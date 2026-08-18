КОЛХИДСКАЯ КУЛЬТУРА
КОЛХИДСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового - раннего железного веков в Западном Закавказье (территория современной Западной Грузии, Абхазии, северо-востока Турции, района города Сочи Краснодарского края России).
Первые находки в 1879-1881 годах, раскопки с 1920-х годов; материалы первоначально отнесены к кобанской культуре, термин «Колхидская культура» предложен Б.А. Куфтиным в 1940-х годах. В современных исследованиях Колхидской культуры часто рассматривают в рамках кобано-колхидской культурно-исторической общности, выделяя бзыбскую Колхидскую культуру, ингури-рионскую Колхидскую культуру, лечхумо-имеретинскую Колхидскую культуру и др. Формирование Колхидской культуры, как и кобанской, носило полицентричный характер, при тесном взаимодействии очамчирской культуры среднего бронзового века, связанной с ней дольменной культуры Абхазии и др. Колхидская культура формировалась в X-IX веках до нашей эры; переживала расцвет во 2-й половине VIII - 1-й половине VII веках до нашей эры. Носители Колхидской культуры (колхи и др.) приняли участие в походах киммерийцев и скифов, прошедших через Западное Закавказье, следствием чего стал период «кризиса» Колхидской культуры (2-я половина VII - 1-я половина VI веков до нашей эры). В дальнейшем формируются позднеколхидские культуры: бзыбская позднеколхидская (существовала до начала III века до нашей эры) и культура Колхидского царства (смотри Колхида), существовавшая до финала эллинизма.
Поселения: в Центральной Колхиде - «жилые холмы», окружённые рвами, срубные постройки, с VII-VI веков до нашей эры поселения городского типа; на территории Абхазии - турлучные наземные дома и полуземлянки; в горах известна террасная планировка. Остатки рудных разработок, железоделательные мастерские с горнами, мастерские по изготовлению каменных бус. В лечхумо-имеретинской Колхидской культуре особенно многочисленны клады (Квишарские клады и др.), являвшиеся, вероятно, в основном ритуальными комплексами; погребения неизвестны. В ингури-рионской Колхидской культуре для раннего этапа известны только клады, с IX века до нашей эры появляются могильники: индивидуальные трупосожжения на стороне с захоронением в небольших ямах и коллективные вторичные захоронения в ямах. В бзыбской Колхидской культуре - вытянутые или скорченные трупоположения, головой на запад, или вторичные (иногда в урнах); клады очень редки. В бзыбской позднеколхидской культуре нет вторичных захоронений, доминируют вытянутые на спине трупоположения, разнообразно ориентированные. В культуре Колхидского царства известны скорченные трупоположения головой на восток и север, кувшинные погребения (Вани, Даблагоми и др.). Характерны керамические кружки с зооморфной ручкой, кубки, двуручные вазы, бадьевидные сосуды, горшки, корчаги, украшенные желобчатым и лунчатым узором, фестонами и шевронами, гребенчатым штампом, валиками с вдавлениями, каннелюрами. У поздних сосудов каннелюры у́же, характерны кубки на высокой ножке-поддоне, кувшинчики со сливом, пифосы, орнамент в виде волны.
В приморских поселениях многочисленна текстильная керамика в виде ванночек, часто встречаются глиняные столбики (предположительно на них устанавливались ванночки с целью выпаривания соли), грузила. Бронзовые топоры с клиновидным или молоточковидным обухом и прямым корпусом, копья, гривны с закрученными концами и др.; появление железных изделий относится к IX веку, массовое распространение - к VIII веку до нашей эры. Для бзыбской Колхидской культуры показательны орнаментированные топоры, кинжалы с серповидным навершием, массивные полые с заполнением и широкие манжетовидные браслеты, конич. бляшки, пряжки со скульптурными зооморфными головками или полуовальные и круглые с инкрустацией. Для бзыбской позднеколхидской культуры - фибулы с орнаментированными пластинчатым расширением на дужке, «эгретки» (украшения головного убора), булавки с ажурным навершием, пластинчатые браслеты. Для ингури-рионской Колхидской культуры - сегментовидные орудия, мотыги, бронзовые и железные кинжалы с плоской фигурной рамочной рукоятью, кинжаловидные привески с зооморфными головками, рубчатые браслеты и гривны, гривны с расплющенными и орнаментированными концами, рельефные бляшки в виде лежащего хищника. С культурой Колхидского царства связан расцвет ювелирного ремесла.
Иллюстрации:
Колхидская культура. Находки из Анухвы (бзыбская колхидская культура):1, 2 – наконечники копий; 3, 4 – украшения; 5 – пряжка; 6, 7 – топоры с гравированным орнаментом. Бронза (по Я. В. Доманскому).