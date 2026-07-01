КОЛЛАЖ
КОЛЛАЖ (франц. collage - приклеивание, наклейка) - приём в искусстве XX века, соединение в одном произведении подчёркнуто разнородных элементов (различных по происхождению, материальной природе, контрастных по стилю и т.п.).
Техника коллаж возникла в пластических искусствах; впервые применена П. Пикассо в 1912 году, с этого времени коллаж стал характерной особенностью синтетического кубизма (в творчестве Пикассо, Ж. Брака, Х. Гриса и их последователей). Художники вводили в свои картины плоские наклейки из фрагментов газет, печатных объявлений, клеёнки, цветной бумаги, обоев с изобразительным рисунком, орнаментом или имитацией текстур дерева, плетения, текстиля. Брак чаще обращался к графической версии коллажа, делая наклейки на листах бумаги и дополняя их беглым рисунком (так называемые papiers collés – «склеенные бумажки»). Пространственный коллаж реализовался в кубистических скульптурах Пикассо, смонтированных из обрезков картона, дерева, металла, верёвок. Выхваченные из окружающей среды знаковые элементы обогащали художественный образ игрой смысловых аллюзий и разнообразием фактур.
Сходным образом использовался коллаж художниками футуризма (У. Боччони, К. Карра, Дж. Северини). Мастера дадаизма развивали идею коллажа в разных направлениях. Ж. Арп создавал абстрактные коллажи из клочков разорванной бумаги; К. Швиттерс вводил в свои так называемые мерц-картины не только плоские, но и объёмные предметы, подобранные на улице. Романы-коллажи М. Эрнста представляют собой альбомы с абсурдистскими картинками, скомпонованными из фрагментов старых иллюстративных гравюр. Художники из группы берлинских дадаистов (Г. Грос, Дж. Хартфилд, Р. Хаусман, Х. Хёх) работали в жанре фотомонтажа (коллаж из фотографий и печатных текстов, чаще всего социально-критического содержания). Широко применяли в своей практике коллажи художники русского авангардизма (К.С. Малевич, А.В. Лентулов, П.П. Кончаловский, В.Е. Татлин, В.Ф. Степанова, О.В. Розанова, Л.М. Лисицкий, И.В. Клюн). Направление сюрреализма породило производную от коллажа форму «найденного объекта» (objet trouv ́e). В дальнейшем коллаж стал каноничным приёмом, к которому постоянно прибегали художники различных течений абстракционизма и особенно поп-арта (Р. Гамильтон, Р. Раушенберг, Т. Вессельман). С подъёмом новой волны авангардизма 1960-1970-х годов в практику вошли такие модифицированные версии коллажа, как ассамблаж и деколлаж. Художники, практиковавшие деколлаж (Ф. Дюфрен, М. Ротелла, Р. Эн, Ж. Виллегле), отрывали полоски с наклеенных слоями городских афиш, получая таким образом композицию из фрагментов различных изображений и текстов (смотри также Аккумуляция).
В литературе коллаж получил широкое распространение в направлениях, использовавших технику фрагментации текста, «склеенного» из не связанных внешней повествовательной логикой эпизодов, в том числе цитат, документов и т.п. (футуризм, модернизм, сюрреализм и др.). Нашёл воплощение в творчестве Дж. Джойса, Э. Паунда, Т. С. Элиота, М. Бютора, Л. Арагона, Дж. Дос Пассоса (роман «Манхэттен», 1925 год), А. Дёблина (роман «Берлин - Александерплац», 1929 год) и др. В коллажах футуристов вербальные элементы могли соединяться с элементами живописи («стихокартины» В.В. Каменского).
В музыке XX века коллаж - техника композиции, при которой в сочинении цитируются разностильные фрагменты из других произведений (необязательно других композиторов). Стилистически разнородные элементы соединяются (нередко в одновременном звучании) у Ч. Айвза (с 1910-х годов), позднее эту технику использовали Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин, Л. Берио, А. Пярт и др. Игра со стилями в более широком плане (в том числе без обязательного цитирования) реализуется в полистилистике.