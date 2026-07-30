КОЛИЗЕЙ
КОЛИЗЕЙ (лат. Colosseum, от colosseus – колоссальный, исполинский, громадный, от греч. ϰολοσσός – скульптура человека, больше человеческого роста) - амфитеатр Флавиев (Amphitheatrum Flavium), памятник истории и архитектуры Древнего Рима. Строился в 75-80 годах.
Крупнейший из древнеримских амфитеатров (смотри иллюстрации к статье Амфитеатр). В плане - эллипс (190×156 м); включает арену (54:86 м) и места для зрителей (вмещал, по различным оценкам, от 45 до 73 тысяч человек), расположенные уступами в 3 яруса, которые поддерживаются сводами кольцевых и радиальных коридоров, открывающихся на фасад арочно-ордерными ячейками (оформлены полуколоннами тосканского, ионического и коринфского ордеров). Венчающий аттик 4-го яруса, надстроенный во II веке, украшен пилястрами коринфского ордера.
Под ареной размещались субструкции с системой подземных помещений для гладиаторов и животных и механическими устройствами. В арках 2-го и 3-го ярусов находились статуи (не сохранились). Верхний ярус завершался деревянными мачтами, на которые натягивался веларий - тент для защиты зрителей от солнца. В северной и южной стороне здания располагались парадно оформленные входы для императора, консулов и магистратов. Специальная крытая галерея соединяла Колизей с Палатинским дворцом. Колизей построен из туфа, наружные стены облицованы травертином, внутри для конструкций сводчатых галерей использованы кирпич и бетон, трибуны были покрыты мрамором.
Католическая церковь чтит Колизей как место мученической смерти первых христиан, которых, по преданию, травили зверями на арене. В XVIII веке в память о них в центре Колизея воздвигли крест. На протяжении столетий Колизей служил каменоломней, извлечёнными из него камнями облицованы многие здания Рима. В составе памятников исторического центра Рима Колизей включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Колизей (Амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80. Фото А.И. Нагаева.