КОЛЛЕГИИ (ДРЕВНИЙ РИМ)

КОЛЛЕГИИ (от лат. ед. ч. collegium) - в Древ­нем Ри­ме кол­лек­ти­вы, кор­по­ра­ции лиц, свя­зан­ных от­прав­ле­ни­ем куль­та или од­ним ви­дом дея­тель­но­сти (про­фес­си­ей). Раз­ли­ча­лись коллегии ре­ли­ги­оз­ные, жре­че­ские, ре­мес­лен­ные, ве­те­ран­ские, по­хо­рон­ные и др.

Древ­ней­шие жре­че­ские коллегии: ав­гу­ров и лу­пер­ков, со­вер­шав­ших лу­пер­ка­лии (празд­не­ст­ва в честь Лу­пер­ка) и свя­зан­ных с дву­мя пат­ри­ци­ан­ски­ми ро­да­ми - Фа­бия­ми и Квин­ти­лия­ми. В про­цес­се воз­ник­но­ве­ния тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин поя­ви­лись жре­че­ские коллегии са­ли­ев (Па­ла­тин­ские и Кви­ри­наль­ские). О глу­бо­кой древ­но­сти коллегии ар­валь­ских брать­ев сви­де­тель­ст­ву­ет их связь с аг­рар­ным куль­том. Со­глас­но римской тра­ди­ции, царь Ну­ма Пом­пи­лий упо­ря­до­чил жизнь древ­них са­краль­ных коллегий (фе­циа­лов, вес­та­лок) и соз­дал коллегию пон­ти­фи­ков; её гла­ва – так называемый ве­ли­кий пон­ти­фик (pontifex maxi­mus) осу­ще­ст­в­лял кон­троль над все­ми жре­че­ски­ми коллегиями. Ну­ме Пом­пи­лию при­пи­сы­ва­ет­ся так­же уч­ре­ж­де­ние ре­мес­лен­ных кол­ле­гий.

В пе­ри­од рес­пуб­ли­ки воз­ник­ли объ­еди­не­ния пле­бе­ев с це­лью взаи­мо­по­мо­щи - по­хо­рон­ные коллегии, позд­нее - коллегии «мел­ко­го лю­да» (collegia tenuiorum), а так­же кор­по­ра­ции пред­при­ни­ма­те­лей, дель­цов и тор­гов­цев (campania publicanorum, mer­catorum). В пе­ри­од позд­ней рес­пуб­ли­ки объ­е­ди­не­ния плеб­са по квар­та­лам Ри­ма при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в борь­бе по­ли­тических ли­де­ров, и по этой при­чи­не в за­ви­си­мо­сти от по­ли­тической конъ­юнк­ту­ры коллегиям то за­пре­ща­лись, то вос­ста­нав­ли­ва­лись (например, в 58 году до нашей эры пле­бей­ским три­бу­ном Кло­ди­ем).

В эпо­ху им­пе­рии дея­тель­ность коллегий стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­лась, по­лу­чи­ли под­держ­ку но­вые кол­ле­гии - ав­гу­ста­лов (осу­ще­ст­в­ляв­шие культ им­пе­ра­то­ров), до­маш­ние (для по­чи­та­ния ге­ния гос­по­ди­на). Всем коллегиям при­су­щи пе­ст­ро­та со­циаль­но­го со­ста­ва (сво­бод­ные, воль­но­от­пу­щен­ни­ки и ра­бы), час­тич­но об­щее иму­ще­ст­во (день­ги, ал­та­ри и т.п.), на­ли­чие вы­бор­ных ма­ги­ст­ров, сле­див­ших за от­прав­ле­ни­ем куль­та, кас­сой и т.д., и по­кро­ви­те­лей (римские бо­ги, а по­рой и ре­альные па­тро­ны из се­на­то­ров и всад­ни­ков). В пе­ри­од до­ми­на­та член­ст­во в коллегиях ста­ло при­ну­ди­тель­ным и на­след­ст­вен­ным, что слу­жи­ло про­цес­су за­кре­по­ще­ния со­сло­вий.

Иллюстрации:

«Прос­пект Го­су­дар­ст­вен­ных кол­ле­гий с ча­стью Го­сти­но­го дво­ра...». Гра­вю­ра Е.Т. Вну­ко­ва по рисунку М.И. Ма­хае­ва. 1753. Архив БРЭ.

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