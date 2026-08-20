КОЛХОЗ

Коллективное хозяйство.

В 20-х гг. ХХ в. в СССР существовали три формы колхозов: товарищества обработки земли (ТОЗ), сельские коммуны и сельскохозяйственные артели. В ТОЗ крестьяне объединялись для совместной обработки участка, но остальное хозяйство вели самостоятельно, и доход получали в зависимости от трудового вклада каждого. Коммуны осуществляли полное обобществление собственности, включая личную. В артелях обобществлялись земля, производственный инвентарь и крупный скот. Движение сельскохозяйственных коммун существовало еще в Российской империи. Крестьяне создавали артели. После Октябрьской революции коллективные хозяйства стали получать поддержку государства, но участие в них оставалось преимущественно добровольным. В 1929 г. началось массовое создание колхозов - коллективизация. Преобладающей формой колхозов была определена артель, ЦИК и Совнарком СССР приняли 1 марта 1930 г. примерный устав артели, который определил организацию колхозов. Председатели и правление колхозов формально выбирались колхозниками, но в действительности председатели назначались вышестоящими партийными организациями. После вступления в колхоз крестьянин из хозяина и организатора собственного хозяйства фактически превращался в сельскохозяйственного рабочего, подчинявшимся председателю колхоза. В итоге резко ослабла заинтересованность крестьян в результатах своего труда. Колхозное руководство определяло, сколько крестьянин заработал «трудодней», в зависимости от количества которых распределялся скудный колхозный доход. Покинуть колхоз без разрешения председателя было нельзя. Основная часть продукции сдавалась государству, даже если крестьяне голодали. Считалось, что колхозы продают свою продукцию государству, но закупочные цены были настолько низкими, что до 50-х гг. как правило обеспечивали потребление на уровне выживания.

Начиная с 1953 г. положение колхозников стало улучшаться, государство стало увеличивать закупочные цены. 31 марта 1958 г. колхозы получили технику (формально она была продана в долг, но долги позднее списывались). На колхозников стали распространяться социальные гарантии, принятые в городе, они получили право покидать колхозы. На помощь колхозникам направляли временных работников из городов (студентов и интеллигенцию ). Росла производительность труда, но качество сельскохозяйственной продукции колхозов было невысоким из-за недостаточной заинтересованности работников в его повышении. В 90-е гг. крестьяне получили право выхода из колхозов, но предпосылки для успешного развития семенных хозяйств не возникли. Часть бывших колхозников потеряли землю, часть остались в коллективных хозяйствах, которые стали называться акционерными обществами.

Исторические источники:

История колхозного права. Сборник законодательных материалов СССР и РСФСР 1917-1958 гг. М., 1958-1959 гг.;

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Т.1-4. М., 1999-2002.

Автор статьи: Шубин А.В.