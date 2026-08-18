КОЛИНЬЍ ГАСПAР ДЕ (Gaspard de Coligny de Chatillon)

Один из вождей гугенотского движения во Франции во время Религиозных войн (1559-1598), принадлежал к старинному роду Шатийонов. Сын маршала Гаспара I де Колиньи и Луизы де Монморанси, сестры коннетабля Анна де Монморанси, и брат известных персонажей периода гражданских смут – кардинала Оде де Шатийона, и Франсуа, сеньора д’Андело – активных деятелей гугенотской партии.

Участник Итальянских войн , в ходе которых был назначен командующим французской пехотой (1547), а затем стал адмиралом (1552). В сражении при Сен-Кантене 1557 г. попал в плен к испанцам, где провел два года и обратился в кальвинизм. Вернувшись осенью 1559 г. во Францию, возглавил, вместе с принцем де Конде, вооруженные соединения гугенотов.

Участвовал в подготовке «сюрприза в Мо» - безуспешной попытке захвата короля и всего двора в 1567 г., неудачной осаде Пуатье (1568), сражениях при Жарнаке и Монконтуре (1569), в ходе которых протестанты потерпели поражение. Один из инициаторов Сен-Жерменского мира 1570 г., после заключения которого сблизился с Карлом IX , убеждая короля превратить гражданскую войну во внешнюю, путем поддержки восставших Нидерландов против испанцев. В 1571 г. был приглашен в королевский совет и стал одним из настойчивых сторонников брака Генриха де Бурбона, короля Наваррского , формального лидера гугенотов, и сестры короля, католической принцессы Маргариты де Валуа .

Во время свадебных торжеств 22 августа 1572 г. пережил покушение и был серьезно ранен. Скорее всего, попытку убийства Колиньи предприняли, с ведома королевы-матери Екатерины Медичи , герцоги Гизы , мстившие за убийство Франсуа де Гиза в 1563 г., к которому был причастен адмирал. Погиб во время Варфоломеевской ночи , убитый в присутствии герцога Генриха де Гиза. Тело Колиньи подверглось надругательству и было помещено на парижскую виселицу - Монфокон.

Иллюстрации:

Школа Клуэ. Гаспар II де Колиньи. 1550-е гг.

Исторические источники:

Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie. 1570-1572 / Eingelietet von Ilja Mieck. Göttingen, 1969