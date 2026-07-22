КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ ШАТИЙОН
КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ ШАТИЙОН - граф, французский государственный и военный деятель.
Из старинного аристократического рода, племянник А. де Монморанси. Участвовал в Итальянских войнах 1494-1559 годов. В 1547-1552 годах начальник французской пехоты, с 1552 года адмирал Франции. В 1555-1557 годах безуспешно пытался основать французские колонии на территории современной Бразилии. В 1557 году взят испанцами в плен. Находясь в заключении, перешёл в кальвинизм.
В 1559 году вернулся во Францию. Один из вождей гугенотов в период Религиозных (гугенотских) войн. В 1562-1565 годах предпринял попытку создания гугенотских поселений во Флориде. После гибели в 1569 году Луи I де Бурбона Конде единоличный лидер гугенотов. Способствовал заключению Сен-Жерменского мира 1570 года. В 1571 года вошёл в королевский совет, ближайший советник Карла IX. Настаивал на оказании вооружённой помощи восставшим против испанской власти протестантам в Нидерландах и на возобновлении войны с Испанией. Убит в Варфоломеевскую ночь.