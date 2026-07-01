КОЛЛЕГИИ (УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ)

КОЛЛЕГИИ (от лат. collegium – то­ва­ри­ще­ст­во, со­дру­же­ст­во, брат­ст­во) - за­кры­тые сред­ние, ино­гда выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния в XVI-XVIII веках главным образом в Ев­ро­пе.

Название «коллегии» свя­за­но с ин­тер­на­та­ми при средневековых уни­вер­си­те­тах. Соз­да­ва­лись пре­имущественно ие­зу­и­та­ми в хо­де Контр­ре­фор­ма­ции. При­ни­ма­лись вы­ход­цы из всех со­ци­аль­ных сло­ёв, осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось при­вле­че­нию де­тей дво­рян и за­жи­точ­ных го­ро­жан. Пре­по­да­ва­ние и вос­пи­та­ние ре­гу­ли­ро­вались школь­ным ус­та­вом, ут­вер­ждён­ным ге­не­ра­лом ор­де­на ие­зуи­тов в 1599 году. Це­лью ра­бо­ты коллегий бы­ло вос­пи­та­ние «вои­на Хри­сто­ва», дея­тель­но слу­жа­ще­го Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, спо­соб­но­го про­ти­во­сто­ять ис­ку­ше­ни­ям про­тес­тан­тиз­ма и в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти бо­роть­ся с ним. Од­на­ко лишь не­мно­гие вос­пи­тан­ни­ки коллегий ста­нови­лись чле­на­ми ие­зу­ит­ско­го ор­де­на. Боль­шин­ст­во, по­лу­чив ши­ро­кое об­ра­зо­ва­ние в коллегиях, ос­та­ва­лись свет­ски­ми людь­ми.

Учё­ба про­дол­жа­лась 7 лет, вклю­ча­ла про­хо­ж­де­ние 5 клас­сов: 3 клас­са (4 го­да обу­че­ния) по­свя­ща­лись изу­че­нию ла­тин­ско­го и в мень­шей сте­пе­ни греческого язы­ков по грам­ма­ти­кам Аль­ва­ре­са и Гред­се­ра с ис­поль­зо­ва­ни­ем тек­стов Ци­це­ро­на, Це­за­ря, Ови­дия , Эзо­па; 4-й класс - изу­чению по­эзии и фраг­мен­тов ан­тич­ной ис­то­рии, 5-й класс (2 го­да) - ри­то­ри­ке и ора­тор­ско­му искусству. В стар­ших клас­сах уча­щие­ся по­лу­ча­ли зна­ния по ис­тории, гео­гра­фии, фи­зи­ке, ма­те­ма­ти­ке. Бес­плат­ное обу­че­ние, вы­со­кая профессиональная под­го­тов­ка учи­те­лей (в те­че­ние 18 лет, вклю­чая несколько лет пе­да­го­гической прак­ти­ки), фор­ми­ро­ва­ние у вос­пи­тан­ни­ков силь­ной во­ли, це­ле­уст­рем­лён­но­сти обес­пе­чи­ли боль­шую по­пу­ляр­ность коллегий, в XVII - начале XVIII веках они счи­та­лись луч­ши­ми учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми сред­не­го зве­на. Тра­ди­ции ие­зу­ит­ских коллегий ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие пе­да­го­ги­ки и школь­но­го де­ла в Но­вое вре­мя , спо­соб­ст­во­ва­ли со­вер­шен­ст­во­ва­нию школ, соз­да­вав­ших­ся про­тес­тан­та­ми, ян­се­ни­ста­ми и др.

В хо­де об­ра­зо­вательных ре­форм XIX века сло­во «коллегии» ста­ло обо­зна­чать иной, пре­имущественно свет­ский тип учеб­но­го за­ве­де­ния (смотри Кол­ледж, Кол­леж).

В XVI - начале XIX веках сеть ие­зу­ит­ских коллегий су­ще­ст­во­ва­ла на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны, Бе­ло­рус­сии, При­бал­ти­ки, Рос­сии. Коллегии в Виль­ню­се и Льво­ве со вре­ме­нем пре­вра­ти­лись в уни­вер­си­те­ты. В Мо­ск­ве ие­зу­ит­ская коллегия су­ще­ст­во­ва­ла в конце XVII - начале XVIII веках, в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в начале XIX века. В 1820 году все ие­зу­ит­ские учеб­ные за­ве­де­ния в Российской им­пе­рии бы­ли за­кры­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)