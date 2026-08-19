КОЛЛЕГИИ (ДРЕВНИЙ РИМ)
КОЛЛЕГИИ (от лат. ед. ч. collegium) - в Древнем Риме коллективы, корпорации лиц, связанных отправлением культа или одним видом деятельности (профессией). Различались коллегии религиозные, жреческие, ремесленные, ветеранские, похоронные и др.
Древнейшие жреческие коллегии: авгуров и луперков, совершавших луперкалии (празднества в честь Луперка) и связанных с двумя патрицианскими родами - Фабиями и Квинтилиями. В процессе возникновения территориальных общин появились жреческие коллегии салиев (Палатинские и Квиринальские). О глубокой древности коллегии арвальских братьев свидетельствует их связь с аграрным культом. Согласно римской традиции, царь Нума Помпилий упорядочил жизнь древних сакральных коллегий (фециалов, весталок) и создал коллегию понтификов; её глава – так называемый великий понтифик (pontifex maximus) осуществлял контроль над всеми жреческими коллегиями. Нуме Помпилию приписывается также учреждение ремесленных коллегий.
В период республики возникли объединения плебеев с целью взаимопомощи - похоронные коллегии, позднее - коллегии «мелкого люда» (collegia tenuiorum), а также корпорации предпринимателей, дельцов и торговцев (campania publicanorum, mercatorum). В период поздней республики объединения плебса по кварталам Рима принимали активное участие в борьбе политических лидеров, и по этой причине в зависимости от политической конъюнктуры коллегиям то запрещались, то восстанавливались (например, в 58 году до нашей эры плебейским трибуном Клодием).
В эпоху империи деятельность коллегий строго регламентировалась, получили поддержку новые коллегии - августалов (осуществлявшие культ императоров), домашние (для почитания гения господина). Всем коллегиям присущи пестрота социального состава (свободные, вольноотпущенники и рабы), частично общее имущество (деньги, алтари и т.п.), наличие выборных магистров, следивших за отправлением культа, кассой и т.д., и покровителей (римские боги, а порой и реальные патроны из сенаторов и всадников). В период домината членство в коллегиях стало принудительным и наследственным, что служило процессу закрепощения сословий.
Иллюстрации:
«Проспект Государственных коллегий с частью Гостиного двора...». Гравюра Е.Т. Внукова по рисунку М.И. Махаева. 1753. Архив БРЭ.