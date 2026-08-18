КОЛИИВЩИНА

КОЛИИВЩИНА (от укр. кiл - кол или от колiй - мяс­ник-сви­но­бо­ец, пов­станец) - круп­ней­шее кре­сть­ян­ско-ка­зац­кое вос­ста­ние XVIII века на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не про­тив со­ци­аль­но­го, национального и ре­лигиозного гнё­та Ре­чи По­спо­ли­той .

Не­по­сред­ст­вен­ным по­во­дом по­слу­жи­ли жес­то­кие при­тес­не­ния пра­во­слав­ных украинских кре­сть­ян со сто­ро­ны польских зем­ле­вла­дель­цев с це­лью вы­ну­дить их пе­рей­ти в уни­ат­ст­во. Вос­ста­ние на­ча­лось с вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян­ских и ка­зац­ких от­ря­дов во гла­ве с за­по­рож­ским ка­за­ком М. Же­лез­ня­ком вес­ной 1768 года в южной час­ти Ки­ев­ско­го вое­вод­ст­ва. Вско­ре к пов­стан­цам при­сое­ди­ни­лись от­ря­ды за­по­рож­ских ка­за­ков и ты­ся­чи кре­сть­ян, в том числе из Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, вхо­див­шей в со­став Россйской им­пе­рии. На сто­ро­ну пов­стан­цев пе­ре­шли ка­зац­кие от­ря­ды под ко­мандованием уман­ско­го сот­ни­ка И. Гон­ты, с их по­мо­щью от­ряд Же­лез­ня­ка 19 июня 1768 года за­хва­тил город Умань.

Колиивщина бы­ст­ро ох­ва­ти­ла Ки­ев­щи­ну, Брац­лав­щи­ну, По­до­лию, Во­лынь и до­ка­ти­лась до Га­ли­ции. Вос­ста­ние бы­ло по­дав­ле­но польскими вой­ска­ми, на по­мощь ко­то­рым по ука­зу российской императрицы Ека­те­ри­ны II , опа­сав­шей­ся рас­про­стра­не­ния пов­станческого дви­же­ния на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну, при­шли час­ти русской ар­мии. 27 июня 1768 бы­ли схва­че­ны Же­лез­няк и Гон­та, в ию­ле то­го же го­да раз­би­ты основные си­лы пов­стан­цев.

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