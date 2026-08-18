КОЛИИВЩИНА
КОЛИИВЩИНА (от укр. кiл - кол или от колiй - мясник-свинобоец, повстанец) - крупнейшее крестьянско-казацкое восстание XVIII века на Правобережной Украине против социального, национального и религиозного гнёта Речи Посполитой.
Непосредственным поводом послужили жестокие притеснения православных украинских крестьян со стороны польских землевладельцев с целью вынудить их перейти в униатство. Восстание началось с выступления крестьянских и казацких отрядов во главе с запорожским казаком М. Железняком весной 1768 года в южной части Киевского воеводства. Вскоре к повстанцам присоединились отряды запорожских казаков и тысячи крестьян, в том числе из Левобережной Украины, входившей в состав Россйской империи. На сторону повстанцев перешли казацкие отряды под командованием уманского сотника И. Гонты, с их помощью отряд Железняка 19 июня 1768 года захватил город Умань.
Колиивщина быстро охватила Киевщину, Брацлавщину, Подолию, Волынь и докатилась до Галиции. Восстание было подавлено польскими войсками, на помощь которым по указу российской императрицы Екатерины II, опасавшейся распространения повстанческого движения на Левобережную Украину, пришли части русской армии. 27 июня 1768 были схвачены Железняк и Гонта, в июле того же года разбиты основные силы повстанцев.