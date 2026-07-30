КОЛИЗЕЙ

КОЛИЗЕЙ (лат. Colosseum, от colosseus – ко­лос­саль­ный, ис­по­лин­ский, гро­мад­ный, от греч. ϰολοσσός – скульп­ту­ра че­ло­ве­ка, боль­ше че­ло­ве­чес­ко­го ро­ста) - ам­фи­те­атр Фла­ви­ев (Amphitheatrum Flavium), па­мят­ник ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры Древ­не­го Ри­ма . Стро­ил­ся в 75-80 годах.

Круп­ней­ший из древнеримских ам­фи­те­ат­ров (смотри иллюстрации к статье Ам­фи­те­атр). В пла­не - эл­липс (190×156 м); вклю­ча­ет аре­ну (54:86 м) и мес­та для зри­те­лей (вме­щал, по различным оцен­кам, от 45 до 73 тысяч человек), рас­по­ло­жен­ные ус­ту­па­ми в 3 яру­са, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ют­ся сво­да­ми коль­це­вых и ра­ди­аль­ных ко­ри­до­ров, от­кры­ваю­щих­ся на фа­сад ароч­но-ор­дер­ны­ми ячей­ка­ми (оформ­ле­ны по­лу­ко­лон­на­ми тос­кан­ско­го, ио­ни­че­ско­го и ко­ринф­ско­го ор­де­ров). Вен­чаю­щий ат­тик 4-го яру­са, над­стро­ен­ный во II веке, ук­ра­шен пи­ля­ст­ра­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра.

Под аре­ной раз­ме­ща­лись суб­ст­рук­ции с сис­те­мой под­зем­ных по­ме­ще­ний для гла­диа­то­ров и жи­вот­ных и ме­ха­ническими уст­рой­ст­ва­ми. В ар­ках 2-го и 3-го яру­сов на­хо­ди­лись ста­туи (не сохранились). Верх­ний ярус за­вер­шал­ся де­ревянными мач­та­ми, на ко­то­рые на­тя­ги­вал­ся ве­ла­рий - тент для за­щи­ты зри­те­лей от солн­ца. В северной и южной сто­ро­не зда­ния рас­по­ла­га­лись па­рад­но оформ­лен­ные вхо­ды для им­пе­ра­то­ра, кон­су­лов и ма­ги­ст­ра­тов. Спе­ци­аль­ная кры­тая га­ле­рея со­еди­ня­ла Колизей с Па­ла­тин­ским двор­цом. Колизей постро­ен из ту­фа, на­руж­ные сте­ны об­ли­цо­ва­ны тра­вер­ти­ном, внут­ри для кон­ст­рук­ций свод­ча­тых га­ле­рей ис­поль­зо­ва­ны кир­пич и бе­тон, три­бу­ны бы­ли по­кры­ты мра­мо­ром.

Ка­то­лическая цер­ковь чтит Колизей как ме­сто му­че­ни­че­ской смер­ти пер­вых хри­сти­ан, ко­то­рых, по пре­да­нию, тра­ви­ли зве­ря­ми на аре­не. В XVIII веке в па­мять о них в цен­тре Колизея воз­двиг­ли крест. На про­тя­же­нии сто­ле­тий Колизей слу­жил ка­ме­но­лом­ней, из­вле­чён­ны­ми из не­го кам­ня­ми об­ли­цо­ва­ны многие зда­ния Ри­ма. В со­ста­ве па­мят­ни­ков ис­то­рического цент­ра Ри­ма Колизей вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Ко­ли­зей (Ам­фи­те­атр Фла­ви­ев) в Ри­ме. 75–80. Фото А.И. Нагаева.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)