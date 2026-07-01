КОЛЛАЖ

КОЛЛАЖ (франц. collage - при­клеи­ва­ние, на­клей­ка) - при­ём в ис­кус­ст­ве XX века, со­еди­не­ние в од­ном про­из­ве­де­нии под­чёрк­ну­то раз­но­род­ных эле­мен­тов (раз­лич­ных по про­ис­хо­ж­де­нию, ма­те­ри­аль­ной при­ро­де, кон­тра­ст­ных по стилю и т.п.).

Тех­ни­ка коллаж воз­ник­ла в пла­сти­че­ских ис­кус­ст­вах ; впер­вые при­ме­не­на П. Пи­кас­со в 1912 году, с это­го вре­ме­ни коллаж стал ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью син­те­тического ку­биз­ма (в твор­че­ст­ве Пи­кас­со, Ж. Бра­ка, Х. Гри­са и их по­сле­до­ва­те­лей). Ху­дож­ни­ки вво­ди­ли в свои кар­ти­ны пло­ские на­клей­ки из фраг­мен­тов га­зет, пе­чат­ных объ­яв­ле­ний, кле­ён­ки, цвет­ной бу­ма­ги, обо­ев с изо­бра­зительным ри­сун­ком, ор­на­мен­том или ими­та­ци­ей тек­стур де­ре­ва, пле­те­ния, тек­сти­ля. Брак ча­ще об­ра­щал­ся к гра­фической вер­сии коллажа, де­лая на­клей­ки на лис­тах бу­ма­ги и до­пол­няя их бег­лым ри­сун­ком (так называемые pa­pie­rs collés – «скле­ен­ные бу­маж­ки»). Про­стран­ст­вен­ный коллаж реа­ли­зо­вал­ся в ку­би­стических скульп­ту­рах Пи­кас­со, смон­ти­ро­ван­ных из об­рез­ков кар­то­на, де­ре­ва, ме­тал­ла, ве­рё­вок. Вы­хва­чен­ные из ок­ру­жаю­щей сре­ды зна­ко­вые эле­мен­ты обо­га­ща­ли ху­дожественный об­раз иг­рой смы­сло­вых ал­лю­зий и раз­но­об­ра­зи­ем фак­тур.

Сход­ным об­ра­зом ис­поль­зо­вал­ся коллаж ху­дож­ни­ка­ми фу­ту­риз­ма (У. Боч­чо­ни, К. Кар­ра, Дж. Се­ве­ри­ни). Мас­те­ра да­да­из­ма раз­ви­ва­ли идею коллажа в раз­ных на­прав­ле­ни­ях. Ж. Арп соз­да­вал аб­ст­ракт­ные коллажи из клоч­ков ра­зо­рван­ной бу­ма­ги; К. Швит­терс вво­дил в свои так называемые мерц-кар­ти­ны не толь­ко пло­ские, но и объ­ём­ные пред­ме­ты, по­доб­ран­ные на ули­це. Ро­ма­ны-кол­ла­жи М. Эрн­ста пред­став­ля­ют со­бой аль­бо­мы с аб­сур­ди­ст­ски­ми кар­тин­ка­ми, ском­по­но­ван­ны­ми из фраг­мен­тов ста­рых ил­лю­ст­ра­тив­ных гра­вюр . Ху­дож­ни­ки из груп­пы бер­лин­ских да­даи­стов (Г. Грос, Дж. Харт­филд, Р. Ха­ус­ман, Х. Хёх) ра­бо­та­ли в жан­ре фо­то­мон­та­жа (коллаж из фо­то­гра­фий и пе­чат­ных тек­стов, ча­ще все­го со­ци­аль­но-кри­тического со­дер­жа­ния). Ши­ро­ко при­ме­ня­ли в сво­ей прак­ти­ке коллажи ху­дож­ни­ки русского аван­гар­диз­ма (К.С. Ма­ле­вич, А.В. Лен­ту­лов, П.П. Кон­ча­лов­ский, В.Е. Тат­лин, В.Ф. Сте­па­но­ва, О.В. Ро­за­но­ва, Л.М. Ли­сиц­кий, И.В. Клюн). На­прав­ле­ние сюр­реа­лиз­ма по­ро­ди­ло про­из­вод­ную от коллажа фор­му «най­ден­но­го объ­ек­та» (objet trouv ́e). В даль­ней­шем коллаж стал ка­но­нич­ным приё­мом, к ко­то­ро­му по­сто­ян­но при­бе­га­ли ху­дож­ни­ки различных те­че­ний аб­ст­рак­ци­о­низ­ма и осо­бен­но поп-ар­та (Р. Га­миль­тон, Р. Рау­шен­берг, Т. Вес­сель­ман). С подъё­мом но­вой вол­ны аван­гар­диз­ма 1960-1970-х годов в прак­ти­ку во­шли та­кие мо­ди­фи­ци­ро­ван­ные вер­сии коллажа, как ас­сам­б­лаж и де­кол­лаж. Ху­дож­ни­ки, прак­ти­ко­вав­шие де­кол­лаж (Ф. Дюф­рен, М. Ро­тел­ла, Р. Эн, Ж. Вил­лег­ле), от­ры­ва­ли по­лос­ки с на­кле­ен­ных слоя­ми городских афиш, по­лу­чая та­ким об­ра­зом ком­по­зи­цию из фраг­мен­тов различных изо­бра­же­ний и тек­стов (смотри так­же Ак­ку­му­ля­ция).

В ли­те­ра­ту­ре коллаж по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в на­прав­ле­ни­ях, ис­поль­зо­вав­ших тех­ни­ку фраг­мен­та­ции тек­ста, «скле­ен­но­го» из не свя­зан­ных внеш­ней по­ве­ст­во­ва­тель­ной ло­ги­кой эпи­зо­дов, в том числе ци­тат, до­ку­мен­тов и т.п. (фу­ту­ризм, мо­дер­низм, сюр­реа­лизм и др.). На­шёл во­пло­ще­ние в твор­че­ст­ве Дж. Джой­са, Э. Па­ун­да, Т. С. Элио­та, М. Бю­то­ра, Л. Ара­го­на, Дж. Дос Пас­со­са (ро­ман «Ман­хэт­тен», 1925 год), А. Дё­бли­на (ро­ман «Бер­лин - Алек­сан­дер­плац», 1929 год) и др. В коллажах фу­ту­ри­стов вер­баль­ные эле­мен­ты мог­ли со­еди­нять­ся с эле­мен­та­ми жи­во­пи­си («сти­хо­кар­ти­ны» В.В. Ка­мен­ско­го).

В му­зы­ке XX века коллаж - тех­ни­ка ком­пози­ции, при ко­то­рой в со­чи­не­нии ци­ти­ру­ют­ся раз­но­стиль­ные фраг­мен­ты из других про­из­ве­де­ний (не­обя­за­тель­но других ком­по­зи­то­ров). Сти­ли­сти­че­ски раз­но­род­ные эле­мен­ты со­еди­ня­ют­ся (не­ред­ко в од­но­вре­мен­ном зву­ча­нии) у Ч. Айв­за (с 1910-х годов), позд­нее эту тех­ни­ку ис­поль­зо­ва­ли Д.Д. Шос­та­ко­вич, Р.К. Щед­рин, Л. Бе­рио, А. Пярт и др. Иг­ра со сти­ля­ми в бо­лее ши­ро­ком пла­не (в том числе без обя­за­тель­но­го ци­ти­ро­ва­ния) реа­ли­зу­ет­ся в по­ли­сти­ли­сти­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)