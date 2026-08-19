КОЛКАТА

Колкaта (до 2001 — Калькутта) — город на востоке Индии. Расположен в дельте р. Ганг, на одном из ее рукавов (Хугли). Третий по численности населения в стране: более 5 млн человек (2016), с пригородами — более 15 млн человек.

Административный центр штата Западная Бенгалия, крупный промышленный, торговый, культурный, научный и образовательный центр, транспортный узел.

Город ведет свое происхождение с фактории, основанной служащим Английской Ост-Индской компании Джобом Чарноком в 1690. В 1698 британцы выкупили у местных владельцев за 1200 рупий права заминдари на три деревни, и на их территории основали поселение, названное по имени одной из них. В 1700 К. стала центром британского Президентства в Бенгалии, и была заложена крепость (Форт-Уильям, закончена в 1716). В 1717 британцы добились от могольского падишаха права на беспошлинную торговлю по всей Бенгалии на условиях уплаты 3 тыс. рупий в год. К. превратилась в наиболее крупный торговый центр в Вост. Индии.

В 1756 британцы возбудили против себя гнев наваба Сирадж-уд-доуле, и К. была захвачена его войсками. Однако наваб не стал удерживать город, и он был снова занят британцами во главе с Р. Клайвом . Войска наваба были разбиты в битве при Плесси 23 июня 1757, и британцы стали фактическими хозяевами Бенгалии. К. стала центром их владений в Бенгалии, а затем и столицей Британской Индии (1772—1911).

К. сыграла большую роль в экономическом, культурном и политическом развитии Индии. Местное самоуправление города (Корпорация) с участием индийцев было введено в 1876. Число избираемых членов муниципалитета постепенно увеличивалось, муниципалитет стал влиятельным органом, способствовавшим развертыванию освободительной борьбы против колонизаторов. В 1911 столица Британской Индии (Индийской империи) была перенесена в Дели , что повлекло за собой и отъезд из К. многих индийцев — представителей среднего класса, занимавших должности в британской центральной администрации. В межвоенный период К. продолжала играть роль важного центра освободительного движения.

Японские бомбардировки в ходе Второй мировой войны 1939—1945 , голод, охвативший Бенгалию в 1943, политические и религиозные противоречия и конфликты, связанные с планами деколонизации и раздела Индии («День прямого действия» в августе 1946, во время которого погибло около 4 тыс. человек; беспорядки 1947, последовавшие за состоявшимся разделом) также способствовали упадку города.

Миграция мусульманского населения из К. в Вост. Пакистан (совр. Бангладеш ) и индуистского из Вост. Пакистана в Бенгалию и К. привела к перемещению нескольких сотен тысяч человек за десятилетие после раздела. За ней последовала новая крупная волна миграции, спровоцированная Индийско-пакистанской войной 1971 (см. Индийско-пакистанские войны ). Это, наряду с постоянным потоком переселенцев из сельских районов, значительно изменило состав населения К., привело к увеличению уровня бедности, безработицы, числа бездомных, разрастанием трущоб.

В середине 1980-х К. по численности населения уступила Бомбею (совр. Мумбаи ). Социальные проблемы и экономическая стагнация способствовали активности в этот период профсоюзного движения, организации многочисленных забастовок и стачек. В 1990—2010-е начался постепенный подъем экономики города, связанный с развитием информационных технологий и определенным ростом промышленного производства, что способствовало появлению в 2000—2010-х в К. районов технопарков и проектов создания нескольких городов-спутников, разработке планов улучшения внешнего облика города и экологической ситуации.

Лит.: Орестов О.Ворота Индии. М., 1976; Торчинский О. П.Я люблю тебя, Калькутта! М., 1992.