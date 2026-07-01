КОЛЛЕГИИ (УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ)
КОЛЛЕГИИ (от лат. collegium – товарищество, содружество, братство) - закрытые средние, иногда высшие учебные заведения в XVI-XVIII веках главным образом в Европе.
Название «коллегии» связано с интернатами при средневековых университетах. Создавались преимущественно иезуитами в ходе Контрреформации. Принимались выходцы из всех социальных слоёв, особое внимание уделялось привлечению детей дворян и зажиточных горожан. Преподавание и воспитание регулировались школьным уставом, утверждённым генералом ордена иезуитов в 1599 году. Целью работы коллегий было воспитание «воина Христова», деятельно служащего Римско-католической церкви, способного противостоять искушениям протестантизма и в случае необходимости бороться с ним. Однако лишь немногие воспитанники коллегий становились членами иезуитского ордена. Большинство, получив широкое образование в коллегиях, оставались светскими людьми.
Учёба продолжалась 7 лет, включала прохождение 5 классов: 3 класса (4 года обучения) посвящались изучению латинского и в меньшей степени греческого языков по грамматикам Альвареса и Гредсера с использованием текстов Цицерона, Цезаря, Овидия, Эзопа; 4-й класс - изучению поэзии и фрагментов античной истории, 5-й класс (2 года) - риторике и ораторскому искусству. В старших классах учащиеся получали знания по истории, географии, физике, математике. Бесплатное обучение, высокая профессиональная подготовка учителей (в течение 18 лет, включая несколько лет педагогической практики), формирование у воспитанников сильной воли, целеустремлённости обеспечили большую популярность коллегий, в XVII - начале XVIII веках они считались лучшими учебными заведениями среднего звена. Традиции иезуитских коллегий оказали существенное влияние на развитие педагогики и школьного дела в Новое время, способствовали совершенствованию школ, создававшихся протестантами, янсенистами и др.
В ходе образовательных реформ XIX века слово «коллегии» стало обозначать иной, преимущественно светский тип учебного заведения (смотри Колледж, Коллеж).
В XVI - начале XIX веках сеть иезуитских коллегий существовала на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики, России. Коллегии в Вильнюсе и Львове со временем превратились в университеты. В Москве иезуитская коллегия существовала в конце XVII - начале XVIII веках, в Санкт-Петербурге - в начале XIX века. В 1820 году все иезуитские учебные заведения в Российской империи были закрыты.