. М., 2009;

Документы внешней политики СССР. Т. 17-22. М., 1971-1992;

Документы по истории Мюнхенского сговора. 1937-1938. М., 1979;

Новые документы по истории Мюнхена. М., 1958;

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.