КОЛЛАР ЯН
КОЛЛАР ЯН - словацкий и чешский поэт, публицист, общественный деятель.
Из зажиточной крестьянской семьи. Учился в евангелическом лицее в Пресбурге (ныне Братислава). По окончании в 1819 году Йенского университета занял должность священника и проповедника многонациональной евангелической общины в городе Пешт. После Революции 1848-1849 годов в Венгрии переселился в Вену, возглавил кафедру славянских древностей в Венском университете. Печатался с 1811 года.
Коллар был идеологом славянского национального возрождения, принадлежал к группе словацких деятелей культуры, отстаивавших идею единства словаков и чехов на основе общего литературного языка, и выступал против языковых реформ в Словакии. Коллар - один из создателей теории славянской взаимности, изложенной в написанном им под влиянием идей И.Г. Гердера трактате «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836 год; перевод на русский язык осуществлён в 1840 году Ю.Ф. Самариным, опубликован в журнале «Отечественные записки»).
Коллар считал, что славянское «племя» в корне своём едино, но разделено усилиями врагов и после преодоления этой разобщённости займёт достойное место среди народов мира. Средством для выполнения этой задачи Коллар называл «литературную взаимность», то есть культурное сотрудничество славян на основе литературы на 4 языках - русском, польском, чешском и сербохорватском. Учитывая степень развития русского языка и литературы, считал Россию «головой» в славянском объединении, но не выходил за рамки стремлений к культурной взаимности. В отличие от русских славянофилов, Коллар не противопоставлял славянство Западу. В политическом отношении принадлежал к консерваторам.
Писал на чешском и словацком языках. Среди ранних сочинений Коллара - сборник любовных сонетов «Стихотворения» («Básně»), вошедших позднее в неоднократно перерабатывавшуюся лирико-эпическую поэму «Дочь Славы» («Slávy dcera», 1824, 1832, 1851 годы). В поэтическом творчестве Коллара соединились классические и предромантические тенденции. Им было подготовлено и издано собрание славянского фольклора - «Народные песни» («Národnie zpievanky», sv. 1-2, 1834-1835 годы). Ряд сочинений Коллара касался языковых, преимущественно этимологических вопросов, литературно-исторических и археологических проблем. Опубликованы также речи Коллара, его проповеди, критические статьи, путевые очерки и мемуары «Воспоминания о молодых годах» («Paměti z mladších let života», 1863 год).
Сочинения:
Spisy. Praha, 1862–1863. Sv. 1–4;
Spisy. [Praha], 1868;
Rozpravy о slovanskè vzájemností. Praha, 1929;
Vybrané spisy. Praha, 1952–1956. Sv. 1–2;
Сто сонетов. М., 1973.