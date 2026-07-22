КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ ШАТИЙОН

КОЛИНЬИ ГАСПАР ДЕ ШАТИЙОН - граф, французский государственный и во­енный дея­тель.

Из ста­рин­но­го ари­сто­кра­тического ро­да, пле­мян­ник А. де Мон­мо­ран­си . Уча­ст­во­вал в Италь­ян­ских вой­нах 1494-1559 годов . В 1547-1552 годах начальник французской пе­хо­ты, с 1552 года ад­ми­рал Фран­ции. В 1555-1557 годах без­ус­пеш­но пы­тал­ся ос­но­вать французские ко­ло­нии на тер­ри­то­рии современной Бра­зи­лии. В 1557 году взят ис­пан­ца­ми в плен. На­хо­дясь в за­клю­че­нии, пе­ре­шёл в каль­ви­низм.

В 1559 году вер­нул­ся во Фран­цию. Один из во­ж­дей гу­ге­но­тов в пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн . В 1562-1565 годах пред­при­нял по­пыт­ку соз­да­ния гу­ге­нот­ских по­се­ле­ний во Фло­ри­де. По­сле ги­бе­ли в 1569 году Луи I де Бур­бо­на Кон­де еди­но­лич­ный ли­дер гу­ге­но­тов. Спо­соб­ст­во­вал за­клю­че­нию Сен-Жер­мен­ско­го ми­ра 1570 года. В 1571 года во­шёл в ко­ро­лев­ский со­вет, бли­жай­ший со­вет­ник Кар­ла IX. На­стаи­вал на ока­за­нии воо­ружённой по­мо­щи вос­став­шим про­тив испанской вла­сти про­тес­тан­там в Ни­дер­лан­дах и на во­зоб­нов­ле­нии вой­ны с Ис­па­ни­ей. Убит в Вар­фо­ло­ме­ев­скую ночь.