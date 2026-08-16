КОЛХИДА (МИФОЛОГИЯ)

Колхида (мифология) — понятие античных географии и мифологии.

Рассказ о К. появляется в контексте аргонавтического цикла (Аполлоний Родосский. Аргонавтика, II.417) и связан с походом Ясона за Золотым руном. Вероятно, миф отражает события греческой колонизации, когда на Черноморском побережье были созданы милетские апойкии Фасис , Диоскуриада и Гиенос, позднее — Питиунт . Первые литературные упоминания встречаются у Пиндара («Аргонавты» Аркесилаю Киренскому, 22), трагика Эсхила («Прометей прикованный»), историка Геродота (II, 104; IV, 37), а также у Ксенофонта («Анабасис», кн. IV) и Страбона (XI, 2, 17), который приводит также описание страны. От Геродота идет недостоверная ассоциация колхов с Египтом и военачальником Сесоcтрисом (Сенусерет III, XII династия). «Египетский миф» довольно долго существовал в греческой литературе: Иероним Стридонский (IV в.) называл К. «Второй Эфиопией». Двести лет спустя Софроний, патриарх Иерусалимский, также указывал на «эфиопское» присутствие в регионе.

Более детально проработан в греческой мифологии «греческий миф». Павсаний (Descr. Hell., I.1; II.3) утверждал, что, по словам Евмела, основатель К., Ээт, был сыном Гелиоса (родом из северного Пелопоннеса ) и братом Алоэя. Гелиос разделил землю, в которой он правил, и дал Алоэю часть в Асопии, а Ээт — часть Эфиры ( Коринф ). Позже Ээт отдал свое царство Буну, сыну Гермеса и Алкидамеи, и отправился на Зап. Кавказ, в К. Когда Бун умер, Ээт построил новую колонию в К., недалеко от устья р. Фасис, и назвал ее Aea. Дети Ээта — Медея, Халкиопа, Кирка и Пасифая — стали популярными фигурами в греческой мифологии, так или иначе связанными с аргонавтическим циклом. В одном из платоновских диалогов (Phaedo, 268—269а) сказано: «Земля чрезвычайно велика, и мы населяем только небольшую часть ее от Фасиса до Геркулесовых столпов». С К. связана мифологема о культуртрегере Прометее (Амиране), который был наказан за кражу огня и прикован в «Скифской стране», о чем говорит, например, трагедия Эсхила «Прометей прикованный».

Лит.: Breddin G. Bedenken gegen Herodot’s asiatische Reise. Magdeburg, 1857; Kimball A. O. Did Herodotus Ever Go to the Black Sea? // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 82 (1978). P. 45—62; Idem. Sesostris and Herodotus’ Autopsy of Thrace, Colchis, Inland Asia Minor, and the Levant // Harvard Studies in Classical Philology. Vol. 84. Cambridge, 1980. P. 51—74; Tarmas O. Auf den Spuren von Medeas Gold // Epoc. №. 3. Spektrum. Heidelberg, 2008.